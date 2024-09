Trop de tomates et de courgettes dans votre jardin ? Voici comment les utiliser

Eh bien, j’ai finalement jeté l’éponge.

Je suis allé à l’encontre des souhaits de ma chère épouse et plutôt que de cultiver une parcelle de zinnias à couper et à ramener à la maison tout l’été, j’ai consacré les maigres dix pieds carrés de soleil raisonnable dans notre jardin à la culture de trois plants de tomates anciennes.

Mais vraiment, tomates contre zinnias… pour moi, c’est une évidence.

Au printemps dernier, j’ai ramené à la maison une belle greffe, chacune des trois variétés, de la vente de tomates anciennes des jardins botaniques Yew Dell. Je les ai chouchoutées tout l’été. Je les ai arrosées tous les jours (elles sont en très grands contenants). Je les ai fertilisés.

Et j’ai attendu.

Au dernier décompte, une fois soustraites de la récolte massive de l’année celles mangées par les écureuils et les cerfs, celles picorées par quelques oiseaux, celles qui n’ont jamais pu arriver et celles prises en otage par la pourriture apicale, j’ai récolté et consommé un total de trois tomates. Si je calcule que mon temps vaut quelque chose au-delà du salaire minimum, je suis bien au-dessus des tomates à 64 $ à ce stade. Mais la plus grande insulte a été de m’asseoir sur ma terrasse arrière un après-midi et de voir un écureuil sauter le long de la balustrade avec une de mes tomates dans la bouche.

Plantez une tomate grimpante, une courge ou des concombres à l’intérieur d’une cage verticale et le joli feuillage de l’une de ces plantes sera un bel ajout à votre jardin.

Je jure qu’il souriait en passant.

Mais je sais qu’il y a d’autres jardiniers qui ont plus de dix pieds carrés d’espace ensoleillé et qui ont suffisamment de temps pour jeter des pierres sur la horde d’écureuils envahissants. Pour ces gens, ce n’est pas jeter l’éponge temps. C’est que-est-ce-que-je-fais-de-toutes-ces-choses temps.

Alors, si vous vous retrouvez actuellement avec une surabondance étouffante de produits provenant de votre jardin (et vous devriez savoir que je lève les yeux au ciel en écrivant cette phrase !), voici quelques idées sur la façon dont vous pouvez tirer le meilleur parti de vos produits.

Que faire avec trop de tomates dans votre jardin

Tout d’abord, il n’y a rien, et je répète, rien, que vous puissiez faire pour que n’importe quel type de tomate en conserve, pressée, séchée ou autrement manipulée ait le même goût que la version fraîchement cueillie du jardin. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir de bonnes tomates pour les sauces, les soupes et d’autres utilisations plus tard cet hiver.

La mise en conserve des tomates offre de bonnes options aux personnes qui n’ont rien d’autre à faire de leur temps. Je veux dire, vraiment… comment faites-vous cela ? Je rentre du travail, je prépare le dîner, je nettoie la cuisine… et je suis ensuite censé passer trois heures à traiter, à cajoler et à chouchouter une opération de mise en conserve qui nécessite la planification logistique d’UPS Worldport de Louisville ?

La plupart du temps, je n’arrive pas à rester éveillé bien longtemps après Jeopardy ! (Mais si vous avez le temps et l’envie de mettre en conserve votre récolte supplémentaire, je suis connu pour être très reconnaissant envers les cadeaux d’une bonté si méritée et honorée par le temps !)

Mais il existe une autre solution. Les années passées, lorsque j’ai gagné la bataille des écureuils saisonniers (ou que j’ai eu la chance qu’un ami jardinier généreux m’apporte une grosse caisse de tomates de fin de saison), j’ai utilisé mon raccourci préféré de fin de saison des tomates.

Les plants de tomates peuvent prospérer dans un contenant, notamment parce qu’ils utilisent parfaitement l’espace vertical inutilisé.

C’est un processus très compliqué, alors restez avec moi. Je prends mes tomates en main. J’ouvre un sac à fermeture éclair/de congélation de la taille d’un gallon. Je place les tomates dans le sac. J’en fais sortir autant d’air que possible. Je ferme le sac. Je mets le sac au congélateur.

C’est ça.

Puis, plus tard, au milieu de l’hiver, quand j’ai envie d’une dose de sauce tomate magique pour des pâtes maison, c’est un jeu d’enfant. Sortez un sac du congélateur. Laissez le contenu décongeler partiellement. Plongez la main dans le sac et retirez la peau. Versez le reste du contenu dans une casserole et faites cuire. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne si, après avoir fait ce qui précède, je souris un petit sourire omniscient à moi-même, en me disant que je savoure une excellente sauce tomate de mi-hiver après avoir sauté l’étape de la mise en conserve ?

Ne jugez pas avant de l’avoir essayé.

Que faire avec trop de courgettes dans votre jardin

Les courgettes fraîches du jardin sont abondantes à cette période de l’année.

La courgette est un cadeau de fin de saison qui ne cesse de nous être offert. Lorsque j’ai déménagé dans le Maine, où les journées sont longues et les étés frais, les jardiniers locaux m’ont conseillé de verrouiller les portières de ma voiture en août et en septembre. Cette recommandation n’était pas le résultat d’une vague de criminalité liée à l’automobile. C’est juste que les habitants se retrouvent tellement submergés par la récolte de courgettes de fin de saison que vous risquez de vous réveiller un matin et de trouver la banquette arrière de votre voiture remplie de 500 courgettes surdimensionnées !

Ma solution ? Préparez et congelez une énorme quantité de galettes de courge.

Les beignets de courgettes sont une version rafraîchissante d’un légume qui semble ne jamais finir dans certains jardins.

Râpez grossièrement toutes vos courgettes dans un bol géant. Pour chaque deux tasses de courgettes, ajoutez deux gros œufs et suffisamment de farine pour faire quelque chose qui ressemble à de la pâte à crêpes. Ajoutez un peu de sel et de poivre, remuez et faites cuire les boulettes dans une poêle bien huilée, en les retournant pour qu’elles soient à peine dorées des deux côtés. (Vous pouvez également les faire cuire dans une friteuse à air !) Mettez-les au congélateur dans un récipient/sac hermétiquement fermé.

L’avantage de ces petites galettes est que vous pouvez en faire à peu près tout ce que vous voulez. Elles sont excellentes dans des lasagnes végétariennes. Si vous les faites un peu grandes, vous pouvez les décongeler et les enrouler avec à peu près n’importe quelle garniture et les faire cuire au four. Elles se conservent très bien congelées et peuvent vous aider à passer l’hiver sans potager.

Que faire avec trop de concombre dans votre jardin

Beaucoup de gens ne voient pas la qualité étonnante d’un concombre cultivé dans le jardin, contrairement à un concombre ciré, stocké, expédié, puis rangé sur une étagère d’épicerie pendant un mois. Mais si vous cherchez un secret magique des dieux du jardinage pour préserver cette qualité et en profiter pendant l’hiver… eh bien, moi aussi. Et avant que quelqu’un ne vous le demande, pour l’amour du ciel, n’essayez pas de congeler votre bénédictine. Vous n’aimerez pas le résultat.

Quant à moi, je crois voir une petite parcelle de zinnias dans mon plan de jardin 2025.

Paul Cappiello est le directeur exécutif des jardins botaniques Yew Dell, 6220 Old Lagrange Road, yewdellgardens.org.

Cet article a été publié à l’origine dans le Louisville Courier Journal : Que faire avec trop de concombre, de tomate, de courgette dans votre jardin