«Trop» de viande séchée au nitrite présente un risque évident de cancer, selon les scientifiques

Un scientifique de premier plan a exhorté les ministres à interdire l’utilisation de nitrites dans les aliments après que des recherches ont mis en évidence le risque “clair” de développer un cancer en mangeant trop souvent de la viande transformée comme le bacon et le jambon.

L’étude menée par des scientifiques de l’Université Queen’s de Belfast a révélé que les souris nourries avec de la viande transformée contenant les produits chimiques, qui sont utilisés pour traiter le bacon et lui donner sa couleur rose distinctive, ont développé 75 % de tumeurs cancéreuses en plus que les souris nourries avec du porc sans nitrite.

Il a également constaté que les souris nourries avec du porc traité au nitrite développaient 82 % de tumeurs intestinales en plus que le groupe témoin.

Parmi ceux qui ont mené l’essai de recherche, dans lequel des souris ont été nourries avec un régime de viande transformée contenant 15 % de nitrites, se trouvait le professeur Chris Elliott OBE, qui a dirigé l’enquête du gouvernement sur le scandale de la viande de cheval de 2013.

Elliot a appelé le gouvernement à modifier sa position sur les nitrites dans la viande transformée, à la lumière de l’étude. « Les résultats de cette nouvelle étude rendent encore plus clair le risque de cancer associé à la viande séchée au nitrite. La consommation quotidienne de bacon et de jambon contenant des nitrites présente un risque très réel pour la santé publique.

L’étude a révélé que les souris nourries avec une quantité similaire de porc sans nitrite n’avaient pas d’augmentation des tumeurs, démontrant en outre que la consommation de produits chimiques avait un impact substantiel sur le risque de cancer.

Le Dr Brian Green, l’un des auteurs du rapport publié dans la revue Nature, a déclaré : « Les résultats de notre étude montrent clairement que toutes les viandes transformées ne présentent pas le même risque de cancer et que la consommation de viandes transformées contenant des nitrites la viande exacerbe le développement de tumeurs cancéreuses.

On pense qu’environ 90% du bacon vendu en Grande-Bretagne contient des nitrites, que des études de recherche antérieures ont liés au développement de cancers de l’intestin, du sein et de la prostate. Le produit chimique est également utilisé dans certains produits carnés continentaux tels que les saucisses de Francfort.

Bien qu’un régime de viande transformée contenant 15 % de nitrite soit un apport relativement élevé, les chercheurs ont suggéré que leurs résultats montraient que la consommation de quantités encore plus faibles pouvait encore augmenter le risque de cancer.

Le Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire a récemment publié un projet d’avis mis à jour suggérant que les niveaux de nitrites dans les aliments pourraient indiquer un problème de santé.

Parallèlement, le gouvernement français s’est engagé à éliminer autant que possible l’utilisation des nitrites dans la production alimentaire, suite à la publication d’une étude de l’agence nationale de la santé, en juillet, selon laquelle a conclu que les produits chimiques augmentaient le risque de cancer.

Elliot, qui fait partie d’un groupe de scientifiques, de députés et de pairs, qui exhortent les ministres britanniques à interdire l’utilisation des produits chimiques dans la viande transformée, a ajouté : « L’Autorité européenne de sécurité des aliments et le gouvernement français suivent les faits. Il est temps que le gouvernement britannique le fasse aussi.

Un autre membre du groupe appelant à une interdiction, le député conservateur Daniel Poulter, ancien ministre de la Santé sous David Cameron, qui est également médecin praticien du NHS, a ajouté : « Le NHS étant confronté à une pression toujours croissante, en particulier pour le traitement du cancer, la prévention a n’a jamais été aussi vital pour notre système de santé.

“J’exhorte les ministres à examiner les dernières preuves sur les nitrites et à agir maintenant face à ce risque potentiel pour la santé.”

Le porte-parole du SNP pour la santé et les soins, Martyn Day, a déclaré: «En rejetant la législation visant à interdire ces nitrites potentiellement dangereux, le gouvernement britannique ne tient pas sa promesse de maintenir des normes alimentaires élevées après le Brexit.

Rick Mumford, responsable de la science, des preuves et de la recherche à l’Agence des normes alimentairesa déclaré que la nouvelle étude serait évaluée.

“Les nitrates sont des conservateurs importants qui entravent la croissance d’organismes nuisibles, en particulier les bactéries responsables du botulisme – qui peuvent être mortelles”, a-t-il déclaré.

«Ils sont réglementés en tant qu’additifs alimentaires et, avant autorisation, doivent passer une évaluation de sécurité rigoureuse.

“En raison du lien possible entre une consommation excessive de viandes rouges et transformées et le cancer de l’intestin, le gouvernement recommande de limiter la consommation de ces produits à 70g par jour.”

Les nitrites ont été identifiés par l’Organisation mondiale de la santé cause de 32 000 cas de cancer de l’intestin par an.