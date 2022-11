Trop de choses laissées inconnaissables font que «Causeway» d’AppleTV + rate la cible – Kelowna Capital News

L’un des meilleurs acteurs de sa génération, ce n’est qu’une question de temps avant que Brian Tyree Henry décroche un projet qui met ses talents au premier plan. Mais même dans les seconds rôles, chaque fois qu’il est à l’écran, vous êtes soudainement enfermé dans ce qu’il fait, quel que soit le genre.

Dans le film indépendant “Causeway” sur Apple TV +, il montre son côté plus lâche en tant qu’acteur, jouant un mécanicien automobile qui se lie d’amitié avec une jeune femme après avoir servi en Afghanistan. C’est une performance merveilleusement superposée qui élève le film à chaque tournant.

Cependant, Jennifer Lawrence est le principal intérêt du film en tant que Lynsey, le vétéran susmentionné qui a subi une lésion cérébrale traumatique après une explosion. Engourdie, fermée et aux prises avec de graves handicaps physiques, elle se rééduque d’abord dans la résidence d’un prestataire de soins à domicile doux mais pratique (Jayne Houdyshell) qui la remet littéralement sur pied.

Ensuite, Lynsey est dans un bus pour retourner à sa maison d’enfance délabrée de la classe ouvrière à la Nouvelle-Orléans, où se déroule l’essentiel de l’histoire. Les effets physiques de sa blessure sont pour la plupart éliminés, mais les problèmes émotionnels persistent.

Bien que sa mère (Linda Emond) soit heureuse de la voir, elle n’est pas non plus particulièrement investie dans le retour de sa fille et le sentiment est réciproque. Il n’y a pas beaucoup de chaleur entre les deux mais beaucoup d’histoire non dite; ils sont polis mais maladroits les uns avec les autres.

Et donc Lynsey obtient un travail de nettoyage de piscines. Le contraste entre les arrière-cours luxueuses du Garden District qu’elle dessert et la triste piscine gonflable qu’elle et sa mère se rafraîchissent en une nuit est frappant. “Vous pouvez en dire beaucoup sur une personne à cause de ce qu’il y a dans le drain de la piscine”, lui dit son patron, et c’est une réplique qui est peut-être la plus proche que le film se rapproche de la comédie ou du commentaire. Le travail est un moyen de passer le temps jusqu’à ce que Lynsey puisse obtenir la signature de son médecin et lui permettre de se redéployer. C’était son ticket de sortie la première fois et c’est tout ce qu’elle sait.

Puis elle rencontre un mécanicien nommé James, joué par Henry, et ils forment une amitié provisoire. Il est sympathique et drôle sans être insistant. Il est également vigilant et réprime silencieusement certains traumatismes qui lui sont propres et il reconnaît quelque chose en elle qui frappe un peu trop près de chez lui : elle est perdue et non amarrée. Peut-être trouve-t-il également les arêtes vives de sa personnalité intrigantes, alors il lui fait preuve de plus de courtoisie qu’il ne le ferait autrement. Quant à Lynsey, elle a besoin d’un coup de main (ou d’un tour) de temps en temps et voit quelque chose d’authentique et de familier dans la grégarité discrète de James, qui a une qualité si distincte de la Nouvelle-Orléans.

En tant que film, “Causeway” est peut-être trop prudent et oblique sur l’histoire qu’il veut raconter. S’agit-il de la lutte des vétérans pour se réacclimater aux États-Unis ? En quelque sorte, mais Lynsey ne révèle presque rien sur son passage dans l’armée. S’agit-il de retourner dans un endroit qui ressemble à la ville fantôme de votre âme et de forger des liens nouveaux et improbables ? Oui, mais c’est peut-être trop passif à cet égard.

Lynsey est réticente et détachée du monde qui l’entoure et la performance de Lawrence ne peut pas en faire assez pour esquisser les contours de la personnalité de cette femme au-delà de ses qualités extérieures. En termes d’affect, Lawrence a tout dépouillé jusqu’aux poteaux et il est tentant de comparer son travail ici à son rôle nominé aux Oscars il y a plus de dix ans dans “Winter’s Bone”.

Mais contrairement à cette performance précédente, celle-ci se sent si intérieure qu’elle tient le public à distance. Qu’est-ce qui intéresse ou pousse cette jeune femme au-delà de fuir ses démons ?

La douleur, la culpabilité et la colère non résolue peuvent devenir tellement ancrées qu’elles façonnent la façon dont vous interagissez avec le monde. Peut-être qu’apprendre à connaître un étranger peut sembler être un sursis. Voici quelqu’un qui ne vous voit pas à travers le prisme de votre histoire ; vous êtes la personne qui se tient devant eux, pas une accumulation de votre passé. C’est ce que le film semble obtenir le plus efficacement, en particulier en ce qui concerne James et pourquoi il pourrait être attiré par Lynsey.

Le titre lui-même fait référence au pont Causeway, qui s’étend sur 24 milles au-dessus du lac Pontchartrain en Louisiane. James était dans un accident de voiture sur la chaussée qui l’a laissé trier l’épave émotionnelle, bien qu’il garde la plupart de cela tassé sous son attitude décontractée.

Être autour de Lynsey lui offre l’opportunité d’interagir avec quelqu’un de nouveau qui ne le regarde pas avec pitié – jusqu’à ce qu’elle le fasse. Cela représente le point culminant du film, et je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Le film adopte également une approche daltonienne, qui permet d’effacer certaines spécificités en cours de route.

Un nombre impressionnant de projets télévisuels et cinématographiques ont lieu à la Nouvelle-Orléans ces jours-ci, en partie grâce aux incitations lucratives de tournage offertes en Louisiane. La réalisatrice Lila Neugebauer capture le rythme laconique de la vie à la Nouvelle-Orléans, ainsi que la sensibilité visuelle et tonale de la ville – il est important d’être spécifique à un lieu, sinon pourquoi tourner là-bas ? – mais le script manque tellement.

Il faut environ 45 minutes pour traverser la chaussée, ce qui peut sembler surréaliste les premières fois que vous le faites – le lac est énorme – et s’écraser sur la chaussée est une perspective particulièrement effrayante car il n’y a que de l’eau de chaque côté sur des kilomètres et des kilomètres. . Ni James ni Lynsey ne commentent cela, ce qui est étrange et déroutant car le scénario vient d’Elizabeth Sanders, qui est de la Nouvelle-Orléans, ainsi que de Luke Goebel et Ottessa Moshfegh, cette dernière étant également une résidente de la Nouvelle-Orléans.

La Nouvelle-Orléans a toujours été une petite ville se faisant passer pour une ville, et le fait que Lynsey ne rencontre personne qu’elle connaissait en grandissant est remarquable. Cela ne suit tout simplement pas. Elle mentionne également qu’elle a fréquenté, grâce à une bourse, une école privée chic et bien connue de la Nouvelle-Orléans (la même école qui compte Eli et Peyton Manning comme alun, bien que le film ne le mentionne pas) et des environnements éducatifs comme celui-ci ? Ils ne poussent généralement même pas leurs étudiants boursiers sur la voie de l’enrôlement. J’aimerais que nous ayons glané des informations sur les raisons pour lesquelles Lynsey pensait que c’était sa meilleure option.

C’est un petit détail mais cela nous en dirait tellement plus sur la façon dont elle perçoit sa place dans le monde.

En l’état, elle reste inconnaissable.

