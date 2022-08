Trompé par une «voiture-appât» et empêché de s’échapper, orchestré par la GRC de Kelowna

La GRC de Kelowna et de West Kelowna a été occupée par des vols de véhicules pendant la longue fin de semaine de juillet.

Aux petites heures du matin du 30 juillet, la GRC de West Kelowna a arrêté une femme qui avait volé une « voiture-appât ».

«Nous utilisons activement la technologie des voitures-appâts et des vélos-appâts pour lutter contre les vols dans la ville de Kelowna. Je vois que bon nombre de ces crimes sont commis par des récidivistes », a déclaré l’agent Mike Della-Paolera, de la GRC de Kelowna.

La «voiture-appât» s’est avérée être occupée par une conductrice seule. La femme, une résidente de Kelowna bien connue de la police, a été arrêtée sans incident. Elle était également recherchée pour trois mandats en suspens.

La femme de 39 ans a depuis été libérée pour une date d’audience en septembre.

Le lendemain, le 31 juillet, la GRC de Kelowna a répondu à l’appel d’un possible conducteur aux facultés affaiblies dans un stationnement du pâté de maisons 1900 de la rue Pandosy, à Kelowna.

La GRC de Kelowna a trouvé une Mercedes-Benz rouge avec des plaques d’immatriculation incompatibles. Les occupants de la Mercedes ont refusé de se conformer aux ordres de la police et ont tenté de fuir, mais la police a réussi à bloquer leur fuite.

Deux hommes ont été arrêtés.

Un homme avait grimpé dans le coffre du véhicule en tentant de se cacher de la police. Il a été retiré du coffre et plusieurs armes à feu chargées se trouvaient à portée de main de lui. Il a déjà une interdiction obligatoire des armes à feu et était en liberté judiciaire pour possession de fentanyl et transport d’une arme de poing chargée et volée.

L’autre homme est également soumis à une interdiction obligatoire des armes à feu et était en probation avec la condition de ne pas posséder d’arme.

Les armes à feu saisies comprenaient une carabine de type AR15, avec un chargeur de 30 cartouches de grande capacité, un fusil à pompe chargé, une carabine semi-automatique de type SKS, une carabine semi-automatique de calibre .30, une réplique d’un fusil à double canon (en fait un pistolet à bille de peinture) et une réplique de pistolet. Une grande quantité de drogues ont également été saisies, notamment du crack, de la méthamphétamine, du GHB et de la marijuana. De plus, la voiture contenait ce qui semble être des biens volés.

Un policier a été légèrement blessé lors de l’arrestation, mais heureusement, il a été soigné et est sorti de l’hôpital.

L’enquête se poursuit.

