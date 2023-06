Trooping the Colour: le prince Harry et Meghan Markle évités par la famille royale après une « litanie d’attaques », selon un expert

Le prince Harry et Meghan Markle ne seront pas à Trooping the Colour – et pour de nombreux experts royaux, c’est mieux ainsi.

Jeudi, le magazine People a rapporté que le duc et la duchesse de Sussex n’avaient pas été invités à la célébration annuelle de l’anniversaire du monarque britannique. L’événement de cette année, qui aura lieu samedi, marquera la première fois qu’il aura lieu sous le règne du père de Harry, le roi Charles III.

Les représentants du duc et de la duchesse de Sussex, ainsi que du palais de Buckingham, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Le point de vente a noté que leurs bureaux n’avaient fait aucun commentaire.

« Maintenant qu’ils ne travaillent plus dans la famille royale, ni Harry ni Megan – ni le prince Andrew d’ailleurs – ne sont les bienvenus sur le balcon de Buckingham Palace », a déclaré Christopher Andersen, auteur de « Le roi, » a déclaré à Fox News Digital. « Harry n’est pas sur le point de se montrer juste pour qu’il puisse être humilié une fois de plus. Quel est l’intérêt de cela ? »

« Le roi Charles s’entourera de ces personnes en qui il peut avoir confiance et sur lesquelles il peut compter pour faire le gros du travail : la reine Camilla, la princesse Anne, le prince Edward et sa femme, Sophie, et, bien sûr, les vraies stars de la série ces jours-ci. , le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y aura beaucoup de halètements lorsque les enfants sortiront et que les gens verront à quel point le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont grandi. »

« C’est triste que leurs cousins, le prince Archie et la princesse Lilibet, ne soient pas là », a poursuivi Andersen. « Mais en n’invitant même pas les Sussex à assister à l’un des événements les plus importants du calendrier royal – et, dans ce cas, particulièrement important car il s’agit de saluer le nouveau monarque – Charles a une fois de plus précisé qu’il n’était pas particulièrement désireux de réparer les clôtures avec son fils cadet. »

Les membres de la famille royale se réuniront pour l’occasion spéciale. Les Sussex ont fait une brève apparition en tant que membres de la famille royale sans travail dans Trooping the Colour en 2022, qui était également le dernier événement de feu la reine Elizabeth avant sa mort le 8 septembre. Ils ont été aperçus en train de regarder depuis une pièce au-dessus de Horse Guards Parade avec d’autres membres de la famille royale.

« Cela a dû être particulièrement douloureux de ne pas être inclus dans la dernière apparition de sa grand-mère sur le balcon – quelque chose qu’il avait, jusqu’à ce moment, fait tout au long de sa vie », a déclaré Andersen.

Le couple a reculé en tant que membres royaux seniors en 2020. Ils vivent maintenant en Californie avec leurs deux jeunes enfants.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Fox News Digital qu’il n’était pas nécessaire d’inviter le couple après leurs révélations explosives. Le couple s’est assis pour une interview télévisée de deux heures avec Oprah Winfrey en 2021, a lancé une série Netflix en six parties sur leur vie ensemble fin 2022, et Harry a publié ses mémoires les plus vendues « Spare » en janvier.

La semaine dernière, Harry était de retour à la Haute Cour de Londres. L’homme de 38 ans poursuit l’éditeur du Daily Mirror pour avoir prétendument utilisé des techniques illégales « à l’échelle industrielle » pour faire la une des journaux sur sa vie. L’affaire contre Mirror Group est la première des nombreuses poursuites intentées par le prince contre les médias à être jugées. C’est l’un des trois éditeurs qui, selon lui, l’ont espionné illégalement pour des articles sur la famille royale.

On pense que Harry a séjourné au Frogmore Cottage, l’ancienne maison britannique du couple. En mars, un porte-parole du couple a confirmé qu’on leur avait demandé de quitter la résidence.

« Les informations selon lesquelles Harry n’a pas été invité à Trooping the Colour sont tout à fait logiques », a déclaré Fitzwilliams. « Son éloignement avec sa famille semble total. Les Sussex sont, comme le voit le palais, devenus des voyous. Les Sussex étaient présents l’année dernière mais uniquement parce que c’était l’une des célébrations du jubilé de platine de la reine, et ils étaient à peine visibles. Une litanie des attaques récentes, y compris celles dans les mémoires de Harry « Spare » et les interviews qui l’entourent plus récemment, ont souligné la rupture, comme sa brève apparition au couronnement l’a également fait. »

Harry a assisté au couronnement de son père le 6 mai. Cependant, il s’est rendu à l’aéroport quelques heures seulement après la cérémonie et est immédiatement retourné aux États-Unis. Le voyage transatlantique est un voyage de plus de 5 400 milles, soit environ 11 heures de vol sans escale. On pense qu’il est revenu en Californie à temps pour le quatrième anniversaire de son fils.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été vus pour la dernière fois avec le reste de la famille royale lors des funérailles nationales de la reine.

Le défilé de cette année mettra en lumière des centaines de soldats de l’armée britannique, dont Harry est un vétéran décoré qui a effectué deux tournées en Afghanistan au cours de sa carrière militaire d’une décennie, a noté le journal. Il y aura également un survol effectué par la Royal Air Force.

« Je crois comprendre que la présence de Harry à Trooping of the Colour serait une distraction inutile et mettrait certains membres de la famille royale mal à l’aise », a déclaré Kinsey Schofield, animateur du podcast « To Di For Daily », à Fox News Digital.

« Je pense que c’est OK pour lui de s’absenter de celui-ci », a-t-elle déclaré. « La dernière fois qu’il a assisté avec sa femme, ils se sont sentis tellement exclus qu’ils ont décidé de ne pas participer à tous les événements du jubilé de platine de la reine auxquels ils étaient invités. »

« … En ce qui concerne la famille royale, Harry est désormais considéré comme un civil, et nous ne le verrons inclus de manière formelle que pour les funérailles », a-t-elle déclaré. « La présence de Harry n’est pas nécessaire et, très franchement, pas nécessairement encouragée pendant qu’il continue sur sa voie destructrice. »

« Plus récemment, il s’est affronté au tribunal avec Mirror Group, et à travers son témoignage … il a levé le voile sur la vie royale et les relations de la famille royale avec les médias », a-t-elle poursuivi. « Je suis sûr que cela a frustré de nombreux membres de sa famille. Et pendant qu’il était là pour témoigner devant le tribunal … Harry n’a pas pris la peine d’essayer de rencontrer le prince William, qui vit à distance de marche de l’endroit où Harry séjournait. »

« Harry ne fait pas partie intégrante de tout ce qu’ils font aujourd’hui ni demain », a déclaré Hilary Fordwich, spécialiste de la royauté britannique.

Helena Chard, photographe royale et animatrice royale, a déclaré à Fox News Digital que malgré l’absence d’invitation, Harry devrait trouver un moyen de retourner au bercail pour le bien de son père.

« Je réalise que le prince Harry n’est plus un membre de la famille royale, mais il est cinquième sur le trône et, bien sûr, il devrait faire l’effort d’assister à cette occasion emblématique », a-t-elle expliqué. « S’il peut aller et venir au Royaume-Uni pour une bataille judiciaire avec des tabloïds britanniques, il peut montrer son visage à Trooping the Colour. »

« J’imagine … certains membres de la famille royale sont furieux contre lui, et il s’inquiète de la façon dont il sera reçu », a-t-elle déclaré.

Markle, 41 ans, a également gardé un profil bas. En mai, un représentant du couple a déclaré qu’ils avaient été poursuivis par des photographes dans une « poursuite en voiture presque catastrophique » dans les rues de New York. Le duc et la duchesse, ainsi que la mère de Markle, Doria Ragland, étaient à Manhattan pour les Ms. Foundation Awards.

Les photographes impliqués ont confirmé avoir suivi le couple sur des kilomètres sur une longue période, mais l’ont décrit comme une affaire à basse vitesse. Une agence photo a affirmé plus tard que ce sont les gardes de sécurité de Harry et Meghan qui ont agi de manière imprudente.

Le maire de New York, Eric Adams, a qualifié les paparazzis qui les pourchassaient d' »imprudents et d’irresponsables ». La police a déclaré que la poursuite était relativement courte et n’avait entraîné aucun blessé, aucune collision ou arrestation et ne justifiait aucune enquête plus approfondie. Le chauffeur de taxi qui les a conduits depuis le poste de police a déclaré qu’il avait immédiatement reconnu ses passagers et que les paparazzi « nous suivaient tout le temps », bien qu’il ait dit qu’il n’appellerait pas cela une poursuite.

Le couple passera probablement samedi dans leur maison de Montecito, en Californie, avec leurs enfants, a rapporté le magazine People.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.