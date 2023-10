Après avoir marché, marché, marché pendant des heures, il n’y a rien que vous souhaitiez de plus que de vous mettre au lit et d’éteindre votre cerveau. Mais même si vos yeux sont restés tombants toute la journée, dès que votre tête touche l’oreiller, ils semblent se rouvrir. Si vous êtes comme nous, cela vous laisse perplexe Pourquoi ne puis-je pas dormir la nuit même lorsque je suis fatigué ? Nous avons demandé aux meilleurs experts pourquoi vous avez du mal à vous endormir même lorsque vous êtes épuisé – et comment obtenir le sommeil doux et profond dont vous rêvez.

Se sentir « nerveux et fatigué » est un problème courant

Jusqu’à 30 % des adultes américains sont confrontés à insomnieun trouble du sommeil qui rend plus difficile la somnolence et/ou le sommeil profond, dit Thomas Bradley Raper, MD, spécialiste de la médecine du sommeil au Texas Health Presbyterian Hospital de Dallas. “Alors oui, il est courant que même lorsque l’on est fatigué, il puisse être difficile de s’endormir.”

Le problème, qui est particulièrement répandu chez les femmes âgées, peut avoir un certain nombre de causes, notamment le stress et les changements hormonaux. Donc, si vous avez l’impression d’avoir du mal à rattraper M. Sandman plus souvent ces derniers temps, ce n’est pas votre imagination. Heureusement, vous peut calmez cette sensation de tension et de fatigue et obtenez le sommeil profond dont vous avez besoin.

“Il y a plusieurs choses que les femmes ménopausées peuvent faire pour atténuer ces symptômes”, assure Arianna Sholes-Douglas, MD, FACOG, obstétricienne-gynécologue au Tula Wellness Center à Tuscon, Arizona et auteur de Le mythe de la ménopause. La première astuce pour obtenir plus de Zzz : comprendre pourquoi vous avez du mal à vous assoupir en premier lieu.

« Pourquoi ne puis-je pas dormir la nuit même lorsque je suis fatigué ? »

Est-ce que, nuit après nuit, en comptant les moutons, vous essayez de comprendre Pourquoi ne puis-je pas dormir la nuit même lorsque je suis fatigué ? Il s’avère que beaucoup de choses peuvent entraver un bon repos, même lorsque vous êtes complètement épuisé. Voici quelques-uns des plus grands coupables, selon le Dr Raper et le Dr Sholes-Douglas.

1. Stress

Le stress et l’anxiété sont en effet la première cause des troubles du sommeil, confirme le Dr Raper. “Il peut être difficile d'”éteindre votre cerveau” en raison de la réflexion continue sur les tâches ou de l’inquiétude de la journée”, explique-t-il.

Et ce n’est pas seulement votre cerveau qui s’emballe qui vous tient éveillé. La tension et les soucis stimulent également la production de l’hormone du stress par votre corps. cortisol. Cela augmente votre fréquence cardiaque et votre respiration, vous faisant ressentir alerte au lieu de dormirselon une étude de la revue Science du sommeil. (Cliquez pour savoir comment tonifier votre nerf vague avec de l’eau froide annule les conséquences du stress chronique sur votre corps.)

IMAGES MICROGEN/BIBLIOTHÈQUE DE PHOTOS SCIENTIFIQUES/Getty

2. Ménopause

Un autre déclencheur courant qui explique l’incapacité de dormir la nuit même lorsque vous êtes fatigué : les changements hormonaux. “Le vieillissement et la ménopause peuvent avoir un impact significatif sur le sommeil d’une femme”, explique le Dr Sholes-Douglas. Changement des niveaux de l’hormone œstrogène peut vous rendre plus sensible aux facteurs de stress quotidiens, vous laissant nerveux à l’heure du coucher, explique-t-elle. Et même une fois que tu faire parvenez à vous endormir, vous pourriez être réveillé par des sueurs nocturnes ou une envie d’uriner (également appelée nycturie) qui rendent difficile le retour au sommeil.

3. Utilisation du téléphone la nuit

Il peut être tentant de consulter vos actualités et vos réseaux sociaux avant de vous coucher (nous l’avons tous fait !). Mais voir les photos de tout le monde ou faire défiler les gros titres « est souvent une source de ce sentiment de tension » qui rend plus difficile l’installation et le sommeil, dit le Dr Raper. Le lumière bleue depuis votre appareil peut être énergisant, également, laissant votre esprit incapable de « s’arrêter » lorsque votre tête touche l’oreiller. En fait, des recherches montrent que l’exposition à la lumière bleue peut réduire la durée de votre sommeil de 16 minutes, plus augmenter les réveils nocturnes jusqu’à 69 %.

4. Certains médicaments

Vous avez récemment commencé à prendre un nouveau médicament ? Pensez à consulter votre médecin pour voir si c’est la source de vos troubles du sommeil, recommande le Dr Raper. L’insomnie est connue pour être un effet secondaire de près de 250 médicaments en vente libre et sur ordonnancey compris corticostéroïdesles médicaments contre le rhume et décongestionnantsles antidépresseurs et certains asthmatiques et BPCO des médicaments tels que bêta-agonistes. (Cliquez pour découvrir le médicaments qui peuvent aggraver les brûlures d’estomac nocturnes.)

5. Un dernier verre

Bien sûr, boire un verre de vin pendant que vous regardez votre émission télévisée préférée en fin de soirée peut vous aider à vous sentir somnolent pendant un petit moment. Mais une fois que vous aurez éteint les lumières, vous aurez probablement du mal à vous endormir. De plus, vous êtes plus susceptible de vous réveiller toute la nuit et de vous sentir fatigué le matin si vous buvez de l’alcool trop près du lit.

Pourquoi? L’alcool interrompt mouvements oculaires rapides (REM) le sommeil (le stade du sommeil profond au cours duquel les rêves se produisent), explique le Dr Raper. En fait, il a été démontré qu’un seul verre le soir peut diminuer considérablement la qualité du sommeilselon des recherches menées dans JMIR Santé mentale. Une boisson tard dans la nuit affecte la santé de votre corps système nerveux autonome (SNA)qui aide à réguler votre fréquence cardiaque, votre tension artérielle et votre réponse au stress, ce qui rend difficile l’endormissement.

La bonne nouvelle : vous n’avez pas besoin d’abandonner le vin ou les cocktails occasionnels pour vous endormir plus rapidement et bénéficier de plus de sommeil paradoxal. L’astuce consiste simplement à siroter votre verre un peu plus tôt pour éviter de perturber votre sommeil du soir. “En général, nous recommandons de ne pas boire d’alcool dans les 4 heures précédant le coucher”, explique le Dr Raper.

Stígur Már Karlsson /Heimsmyndir/Getty

6. Travail posté

Infirmiers, serveurs, commerçants, policiers… autant de métiers exigeants qui nécessitent de travailler tard le soir, la nuit ou tôt le matin. Il n’est donc pas surprenant que jusqu’à 76% des personnes qui travaillent tôt le matin ou la nuit signalent des difficultés à s’endormir, selon une étude publiée dans la revue Science du sommeil. Les scientifiques expliquent que somnoler à des heures non traditionnelles peut perturber le fonctionnement naturel de votre corps. cycle veille-sommeilce qui rend plus difficile l’endormissement lorsque vous parvenez enfin à vous glisser dans votre lit.

7. Troubles du sommeil

Si vous ressentez soudainement l’envie irrésistible de commencer à remuer ou à donner des coups de pied dans vos jambes lorsque vous vous couchez, vous pourriez avoir syndrome des jambes sans repos (SJSR). “Cela peut ressembler à une sensation effrayante et peut vous empêcher de vous endormir”, explique le Dr Raper. Et le risque de troubles du sommeil ne fait qu’augmenter avec l’âge. Les recherches de l’Université Johns Hopkins suggèrent que le risque de développer le SJSR grimpe de 63 % dans la cinquantaine et au-delà, ce qui en fait l’un des principaux déclencheurs d’insomnie à mesure que nous vieillissons. (Cliquez pour découvrir comment une femme a utilisé du magnésium pour soigner son syndrome des jambes sans repos.)

7 façons simples de prévenir un sommeil agité

Pas besoin de s’inquiéter Pourquoi ne puis-je pas dormir la nuit même lorsque je suis fatigué ? plus. Ces stratégies de sommeil simples et naturelles vous aident à vous endormir rapidement, à éviter le sommeil agité et à dormir tranquillement jusqu’au matin. La meilleure partie? Ils commencent souvent à travailler dès la première nuit !

1. Savourez une salade grecque pour le dîner

Une assiette remplie de légumes peut aider à combattre l’inflammation qui aggrave les problèmes de sommeil de la ménopause comme le stress, les sautes d’humeur et les sueurs nocturnes, explique le Dr Sholes-Douglas. “Mon repas à base de plantes préféré est ce que j’appelle la salade grecque modifiée”, dit-elle. “Cela comprend les concombres anglais, les poivrons rouges, les oignons rouges, les olives, le chou rouge, les tomates et le fromage feta arrosé d’huile d’olive et de vinaigre balsamique.” Et plus vous mangez de produits, plus réduisez vos niveaux d’inflammation perturbant le sommeila conclu une étude dans le Journal américain de nutrition clinique. (Cliquez pour découvrir comment une bruine de l’huile d’olive accélère la perte de poidsaussi.)

Timotei Voicu/Getty

2. Étirez-vous comme un papillon

S’étirer avant de se coucher peut calmer votre esprit, explique le Dr Sholes-Douglas. Ça aussi réduit considérablement la fréquence et l’intensité des crampes nocturnes dans les jambes qui rendent plus difficile l’endormissement, une étude menée dans le Journal de physiothérapie trouvé.

“La clé pour s’étirer avant de se coucher est de le faire lentement et doucement”, explique Shannon Leggett, physiothérapeute, physiothérapeute à New York. “Vous voulez signaler un ralentissement du système nerveux.” L’un de ses mouvements préférés à faire avant de se coucher est ce qu’on appelle un étirement du papillon en décubitus dorsal :

Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Touchez la plante de vos pieds l’une contre l’autre et laissez vos genoux s’ouvrir sur les côtés. Si cela est inconfortable, essayez de placer un oreiller sous chaque cuisse pour plus de soutien. Placez une main sur votre ventre et une sur votre poitrine et prenez plusieurs respirations lentes et profondes. Maintenez l’étirement pendant 30 secondes, puis détendez-vous. Voyez si vous pouvez vous entraîner à maintenir l’étirement pendant 3 à 4 minutes au cours de quelques semaines.

Regardez la vidéo simple ci-dessous pour obtenir des conseils supplémentaires.

Aussi intelligent : À la fin de votre étirement, frottez rapidement vos pieds. Recherche en Ménopause trouvé en le faisant aide les femmes à dormir jusqu’à une heure de plus. Le massage des pieds stimule les cellules nerveuses déclenchant le sommeil dans les jambes, calmant ainsi l’anxiété nerveuse et fatiguée qui bloque le sommeil. À faire : Pétrir doucement la plante des deux pieds, en commençant par le talon et en progressant vers chaque orteil.

3. Grignotez du kiwi

Une bouchée sucrée au coucher peut ressembler à un régal après la fin d’une journée bien remplie. Le problème? Manger des collations sucrées avant d’aller au foin peut faire des ravages sur votre glycémie, rendant plus difficile un sommeil profond, explique le Dr Sholes-Douglas. Les pics et chutes de glycémie « peuvent entraîner une sensation de faim quelques heures après avoir consommé un repas riche en sucres simples. Pendant la nuit, ces fluctuations de sucre peuvent affecter le sommeil », dit-elle.

Un meilleur pari : grignoter des kiwis sucrés et juteux le soir. Une étude publiée dans l’Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition a révélé que des personnes en mangeaient deux une heure avant de se coucher. je me suis endormi 40% plus vite et j’ai dormi jusqu’à 55 minutes de plus. Le fruit contient naturellement l’hormone du sommeil mélatonineet en plus, il aide le corps à produire des effets apaisants sérotonine pour que vous puissiez oublier vos soucis et vous endormir.

4. Sirotez du thé à la passiflore

Vous n’avez pas besoin d’être tourmenté par des pensées de Pourquoi ne puis-je pas dormir la nuit même lorsque je suis fatigué ? plus. Pour vraiment apaiser votre esprit avant de vous coucher, installez-vous confortablement avec une tasse de tisane à la passiflore. Une étude en Recherche en phytothérapie des personnes qui buvaient du thé à la passiflore avant de se coucher ont été signalées meilleure qualité de sommeil par rapport à ceux-là…