Trop de blessures, pas assez d’impact : les Red Sox 2023 en quelques mots

Cela s’est encore produit mardi, la 56e fois cette saison que les Red Sox jouaient un match sans lanceur pendant au moins cinq manches. Le starter Tanner Houck n’était pas mauvais. Il n’a été accusé que de deux points, mais il en a marché quatre et a eu besoin de Brennan Bernardino pour le sortir d’un bourrage à deux sans retrait au cinquième. Bernardino a bloqué les deux coureurs.

Comment, cependant, cela est-il devenu un phénomène si courant, la porte de l’enclos des releveurs s’ouvrant moins de la moitié d’un match, laissant un défilé de releveurs pour gérer quatre, cinq, parfois six manches une nuit donnée ?

Ce n’était pas un manque de profondeur. Pas vraiment. C’était une profondeur laissée exposée par de multiples blessures et pas assez d’impact au sommet de l’ordre hiérarchique.

Le fait est que les Red Sox étaient relativement profonds. Ils sont entrés à l’entraînement de printemps avec 12 lanceurs partants sur leur alignement de 40 joueurs. Neuf avaient une expérience dans les grandes ligues, quatre étaient des vétérans légitimes des grandes ligues et les trois autres ont terminé la saison 2022 en Triple A. Chacun était une option réaliste pour commencer ou fournir un long soulagement à un moment donné cette saison.

Les blessures à court terme limitaient cette profondeur au tout début de la saison, mais à la fin du mois de mai, les Red Sox disposaient de suffisamment de partants viables et en bonne santé pour déplacer deux de leurs vétérans (Nick Pivetta et Corey Kluber) vers l’enclos des releveurs et ont toujours assez pour une rotation typique de cinq hommes.

Un mois plus tard, ils étaient suffisamment désespérés pour démarrer Matt Dermody, retirer Kyle Barraclough du ballon indépendant et prendre un vol de ligue mineure contre Dinelson Lamet sous-performant. Maintenant que les séries éliminatoires sont hors de portée, il est clair que le manque de lanceurs de départ fiables est peut-être le problème le plus important et le plus persistant de l’équipe.

« Si vous regardez la ligue, comme Toronto, ces (partants) la plupart d’entre eux obtiendront 200 manches », a déclaré le manager Alex Cora la semaine dernière. « C’est la différence entre cette année et 21. Tout le monde parle de la course magique (en 2021). Je ne sais pas. Ce n’était pas si magique. C’est juste une bonne équipe et des titulaires solides qui ont joué en profondeur dans les matchs.

Alors, pourquoi les Red Sox n’ont-ils pas eu cela cette année ? Comment une équipe qui a commencé avec autant de profondeur – suffisamment pour remplir deux rotations avec quelques longs releveurs restants – a-t-elle fini par se battre pour les lanceurs partants ? Et comment se sont-ils retrouvés avec la quatrième moins de manches de rotation et une MPM de rotation dans le tiers inférieur dans les majors ?

Bref : trop de blessures et pas assez d’impact.

Parmi les sept titulaires les plus expérimentés de l’équipe, seul Pivetta a évité la liste des blessés. Kluber, Houck, Chris Sale, James Paxton et Garrett Whitlock ont ​​chacun raté au moins 55 matchs en raison d’une blessure, et en Triple A, Bryan Mata a raté plus de quatre mois.

Une partie de cela était de la malchance – Houck a été frappé au visage par un comebacker, Sale avait un problème d’omoplate relativement rare – mais une partie n’était pas surprenante. Sale et Paxton revenaient de luttes de plusieurs années pour être et rester en bonne santé, tandis que Houck et Whitlock avaient terminé la saison dernière en IL, et Whitlock en particulier n’était jamais sûr d’être prêt pour la journée d’ouverture (bien que ses problèmes de santé persistants au cours de la saison étaient moins prévisibles). Kluber venait de connaître une saison de 31 titularisations, mais il a eu 37 ans en avril et a eu ses propres problèmes de santé au cours des dernières saisons. Ces problèmes de santé indéniables étaient l’une des raisons pour lesquelles les Red Sox maintenaient une telle profondeur en premier lieu.

La profondeur, cependant, n’est pas la même chose que la fiabilité, et bien que les Red Sox aient rempli plus d’un quart de leur rotation de 40 joueurs avec des joueurs avec des options, ils n’avaient personne pour fournir une certitude au sommet de la rotation. Sale et Kluber avaient été des as dans le passé, mais avaient largement dépassé leur apogée dans l’élite. Bello, Houck et Whitlock avaient du potentiel pour l’avenir, mais n’avaient pas fait leurs preuves en tant que titulaires dans les grandes ligues. En termes de charge de travail, le lanceur partant le plus fiable des Red Sox aurait pu être Pivetta, qui n’avait même pas de place en rotation lorsque tout le monde était en bonne santé.

Le départ du lanceur avait été une priorité hors saison pour les Red Sox, mais lorsque Zach Eflin a signé avec les Rays (pour un contrat qui serait fondamentalement identique à celui proposé par les Red Sox) et que Nathan Eovaldi a refusé une offre des Red Sox à l’hiver. Lors de réunions (on pensait que l’offre était fondamentalement aussi bonne ou meilleure que ce qu’il avait finalement obtenu du Texas), les Red Sox ont réorienté leur attention pendant l’intersaison vers la fortification de l’enclos des releveurs avec Kenley Jansen et ont choisi Kluber comme seul ajout significatif à la rotation.

Eflin et Eovaldi ont fini par manquer de temps en raison de blessures cette saison, mais Eflin est toujours sur la bonne voie pour effectuer 30 départs tandis qu’Eovaldi était un All-Star qui, malgré une diminution des effectifs en fin d’année, a quand même réussi cinq manches contre les Red Sox mardi. . Kluber, en revanche, a une MPM de 7,04 en seulement 55 manches et n’a pas lancé dans les tournois majeurs après le 20 juin.

Bello a été formidable au cours de sa première saison complète en tant que titulaire dans une ligue majeure, et l’enclos des releveurs a été bien meilleur que la saison dernière – Bernardino a été une trouvaille utile qui a prospéré en tant qu’ouvreur – mais les deuxième et troisième manches du plus grand nombre. L’alignement des Red Sox viendra de Pivetta et Crawford, deux lanceurs qui ont rebondi entre le départ et la relève. Houck et Sale devraient obtenir plus de 100 manches, mais cela va être serré (et les deux finiront probablement la saison avec des ERA plus proches de 5,00 que de 4,00, et loin de 3,00).

Certes, la santé et l’inexpérience ont été des facteurs, et il y a eu un peu de malchance, mais les Red Sox ont également accepté une certaine part d’incertitude lorsqu’ils ont construit leur rotation. Les blessures, les douleurs de croissance et le déclin en fin de carrière ont accompagné le territoire. C’est la raison pour laquelle une équipe avec autant de profondeur apparente a fini par creuser constamment pendant de plus en plus de manches cette saison.

