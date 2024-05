GRAND RAPIDS, Michigan (WOOD) — Parmi les dizaines de milliers de vies tuées chaque année par le fentanyl dans tout le pays, beaucoup ne savaient pas qu’elles prenaient cet opioïde mortel.

Cela inclut Amanda Nickelson, une femme Manistee de 39 ans dont sa famille se souvient comme une mère dévouée avec un grand sens de l’humour. Nickelson, qui avait déménagé à Grand Rapids, est décédé l’année dernière après avoir pris, sans le savoir, du fentanyl. Cela a laissé sa famille en morceaux et le trafiquant de drogue présumé risquant la prison à vie.





Sa sœur cadette, Shanna Nickelson, garde un morceau d’elle partout où elle va. Elle porte un collier contenant ses cendres et la bague qu’elle portait à son décès. Son bras est tatoué du nom d’Amanda Nickelson.

Collier commémoratif de Shanna Nickelson en l’honneur de sa sœur, Amanda Nickelson. (28 mai 2024) Le tatouage de Shanna Nickelson en l’honneur de sa sœur, Amanda Nickelson. (28 mai 2024)

Shanna Nickelson a déclaré que sa famille était brisée depuis cette perte.

« Mon père, ce n’est pas le genre d’homme à pleurer », a déclaré Shanna Nickelson. « Tout ce qu’il fait, c’est pleurer. On ne fête plus les fêtes en famille parce qu’elle n’est pas là. Ma mère, elle n’en parle pas. Si elle en parle, elle pleure.

Doris Nickelson, la mère d’Amanda, a déclaré qu’elle avait un sourire contagieux qui illuminait une pièce et qu’elle était une bonne mère pour sa propre fille.

Elle était également donneuse d’organes et de tissus.

Une médaille rend hommage à Amanda Nickelson en tant que donneuse d’organes. (Avec l’aimable autorisation de Shanna Nickelson) Amanda Nickelson est honorée en tant que donneuse d’organes. (Avec l’aimable autorisation de Shanna Nickelson)

Comme tant d’autres dans l’ouest du Michigan et dans tout le pays, Amanda Nickelson a été piégée par la toxicomanie. Mais pendant longtemps, dit sa sœur, elle est restée propre et a pris soin d’elle. Elle était son roc.

« C’était une très bonne sœur », a déclaré Shanna Nickelson.

Amanda Nickelson souffrait de dépression et d’anxiété et n’a pas reçu les soins dont elle avait besoin, ce qui l’a conduite à consommer de la drogue, a déclaré sa mère.

« Je sais que les gens sauront qu’elle est tombée dans un trou », a déclaré Doris Nickelson à News 8 lors d’un appel téléphonique mercredi soir. « Elle était accro, mais elle n’a pas toujours été comme ça. »

En février 2023, Amanda Nickelson a acheté de l’héroïne à Edreek Tornes de Muskegon, selon les archives judiciaires. La drogue était mélangée à du fentanyl, a indiqué la police.

Nickelson a ensuite fait une overdose dans sa maison de McReynolds Avenue NW à Grand Rapids. Sa famille affirme que sa propre fille, âgée d’à peine 4 ans à l’époque, l’a trouvée évanouie dans sa salle de bain.

« C’était assez traumatisant », a déclaré Shanna Nickelson. « J’ai reçu un appel le jour de la Saint-Valentin m’informant qu’elle avait fait une overdose et qu’elle était à l’hôpital. »

Elle était dans un état critique mais a montré des signes d’amélioration par la suite.

« Je suis partie ce soir-là, je pensais qu’elle allait s’en sortir », a déclaré Shanna Nickelson. « Et puis j’ai reçu un appel ce soir-là me disant qu’elle était complètement en état de mort cérébrale et qu’ils ne pouvaient plus rien faire. »

Un rapport toxicologique a confirmé qu’elle était décédée d’une surdose de fentanyl, selon les archives judiciaires.

«Je me suis pratiquement fermée à tout le monde», a déclaré Shanna Nickelson. «Je ne voulais parler à personne. Je suis juste resté seul. »

Un agent infiltré, utilisant le téléphone d’Amanda Nickelson, a ensuite mis en place un trafic de drogue avec Tornes. Alors que les policiers l’arrêtaient, un test de dépistage de drogues sur le terrain a confirmé que son héroïne était également positive au fentanyl.

Tornes a ensuite été accusé de livraison d’une substance contrôlée ayant causé la mort, un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie. L’affaire n’a pas encore été jugée. Son avocat, un défenseur public, n’a pas répondu au courrier électronique de News 8 sollicitant des commentaires.

« J’espère qu’il aura la vie », a déclaré Shanna Nickelson. « Je veux dire, notre famille est en difficulté. C’est notre famille qui doit lutter pour surmonter cette épreuve. J’espère qu’il aura la vie. Il a pris celui de ma sœur.

Le procureur du comté de Kent, Chris Becker, a déclaré que les accusations criminelles portées contre Tornes, passibles d’une peine de prison à vie, étaient rares. Ce n’est que l’une des deux poursuites engagées par son bureau jusqu’à présent cette année. Rien ne s’est produit l’année dernière.

Becker a déclaré que les forces de l’ordre jouent un rôle de plus en plus actif dans les enquêtes sur ces cas, mais qu’ils peuvent être difficiles à prouver.

« Il s’agit essentiellement d’un homicide », a déclaré Becker. «C’est une infraction à vie. Vous devez être en mesure de le prouver et d’obtenir que cela ait causé la mort.

Le bureau de Becker accuse souvent les suspects d’un crime moindre, la livraison d’une substance contrôlée, pouvant aller jusqu’à 15 ans. Contrairement à l’affaire Tornes, Becker affirme qu’il peut être difficile de consulter les enregistrements téléphoniques et de relier un médicament à un revendeur spécifique.

« C’est à huis clos et la police ne le voit pas et vous n’avez aucun témoin », a déclaré Becker. « C’est un dossier circonstanciel que vous construisez. »

Le Département de la santé du comté de Kent affirme que les décès par surdose ont légèrement diminué dans les rapports récents. Il y a eu 108 décès par surdose en 2022, ce qui tombe à 93 en 2023.

Mais une étude nationale menée l’année dernière par le Université de Californie à Los Angeles ont constaté que les décès par surdose de stimulants contenant du fentanyl ont été multipliés par 50 depuis 2010. Seulement 235 décès en 2010 sont montés en flèche pour atteindre plus de 34 000 décès en 2021.

Le fentanyl continue de provoquer une crise nationale des opioïdes, avec près de 108 000 décès par surdose l’année dernière, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Août dernier, un homme a été condamné à plusieurs années de prison pour avoir donné à son ami de la cocaïne contenant du fentanyl. Christopher Kramer, un jeune de 21 ans du comté de Kent, est décédé après avoir ingéré l’opioïde.

Richard Pazder dirige l’équipe de répression du sud-ouest de la police de l’État du Michigan, qui se concentre sur la capture des trafiquants de drogue qui mettent des drogues mortelles dans nos rues.

« Parfois, les gens pensent qu’ils paient, qu’ils achètent de l’héroïne ou quelque chose qui n’est pas aussi mortel », a déclaré Pazder. « Alors qu’en fait, la majeure partie de ce qu’on appelle l’héroïne dans la rue est en réalité du fentanyl, qui est hautement mortel et très dangereux pour nos citoyens. »

L’équipe de Pazder constate que le fentanyl est présent dans de nombreux médicaments.

« Parfois, c’est même possible pour quelqu’un qui croit acheter une drogue complètement différente, comme la cocaïne et la méthamphétamine, dans certains cas, il y a eu des cas où ces drogues ont également été mélangées avec du fentanyl », a déclaré Pazder.

Shanna Nickelson n’a pas l’intention de manquer une minute de la procédure judiciaire contre l’homme accusé de la mort d’Amanda Nickelson.

« Je veux savoir quel sera le résultat et je veux être là pour elle », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’elle mérite justice. »

Amanda Nickelson. (Avec l’aimable autorisation de Shanna Nickelson) Amanda Nickelson et sa fille. (Avec l’aimable autorisation de Shanna Nickelson)

Doris Nickelson a déclaré qu’elle n’obtiendrait pas une véritable justice pour sa fille tant que le fabricant de la drogue n’aurait pas été poursuivi.

« Cela me scandalise que les gens soient prêts à investir n’importe quoi dans ce genre de choses pour gagner un dollar tout-puissant », a-t-elle déclaré. « Il y a trop de gens qui meurent. »

Le ligne d’assistance nationale en matière de toxicomanie peut être contacté à tout moment au 1.800.662.HELP (4357).