Tromperie de produit : ces formes sculpturales en bois pour les chargeurs MagSafe

Une société basée en Chine Boutique Etsy offres ce version inhabituelle du support de chargement MagSafe :

Ils offrent une variété de modèles, qui semblent pour la plupart être en noyer noir :

Finalement, vous remarquez que le sens du grain sur les faces adjacentes n’a aucun sens…

…ou vous vous demandez comment ces formes pourraient éventuellement être usinées…

… jusqu’à ce que vous réalisiez que ce ne sont pas ce qu’ils semblent être. Un acheteur malchanceux dévoile la vérité dans une critique :

« Un plastique moulé vraiment bon marché avec beaucoup d’imperfections. Il n’est pas agréable au toucher et n’est pas particulièrement beau non plus sous une lumière normale, mais », admettent-ils, « le design est très attrayant. »