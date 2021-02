Trop de mineurs de crypto-monnaie lorgnaient sur cette carte graphique et Nvidia ne l’aimait pas

Il s’avère que la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 s’est avérée incroyablement populaire auprès de la foule du minage de crypto-monnaie. Et les joueurs, qui voulaient en fait l’acheter pour leurs PC de jeu, auraient peut-être pu se sentir exclus. C’est à ce moment-là que Nvidia a décidé d’intervenir et de prendre des mesures correctives, de manière préventive, avant la sortie de la GeForce RTX 3060 le 24 février. la moitié pour les mineurs d’Ethereum. Il s’agit d’une tentative de rendre cette carte moins attrayante pour les mineurs de crypto et permettra aux joueurs de les acheter à la place.

Dans le même temps, Nvidia a déclaré qu’il y avait le nouveau Nvidia CMP, ou le processeur de minage de crypto-monnaie, que les mineurs de crypto devraient regarder à la place. «Les produits CMP – qui ne font pas de graphiques – sont vendus par le biais de partenaires autorisés et optimisés pour les meilleures performances et efficacité d’exploitation. Ils ne répondent pas aux spécifications requises d’un GPU GeForce et, par conséquent, n’ont aucun impact sur la disponibilité des GPU GeForce pour les joueurs », déclare Nvidia dans un communiqué officiel. Les pilotes logiciels RTX 3060 sont conçus pour détecter des attributs spécifiques de l’algorithme d’extraction de crypto-monnaie Ethereum et limiter le taux de hachage, ou l’efficacité de l’extraction de crypto-monnaie, d’environ 50%.

Nvidia insiste sur le fait que la carte graphique GeForce RTX 3060 a été développée pour les joueurs et inclut le raytracing en temps réel RTX, la technologie de conversion d’image accélérée DLSS AI et la technologie de rendu de réponse ultra-rapide Reflex, spécifiquement pour améliorer l’expérience de jeu. Bien que l’intérêt pour la carte graphique Nvidia de la part des mineurs de crypto ait été grand pour la société, ils craignent cependant de s’aliéner la foule des joueurs, leur public principal. Les cartes graphiques en rupture de stock ou la pénurie de solutions pour le jeu ne reflètent pas bien la marque.