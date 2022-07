Trop chaud pour être manipulé : comment survivre dans une chaleur et une humidité extrêmes

Il y a quelques étés, Gordon Giesbrecht effectuait des travaux sur un quai au bord d’un lac lorsqu’il a commencé à se sentir “un peu drôle”. Quelques minutes plus tard, il vomissait – un symptôme qu’il a immédiatement reconnu comme un épuisement dû à la chaleur.

En tant qu’expert de la façon dont les températures extrêmes affectent le corps humain, Giesbrecht est le premier à admettre qu’il aurait dû voir les signes avant-coureurs.

“Après avoir fini de vomir, j’ai dit:” C’est tout pour le quai “… Je suis allé chercher une chaise de jardin et je l’ai coincée dans les bas-fonds, et je me suis assis dans le lac … et je me suis refroidi”, a déclaré Giesbrecht, professeur de thermophysiologie à l’Université du Manitoba.

Au milieu des avertissements de vagues de chaleur dans une grande partie du Canada cette semaine, l’expérience de Giesbrecht nous rappelle comment la chaleur estivale peut affecter notre corps sans que nous nous en rendions compte – et la nécessité de faire attention aux symptômes potentiellement mortels.

En Europe, plus de 1 100 personnes sont mortes de la chaleur en Espagne et au Portugal ces derniers jours. Il y a aussi des craintes pour les gens ailleurs en Europe et au Royaume-Uni – des endroits où peu ont l’air conditionné pour faire face à des températures dépassant largement les 30°C.

Un climatologue canadien sur le lien entre les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes Dave Phillips, un climatologue principal d’Environnement Canada, affirme que « les preuves sont concluantes » que le changement climatique est la cause profonde de la tendance à la hausse des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes liées aux conditions météorologiques.

Ajouter de l’humidité à cette chaleur rend plus difficile pour nous de nous rafraîchir en transpirant – et les humains peuvent littéralement être cuits vivants.

“Notre corps peut en fait survivre à une diminution de la température centrale de 10, voire 20 degrés, mais notre corps ne peut survivre qu’à une augmentation de la température centrale de cinq degrés. [to] sept degrés – et alors vous pouvez avoir de gros, gros ennuis”, a déclaré Giesbrecht.

Plus il fait chaud et humide, plus le risque d’épuisement par la chaleur est grand. Les symptômes comprennent des maux de tête, une forte transpiration, une peau moite, des étourdissements ou de la confusion, des crampes, une respiration rapide, des nausées et des vomissements, entre autresselon Santé Canada.

Ce n’est pas (juste) la chaleur, c’est l’humidité

Le point auquel une combinaison de chaleur et d’humidité devient particulièrement dangereuse, voire mortelle, est expliqué par les scientifiques comme la “température de bulbe humide” – la température la plus basse à laquelle un objet peut se refroidir en raison de l’évaporation de l’humidité.

Imaginez un thermomètre enveloppé dans un chiffon humide : l’eau continuera à s’évaporer du chiffon jusqu’à un certain niveau d’humidité, lorsque l’air contient trop d’humidité pour que l’évaporation se poursuive. En raison de l’effet d’évaporation, la température du thermomètre sera inférieure à celle de l’air qui l’entoure, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’évaporation s’arrête.

Ce graphique montre comment la température de l’air et l’humidité se combinent pour une température de bulbe humide, ce qui explique les points auxquels il devient difficile ou impossible pour l’eau ou la sueur de s’évaporer. Cela provoque une augmentation de la température centrale du corps humain. (Nouvelles de Radio-Canada)

Notre corps fonctionne de la même manière : à une température de bulbe humide de 35 °C (par exemple lorsqu’il fait 40 °C à l’extérieur avec 70 % d’humidité), la sueur ne s’évapore plus de notre corps, et les scientifiques estiment qu’un être humain ne peut survivre qu’environ six heures dans ces conditions.

“Peu importe la quantité d’eau dont vous disposez, cela ne vous aidera pas car vous ne pouvez pas maintenir une température corporelle permettant de survivre”, a déclaré Tapio Schneider, climatologue et professeur au California Institute of Technology de Pasadena.

À mesure que votre température centrale augmente, vos organes – y compris votre cœur, vos reins et votre cerveau – commencent à subir des dommages et les protéines de vos cellules se décomposent. Une personne atteinte d’un coup de chaleur peut souffrir de convulsions, tomber dans le coma et mourir.

Des températures de bulbe humide plus basses peuvent également être mortelles, en particulier pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes ayant des problèmes de santé. Par exemple, lors de la canicule européenne de 2003, qui a tué plus de 20 000 personnes, les températures de bulbe humide sont restées inférieures à 28 C.

Les gens se rafraîchissent dans la rivière Dreisam à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, mardi. Peu de ménages européens disposent de la climatisation, laissant leurs occupants étouffés par la canicule actuelle. (Arnd Wiegmann/Reuters)

Même à ce niveau de lecture du bulbe humide, il peut être dangereux de faire quoi que ce soit qui pourrait augmenter davantage la température centrale de votre corps, comme l’exercice ou le type de travail manuel que Giesbrecht faisait lorsqu’il souffrait d’épuisement par la chaleur.

“Si vous êtes un travailleur de plein air, ou si vous travaillez dans l’agriculture ou la construction par temps chaud et humide … vous êtes à risque de coup de chaleur, de stress cardiaque, etc.”, a déclaré Schneider. “La chaleur peut être mortelle bien avant que vous n’atteigniez cette limite absolue de capacité de survie.”

Restez cool et restez conscient

Avec plus de journées chaudes et humides à venir cet été – et bien d’autres à venir à mesure que la planète se réchauffe – les experts disent que les gens devraient limiter le temps qu’ils passent à l’extérieur dans la chaleur et utiliser la climatisation pour garder les espaces de vie frais.

Les gens se détendent sur une plage à Ottawa mardi, alors que la température a dépassé les 31 °C. Les experts disent que les gens ne devraient pas passer trop de temps au soleil, surtout quand il fait humide, pour éviter les maladies liées à la chaleur. (Francis Ferland/CBC/Radio-Canada)

Les ventilateurs n’aident que si la température de l’air est inférieure à la température de votre peau de 33 °C ; si l’air est plus chaud, le ventilateur ne fera qu’augmenter davantage la température, a déclaré Giesbrecht.

Rester hydraté vous aidera à transpirer, tandis que vaporiser de l’eau sur votre corps ou vos vêtements a également un effet rafraîchissant sur votre peau lorsque l’eau s’évapore.

Si quelqu’un souffre d’un coup de chaleur, appelez le 9-1-1 et déplacez-le immédiatement dans un endroit frais, idéalement un bâtiment ou un véhicule climatisé. Les symptômes comprennent température corporelle élevée, confusion et manque de coordination, étourdissements ou évanouissements, absence de transpiration et peau très chaude et rouge.

Au lieu d’enlever la chemise d’une personne pour la rafraîchir, Giesbrecht conseille de verser de l’eau sur ses vêtements : vous vous souvenez de l’effet bulbe humide ?

Les gens se reposent à l’ombre sur la rive de la Tamise lors d’une vague de chaleur à Londres mardi (Henry Nicholls/Reuters)

“L’eau dans la chemise s’évapore et refroidit la peau. Si vous n’avez pas de chemise sur une partie de leur peau, cette eau va simplement rouler sur le sol”, a déclaré Giesbrecht.

“Je vais prendre un litre [of water] et versez-le sur cette personne, et attendez qu’il commence à sécher, puis j’en mettrai un peu plus dessus, afin que je puisse continuer à utiliser cet effet rafraîchissant de l’évaporation.”