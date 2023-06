Une audience publique de 7,5 heures le 13 juin s’est terminée par une discussion sur un projet de développement d’appartements locatifs surnommé la «Grande Muraille de Wilkinson» par un résident de la région.

Plus de deux douzaines de voisins ont présenté au conseil une présentation complète du projet prévu pour le coin de la rue Wilkinson et du chemin Springfield.

Alors que beaucoup ont dit qu’ils n’étaient pas contre le projet, ils ont estimé que la densité était trop élevée et que le bâtiment était trop grand. Un résident a montré au conseil une maquette non à l’échelle du bâtiment indiquant à quoi il ressemblerait dans le quartier. Le demandeur a l’intention de construire un immeuble de quatre étages et a réduit la hauteur et le nombre d’unités.

Il a été suggéré par un autre intervenant de construire plutôt des quadruplex. Le demandeur a déclaré avoir modélisé le site avec cinq quadriplexus et 30 à 35 maisons en rangée. Les voisins s’inquiétaient également de la sécurité des piétons, de l’augmentation des embouteillages et du manque de places de stationnement.

Un résident de Rutland qui s’est prononcé en faveur du développement a déclaré qu’il fournirait des logements abordables et a noté que «l’acceptation du progrès et l’adoption du changement» contribuaient au bien-être de tout Kelowna.

Habituellement, après une audience publique, le conseil prendrait une décision sur l’opportunité de faire avancer un projet. Cependant, alors que l’horloge approchait de minuit, le conseil a voté pour prendre sa décision sur le développement de Wilkinson lors d’une future réunion ordinaire du lundi après-midi.

« Vous devenez un peu caoutchouteux après ce moment », a déclaré le maire Tom Dyas. « Je veux que cette décision soit prise correctement. »

Étant donné que le demandeur et le public se sont prononcés sur le projet, les informations supplémentaires au conseil proviendront uniquement du personnel.

