Trop de patients non aigus sont coincés dans les hôpitaux. Un hôtel reconverti vise à changer cela

Il y a un bain à remous à côté du poste des infirmières du centre de santé satellite à Hamilton, en Ontario.

Le Dr Craig Shott, directeur médical du centre Hamilton Health Sciences (HHS), le qualifie de « vestige » de son ancienne vie.

Avant d’héberger des patients, le bâtiment de la rue Main, au centre-ville de Hamilton, était l’hôtel Crowne Plaza.

« Le but initial était d’alourdir les hôpitaux face à l’épidémie de COVID-19 qui approche », a déclaré Shott. Blouse blanche, art noir accueillir le Dr Brian Goldman. « Mais maintenant, Hamilton Health Sciences l’utilise comme installation de décantation en raison de notre système hospitalier débordé. »

Géré par Hamilton Health Sciences et l’Hôpital St. Joseph de Hamilton, l’établissement de santé satellite est destiné aux patients nécessitant un autre niveau de soins (ANS), c’est-à-dire ceux qui n’ont pas besoin de soins actifs à l’hôpital mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Pour plusieurs raisons.

Le Dr Craig Shott, à gauche, et Amanda Weatherston se tiennent à côté d’une baignoire dans l’hôtel Crowne Plaza récemment rénové à Hamilton, en Ontario. Le site sert désormais d’établissement pour les patients recevant d’autres niveaux de soins de deux hôpitaux de Hamilton. (Jeff Goodes/CBC)

Le centre emploie 15 médecins et plus de 100 infirmières. Il propose également des séances de physiothérapie et donne accès à un certain nombre de spécialistes, notamment des orthophonistes et des travailleurs sociaux.

Certains patients attendent d’être placés dans un établissement de soins de longue durée ou d’accéder à des soins à domicile. D’autres, comme Cindy Mark, 62 ans, suivent une rééducation physique avant de rentrer chez elles.

« Cela ressemble à un hôpital sans les tiges intraveineuses et, vous savez, toutes ces histoires », a déclaré Mark, qui reçoit des soins pour une fracture du bras. « Ils s’occupent de toi. »

« Les gens sont littéralement coincés dans nos hôpitaux »

Environ 15 pour cent des lits d’hôpitaux de soins actifs au Canada sont occupés par des patients désignés comme ANS, explique le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie à Sinai Health et au University Health Network à Toronto.

Cela signifie qu’un lit d’hôpital sur près de sept est occupé par des patients qui n’ont pas besoin d’être là mais qui n’ont nulle part où aller.

« Les gens sont littéralement coincés dans nos hôpitaux », a déclaré Sinha, qui est également directeur de la recherche sur les politiques de santé à l’Institut national sur le vieillissement de Toronto.

« C’est pourquoi nous assistons à une prolifération de ces modèles dans lesquels nous proposons des solutions créatives pour créer plus d’espace et plus de lits. »

Le Dr Samir Sinha, directeur du service de gériatrie à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, affirme qu’il est essentiel d’augmenter la capacité de soins à domicile pour résoudre ce qu’il appelle une « crise » pour les patients recevant d’autres niveaux de soins. (Yanjun Li/CBC)

En déplaçant les patients des hôpitaux de soins aigus vers un hôtel rénové, les deux hôpitaux qui gèrent le site créent un espace de transition pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux.

L’établissement de santé satellite ne ressemble pas à un centre de santé typique.

La zone d’enregistrement d’origine de l’ancien hôtel reste intacte, offrant un accueil chaleureux à ceux qui entrent dans l’établissement. Les chambres offrent également une chaleur qui fait souvent défaut dans l’environnement stérile d’un hôpital, affirment les responsables.

La plupart des chambres ont conservé le mobilier d’origine de l’hôtel, notamment des lits et des « grandes télévisions ».

« Tous les patients adorent la grande télévision dans les chambres, ce n’est donc pas la petite télévision standard d’un hôpital », a déclaré Shott. « C’est certainement un argument de vente. »

Mais convertir un hôtel en centre de santé comporte des défis.

La moquette des chambres a dû être retirée afin de respecter les pratiques de contrôle des infections. Les toilettes devaient également être rénovées : les entrepreneurs ont remplacé les douches et les baignoires et déplacé les toilettes et les lavabos.

Le hall d’origine de l’hôtel sert de zone d’enregistrement pour les patients arrivant de l’hôpital. (Jeff Goodes/CBC)

Amanda Weatherston, une infirmière devenue chef de projet qui a supervisé les rénovations, affirme que le Crowne Plaza rénové est un exemple d’ingéniosité en matière de soins de santé pendant la pandémie.

« Il y avait certainement un buzz pour quelque chose de nouveau, passionnant et inventif, parce qu’on nous a demandé de sortir des sentiers battus pour la pandémie, et je pense que c’était un excellent exemple de cela », a déclaré Weatherston à Goldman.

Davantage de solutions sont nécessaires pour les patients ANS

Malgré cela, Sinha affirme que déplacer les patients dans un hôtel reconverti ne résout pas les problèmes sous-jacents qui ont conduit à un afflux de patients ANS dans les hôpitaux canadiens.

« Si nous financions de manière appropriée les soins à domicile, en milieu communautaire et les services de soins de longue durée dont une population vieillissante a besoin, nous n’aurions pas la crise des ANS que nous connaissons actuellement », a-t-il déclaré.

Michael Carter, un expert en planification des ressources du système de santé, affirme que l’augmentation de la capacité grâce à quelque chose comme la conversion d’un hôtel est un « pansement » pour résoudre le problème plus vaste des logements et des soins de longue durée inadéquats.

« La solution simple est… l’offre et la demande – il suffit qu’elles correspondent », a-t-il déclaré. « Et si cela ne correspond pas, vous allez avoir des goulots d’étranglement. »

Selon Carter, une façon de réduire ces goulots d’étranglement consiste à se concentrer sur ce qu’il appelle la planification du congé au moment où un patient arrive à l’hôpital.

Cela nécessite de poser des questions telles que : « Combien de temps allez-vous rester ici ? Où allez-vous aller ? Que pouvons-nous faire à l’avance pour établir ce foyer de soins de longue durée, le faire approuver et trouver une place ? a déclaré Carter, professeur de génie industriel à l’Université de Toronto.

« L’ancienne méthode consistait à attendre que le médecin vous dise de sortir, puis à chercher une place. »

Sinha considère l’augmentation des options de soins à domicile pour ceux qui ont besoin de soins de longue durée comme une solution clé pour réduire le fardeau des patients ANS dans les hôpitaux canadiens.

Les soins à domicile, affirme-t-il, peuvent permettre au gouvernement de réaliser des économies substantielles, dans la mesure où prendre soin des personnes à leur domicile est plus rentable.

« Il n’est pas nécessaire d’être un mathématicien ou un génie pour dire : « Attendez une minute, si nous investissons dans davantage de soins à domicile et en milieu communautaire et dans d’autres services de soins de longue durée qui sont souvent moins chers à organiser et à administrer, nous le ferons probablement ». Je n’ai pas besoin d’avoir autant de personnes en attente à l’hôpital », a-t-il déclaré.

« Les agents de santé vont se mettre en quatre »

Kelly O’Halloran, directrice des services de santé communautaire et de la population à Hamilton Health Sciences, reconnaît que même si l’établissement de santé satellite offre une solution, il met en évidence des problèmes de capacité plus importants au sein du système.

Hamilton Health Sciences affirme que le domicile est l’endroit où les patients devraient être – mais leur capacité à les libérer est actuellement limitée.

« Il y a beaucoup de travail en cours dans le domaine des soins à domicile pour que les gens puissent rentrer chez eux. Les gens qui veulent rentrer chez eux devraient rentrer chez eux », a déclaré O’Halloran. « Nous sommes tous aux prises avec une pénurie de personnel, y compris la communauté. »

L’établissement de santé satellite bénéficie d’un financement du gouvernement de l’Ontario pour fonctionner jusqu’en mars 2024. Mais le personnel du centre estime qu’il continuera au-delà de cette date.

« Quand les choses se gâtent, [health-care workers] réunissons-nous… nous y consacrons des heures parce que nous nous sommes tous lancés dans les soins de santé pour une raison, et c’est pour soigner les patients », a déclaré Weatherston.

« Cela montre que, dans tous les domaines, les agents de santé se mettront en quatre [and] pensez de manière créative.