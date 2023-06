Trop de personnes sont déclarées malades – voici mon plan pour que la Grande-Bretagne fonctionne à nouveau

THE Sun a fait valoir que remettre la Grande-Bretagne au travail est fondamental pour notre avenir, nos perspectives économiques et la vie des gens.

C’est 100 % vrai. Nous avons absolument besoin d’une main-d’œuvre en bonne santé et prospère pour réaliser nos priorités visant à réduire l’inflation, à maintenir la croissance économique et à réduire la dette nationale.

Mel Stride explique comment nous devrions remettre la Grande-Bretagne au travail Crédit : Alamy

Je veux exposer mon plan pour m’attaquer aux raisons pour lesquelles les gens ne travaillent pas.

La maladie de longue durée est la raison la plus courante. Actuellement, 1,7 million de personnes ont été déclarées malades par le médecin et attendent une évaluation des prestations, ou ont subi l’évaluation et se sont avérées avoir une capacité de travail limitée.

Cachés dans ce nombre se trouvent des personnes qui travaillent tout en gérant un problème de santé.

Nous voulons aider davantage de personnes capables de travailler à se bâtir une carrière épanouissante.

Nos changements élimineront les obstacles qui découragent les gens de travailler.

C’est motivant de gagner de l’argent, d’avancer dans la vie.

Il est également vrai que plus une personne reste longtemps sans travail, plus le retour au travail devient difficile.

Pour les personnes capables de travailler, c’est un énorme gaspillage de potentiel.

Nous ne négligeons donc aucun effort. La clé pour cela est d’avoir un traitement de santé et un soutien au travail fournis ensemble.

Les employeurs doivent jouer leur rôle, ainsi que les demandeurs d’emploi.

Je sais que la plupart des personnes handicapées et des personnes souffrant de problèmes de santé apprécieront le soutien supplémentaire qui leur sera apporté pour les aider à gérer un emploi parallèlement à leur état.

Ce doit être un effort national collectif où nous regardons plus près de chez nous pour recruter les travailleurs dont notre économie a besoin si nous voulons réussir.

Nous consultons les employeurs sur les moyens d’accroître l’offre de santé au travail.

Les médecins généralistes et autres professionnels de la santé ont également un rôle clé à jouer dans la réduction du flux de personnes sans emploi.

Actuellement, 94% des notes en forme ont la case «pas apte au travail» cochée, mais pour beaucoup, il vaut mieux rester au travail avec un soutien que d’être coincé à la maison.

Nous pouvons les aider à le faire en examinant à nouveau les notes appropriées afin que les experts médicaux encouragent quelqu’un à rester sur le marché du travail s’il en est capable.

C’est donc mon appel aux lecteurs de Sun : rejoignez-nous dans cette mission d’emploi et mettons la Grande-Bretagne au travail.