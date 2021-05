Trop de drame? Les jeunes Britanniques veulent abandonner la monarchie pour la tête élue, découvre un nouveau sondage

Les jeunes en Grande-Bretagne ne pensent plus que le pays devrait garder la monarchie et davantage veulent maintenant un chef d’État élu, avec une humeur aigrie au cours des deux dernières années, a montré un sondage vendredi. La monarchie britannique retrace son histoire à Guillaume le Conquérant qui a envahi l’Angleterre en 1066, bien que la famille royale ait régné sur le patchwork de royaumes qui s’étendait à travers ce qui est devenu l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles pendant des siècles auparavant. Selon l’enquête de YouGov, 41% des 18-24 ans pensent qu’il devrait désormais y avoir un chef d’État élu contre 31% qui veulent un roi ou une reine. C’était un renversement de sentiment d’il y a deux ans, lorsque 46% préféraient la monarchie à 26% qui voulaient qu’elle soit remplacée.

Cependant, dans l’ensemble, l’enquête avait de meilleures nouvelles pour la reine Elizabeth, 95 ans, et la famille royale, avec 61% favorables à la monarchie, tandis qu’un peu moins d’un quart pensaient qu’elle devrait être remplacée par une personnalité élue. Les derniers mois ont été difficiles pour les Windsors avec la mort du mari de la reine, le prince Philip, âgé de 99 ans, en avril et la crise qui a suivi l’interview du petit-fils d’Elizabeth, le prince Harry, et de sa femme Meghan avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey dans Mars.

Les sondages précédents ont indiqué une fracture d’âge, les jeunes générations ayant des opinions plus favorables sur Harry et Meghan que leurs homologues plus âgés qui avaient des sentiments extrêmement négatifs à leur sujet. Bien qu’il n’y ait aucune possibilité de mettre fin à la monarchie tant que la reine reste sur le trône, les membres de la famille royale s’inquiètent d’un soutien décroissant parmi les jeunes Britanniques.

L’enquête menée auprès de 4870 adultes a révélé que 53% des personnes âgées de 25 à 49 ans soutenaient le maintien de la monarchie, en baisse de cinq points de pourcentage par rapport à un sondage similaire en 2019, tandis que le soutien à un chef élu était en hausse de 4 points. Parmi les personnes âgées de plus de 65 ans, 81% ont soutenu la monarchie, presque inchangé par rapport à il y a deux ans.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici