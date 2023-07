« Trop beau pour être vrai »: un couple américain est victime d’une arnaque à la location à Revelstoke

Chaque année, un nombre croissant de Canadiens sont victimes d’arnaques à la location, et plus tôt ce mois-ci, un couple américain à la recherche d’un logement à Revelstoke a été le dernier à être dupé.

Ces stratagèmes frauduleux se produisent lorsque des locataires potentiels sur le marché locatif de plus en plus restreint du Canada décident d’envoyer de l’argent à quelqu’un qu’ils rencontrent par le biais d’une annonce en ligne pour une unité locative ou un appartement, seulement pour découvrir que l’endroit où ils espéraient emménager ne exister.

Trouver un endroit

Devon Bernhagen et son partenaire ont visité Revelstoke plus tôt cet hiver. Ils ont tellement apprécié l’expérience qu’ils ont décidé qu’ils voulaient que la communauté fasse partie de leur avenir et qu’une location d’un mois leur donnerait l’introduction dont ils avaient besoin.

En avril 2023, ils ont publié un message sur la page Facebook Revy Rentals – une page populaire pour les locataires potentiels et les propriétaires de la communauté pour partager leurs informations sur la recherche d’un appartement.

Martyn Damien a envoyé un message à Bernhagen peu de temps après avoir publié le message. « Hé, j’ai vu votre message dans le groupe Revy Rental », a-t-il déclaré. « Nous avons une chambre et une tanière disponibles en ville. »

En surface, Martyn avait l’air normal. Selon son profil Facebook, il s’agit d’un père de famille de Fernie qui a fréquenté l’école secondaire Carl Albert avant de se marier et de déménager à Kelowna. On peut le voir sourire, levant le pouce à côté d’une femme sur sa photo de profil. Maintenant, il s’essaie au jeu immobilier et loue un logement qu’il possède sur l’avenue Mackenzie à Revelstoke.

L’appartement semblait parfait : le loyer était de 1 700 $ par mois, l’endroit acceptait les animaux domestiques, il y avait un parking souterrain pour leur voiture et Martyn a même envoyé de nombreuses photos. Selon Bernhagen, rien ne semblait louche.

Elle a exprimé son intérêt à louer chez lui et Martyn a envoyé un contrat d’apparence normale de son avocat, qui avait également une adresse à Revelstoke.

Elle a envoyé des copies de leurs passeports, une preuve de revenu, l’argent de la location et même les dimensions de leur véhicule afin que Martyn puisse confirmer qu’il rentrerait dans le parking souterrain.

« Je sais à quel point les locations peuvent être rapides dans les villes de montagne », a fait remarquer Bernhagen.

Bernhagen a déclaré que l’avocat de Martyn était même allé jusqu’à effectuer une vérification des antécédents du couple pour confirmer qu’ils seraient de bons locataires.

Quelques mois se sont écoulés sans aucun problème. Bernhagen a envoyé un message à Martyn début juillet pour lui faire savoir qu’ils arriveraient bientôt. Martyn lui a dit que son fils serait là pour les accueillir à leur arrivée et que l’endroit était prêt pour eux.

Le couple s’est arrêté à leur future location sur l’avenue Mackenzie, et ils ont rapidement réalisé que quelque chose n’allait pas.

Des panneaux dans le hall de l’immeuble indiquaient que les appartements n’autorisaient pas les animaux domestiques. Pire que ça, le nom sur le buzzer ne correspondait pas à la description de Martyn.

Ils ont sonné l’appartement et une femme âgée a répondu. Confuse, la femme a dit: «Je vis ici. Je ne connais personne de ce nom. »

Abasourdis, ils se sont souvenus que l’avocat avait également inscrit son adresse. Ils ont décidé de se rendre chez lui pour voir s’il savait où se trouvait Martyn.

Quand ils sont arrivés, une autre personne confuse a répondu.

« D’accord, nous nous sommes peut-être fait arnaquer », a pensé Bernhagen.

Martyn a cessé de répondre à Bernhagen après son arrivée à Revelstoke, et il s’avère qu’elle n’a jamais été une vraie personne.

Martyn était un escroc.

Trop beau pour être vrai

Les fausses publicités en ligne coûtent aux Canadiens des millions de dollars chaque année et, pour la plupart, ils ne reverront jamais cet argent. Selon le Centre antifraude du Canada, en 2021, les Canadiens ont perdu 12,3 millions de dollars en fraude sur les marchandises, ce qui comprend les arnaques à la location.

Pour les locataires potentiels, trouver un logement abordable et adapté à vos besoins et à votre style de vie est si rare qu’il peut souvent sembler nécessaire de se lancer dans quelque chose sans faire de recherche, en particulier dans les villes de montagne comme Revelstoke.

Un rapport sur le marché locatif publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) en janvier de cette année a conclu que les taux d’inoccupation au pays sont les plus bas depuis 20 ans, le nombre de logements locatifs abordables en Colombie-Britannique étant « trop ​​bas ». signaler’.

Une analyse rapide de Revy Rentals donne un aperçu de l’état des locations locales. Chaque annonce, dont 15 au cours des sept derniers jours, comporte plusieurs commentaires demandant si l’annonce est toujours disponible.

Chaque liste est associée à un nom. Vous pouvez cliquer sur le nom de la personne et découvrir des informations limitées sur qui elle est. Comme dans le cas de Martyn Damien, vous pouvez voir où ils vivent, où ils sont allés à l’école et peut-être même où ils travaillent – mais ces informations peuvent être facilement falsifiées.

Bernhagen a déclaré qu’elle avait ensuite regardé de plus près la photo de profil de Martyn, qui avait l’air assez normale, et avait réalisé que quelque chose n’allait pas. Après une recherche inversée de l’image, elle a découvert que la personne sur la photo, souriant et saluant, n’était pas du tout un propriétaire de Revelstoke. C’était Stevin John – également connu sous le nom de Blippi – un artiste américain populaire pour enfants.

Alors que Blippi est une figure extrêmement populaire pour les enfants sur Internet, avec plus de 18 millions d’abonnés sur YouTube, il n’est pas exactement une célébrité de premier plan que les adultes reconnaîtraient, ce qui rend la photo qu’il a utilisée sur son profil assez anonyme.

« J’aurais dû enquêter, mais je ne l’ai pas fait, parce que je voulais que ce soit aussi simple », a déclaré Bernhagen.

Elle n’a jamais récupéré son argent et a été forcée de quitter Revelstoke sans jamais avoir la chance de passer le temps qu’elle voulait dans la communauté.

Enquêter sur les criminels

Bien sûr, arnaquer quelqu’un avec son argent de cette manière est illégal et doit être signalé à la police.

Selon le sergent. Chris Dodds de la GRC de Revelstoke, des cas comme celui dans lequel Bernhagen s’est retrouvée sont rarement signalés aux autorités, et même lorsqu’ils le sont, il est très difficile d’enquêter.

« C’est vraiment difficile pour nous d’enquêter car cela implique des banques et des institutions étrangères qui [local authorities] ne peut pas accéder », a déclaré Dodds.

De plus, même si les implications financières, étant d’un mois de loyer ou plus selon la situation, pour les individus sont élevées, dans l’ensemble, elles sont faibles par rapport au crime commercial.

« Les criminels savent qu’il est difficile pour nous d’enquêter », a déclaré Dodds.

Il a ajouté que les escrocs comme Martyn sont rarement des habitants de la région où ils prétendent louer un logement. Dodds, qui a passé une partie de sa carrière à Whistler, a déclaré que pendant son séjour dans cette communauté, il recevait régulièrement des appels où un escroc postait un condo à louer, prenait l’argent, puis disparaissait.

Contrairement au vol d’identité, faire semblant d’inscrire un appartement à louer n’est pas très difficile. Les informations sur l’appartement de quelqu’un sont faciles à trouver si elles ont déjà été répertoriées dans le passé, et même des photos de l’intérieur sont souvent facilement disponibles. Dodds a déclaré qu’ils pourraient même prendre les informations d’une autre location dans une autre ville, utiliser ces photos et informations, mais appliquer une adresse locale à la liste et prétendre qu’ils sont propriétaires de l’appartement.

De plus, si des informations personnelles et une identification sont fournies à un escroc, il est pratiquement impossible de récupérer ces informations ou d’empêcher qu’elles ne se propagent ailleurs.

« Mon conseil serait de ne louer que par l’intermédiaire d’entreprises établies dans la communauté et de ne pas envoyer de virements électroniques à des destinataires inconnus », a déclaré Dodds. « Une fois qu’un transfert électronique a été envoyé, il est irréversible et il est très difficile pour la police d’essayer de savoir où vont ces fonds, surtout s’ils sont transférés à l’extérieur du Canada. Je recommanderais également que si quelqu’un demande à être payé pour quelque chose en Bitcoin ou en cartes-cadeaux, il s’agit probablement d’une arnaque. Aucune entreprise légitime ne demandera à être payée en cartes-cadeaux et très peu ont une option de paiement en bitcoin.

Doublure argentée

Après avoir souffert de l’expérience, Bernhagen a publié un message sur la page Facebook de la communauté de Revelstoke pour avertir les autres membres de la communauté de Martyn et d’autres escrocs.

Au début, elle craignait que les commentateurs ne la grondent pour son erreur, mais au lieu de cela, elle a été accueillie par une vague de compréhension, de sympathie et de soutien de la part des habitants.

Bernhagen a déclaré qu’elle voulait toujours vivre à Revelstoke un jour.

« Nous l’aimons toujours, chaque fois que nous y venons, c’est tellement agréable », a déclaré Bernhagen.

La prochaine fois, ils prendront des précautions supplémentaires avant d’envoyer de l’argent à qui que ce soit.

