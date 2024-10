Tronsmart dévoile Mirtune H1 pour apporter un son fort dans une taille compacte

–Conçu pour les aventuriers du plein air, le Mirtune H1 offre un son puissant dans un design portable pour une écoute longue durée–

SHENZHEN, Chine, 8 octobre 2024 /CNW/ — Tronsmart, une marque mondiale offrant de meilleures solutions audio, annonce aujourd’hui le lancement du Mirtune H1, un haut-parleur portable offrant un son puissant malgré sa taille compacte à l’intérieur comme à l’extérieur. L’enceinte dispose d’un mousqueton intégré avec une large ouverture. Avec 20 heures d’autonomie, emmenez-le pour votre randonnée ou accrochez-le à votre sac à dos. Laissez le Mirtune H1 vous offrir un son de qualité supérieure pendant votre voyage.

Son fort dans un petit corps



Haut-parleur extérieur portable Tronsmart Mirtune H1



Le Mirtune H1 est conçu pour offrir un son incroyablement fort et clair grâce à son corps compact. Pesant seulement 260 g, il tient facilement dans votre paume. Mais il ne vous décevra pas avec un son bien plus grand que sa taille. Renforçant les basses percutantes, il apporte une expérience audio de haute qualité même en extérieur.

Doté d’un mousqueton intégré à large ouverture, le Mirtune H1 peut être accroché à presque tout. Que vous fassiez une randonnée le long d’un ruisseau ou escaladiez une montagne, il suffit de le saisir, de l’accrocher et d’appuyer pour y jouer. De conception robuste, il est suffisamment robuste pour vous suivre.

Durable pour durer avec IPX7 étanche

Le Mirtune H1 est le partenaire idéal pour les voyages des aventuriers du plein air. Avec jusqu’à 20 heures de jeu, vous vous amuserez sans fin. Grâce à l’étanchéité IPX7, vous n’aurez jamais à vous soucier des éclaboussures ou de la pluie pendant votre camping ou vos voyages. À la plage, au bord de la piscine, sous la douche, emportez la musique partout où vous allez. Enveloppé dans un extérieur durable composé d’un devant en tissu et d’un dos en caoutchouc, il est suffisamment robuste pour résister aux éléments.

Votre air et votre voix

Découvrez 5 préréglages d’égalisation via l’application Tronsmart. Pour un son unique, ajustez manuellement l’égaliseur en optimisant les basses, les médiums et les aigus selon vos préférences. Pour améliorer le plaisir, associez deux haut-parleurs pour un son stéréo supérieur. Profitez d’appels mains libres grâce au microphone intégré. Et accédez à l’assistant vocal de votre téléphone (Siri ou Google Assistant) directement via lui-même pour consulter la météo ou définir des rappels.

Conclusion

Disponible en deux couleurs : Steel Blue et Matte Black, Tronsmart Mirtune H1 est disponible sur 8 octobre 2024 pour 29,99 $/29,99€/29,99£ avec une remise de 5 $/5€/5£ pour une durée limitée. Obtenez-le à amazon.com, tronsmart.comet d’autres magasins autorisés Tronsmart.

