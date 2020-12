Yay Area! La bataille la plus épique de la région de la baie a eu lieu le samedi 19 décembre avec le E-40 contre. Trop court Bataille de Verzuz.

Ce « Bal du rappeur » était différent de tout autre Verzuz et pas seulement parce qu’il aurait eu le plus gros budget pour un tel événement encore.

« Ce n’est pas seulement une bataille », a déclaré Too Short La sonnerie la semaine dernière avant la bataille, surnommée les «légendes de la baie». « Il ne s’agit pas simplement d’afficher votre catalogue, d’essayer de surpasser quelqu’un d’autre. C’était comme si cela pouvait être une situation plus grave pour la Baie, tout comme l’histoire racontée. »

E-40 a ajouté: « Nous allons montrer ce que les non-localisés n’ont pas encore vu ou entendu. »

Faisant exactement cela, les vétérans ont fait savoir à la jeune génération que certains de leurs clubs préférés avaient été échantillonnés. leur musique originale. DJ Khaledle single « For Free », qui comprend Canard échantillonner «Blow the Whistle» de Too Short, et Trois Six Mafia extrait « Captain Save A Hoe » des E-40 dans leur chanson « Shake Dat S – t ». Les pionniers ont même crié certains artistes qui ont échantillonné leurs chansons, comme Yo Gotti et Gucci Mane.