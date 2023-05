trombones, perroquets et sécurité contre éthique

Sam Altman, directeur général et co-fondateur d’OpenAI, prend la parole lors d’une audience du sous-comité judiciaire du Sénat à Washington, DC, États-Unis, le mardi 16 mai 2023. Le Congrès débat du potentiel et des pièges de l’intelligence artificielle alors que des produits comme ChatGPT augmentent questions sur l’avenir des industries créatives et la capacité de distinguer les faits de la fiction.

La semaine dernière, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a charmé une salle pleine de politiciens à Washington, DC, lors d’un dîner, puis a témoigné pendant environ trois heures sur les risques potentiels de l’intelligence artificielle lors d’une audience au Sénat.

Après l’audience, il a résumé sa position sur la réglementation de l’IA, en utilisant des termes peu connus du grand public.

« La sécurité des AGI est vraiment importante et les modèles frontaliers devraient être réglementés », a tweeté Altman. « La capture réglementaire est mauvaise, et nous ne devrions pas jouer avec les modèles en dessous du seuil. »

Dans ce cas, « AGI » fait référence à « l’intelligence générale artificielle ». En tant que concept, il est utilisé pour désigner une IA nettement plus avancée qu’il n’est actuellement possible, une IA qui peut faire la plupart des choses aussi bien ou mieux que la plupart des humains, y compris s’améliorer.

Les « modèles frontières » sont une façon de parler des systèmes d’IA qui sont les plus coûteux à produire et qui analysent le plus de données. Les grands modèles de langage, comme le GPT-4 d’OpenAI, sont des modèles de frontière, par rapport aux modèles d’IA plus petits qui effectuent des tâches spécifiques comme l’identification des chats sur les photos.

La plupart des gens conviennent qu’il doit y avoir des lois régissant l’IA à mesure que le rythme du développement s’accélère.

« L’apprentissage automatique, l’apprentissage en profondeur, au cours des 10 dernières années environ, il s’est développé très rapidement. Lorsque ChatGPT est sorti, il s’est développé d’une manière que nous n’aurions jamais imaginée, qu’il pourrait aller aussi vite », a déclaré My Thai, professeur d’informatique. à l’Université de Floride. « Nous avons peur de nous précipiter dans un système plus puissant que nous ne comprenons pas pleinement et n’anticipons pas ce qu’il peut faire. »

Mais le langage autour de ce débat révèle deux camps majeurs parmi les universitaires, les politiciens et l’industrie technologique. Certains sont plus préoccupés par ce qu’ils appellent « Sécurité de l’IA.« L’autre camp s’inquiète de ce qu’ils appellent »Éthique de l’IA.«

Quand Altman s’est adressé au Congrès, il a surtout évité le jargon, mais son tweet a suggéré qu’il était surtout préoccupé par la sécurité de l’IA – une position partagée par de nombreux leaders de l’industrie dans des entreprises comme OpenAI, Google DeepMind et des startups bien capitalisées. Ils s’inquiètent de la possibilité de construire un AGI hostile avec des pouvoirs inimaginables. Ce camp estime que nous avons besoin d’une attention urgente de la part des gouvernements pour réglementer le développement et empêcher une fin prématurée de l’humanité – un effort similaire à la non-prolifération nucléaire.

« C’est bon d’entendre autant de gens commencer à prendre au sérieux la sécurité des AGI », a déclaré Mustafa Suleyman, fondateur de DeepMind et actuel PDG d’Inflection AI. tweeté vendredi. « Nous devons être très ambitieux. Le projet Manhattan a coûté 0,4 % du PIB américain. Imaginez ce qu’un programme équivalent pour la sécurité pourrait réaliser aujourd’hui.

Mais une grande partie de la discussion au Congrès et à la Maison Blanche sur la réglementation passe par une optique éthique de l’IA, qui se concentre sur les méfaits actuels.

De ce point de vue, les gouvernements devraient faire respecter la transparence sur la manière dont les systèmes d’IA collectent et utilisent les données, restreindre leur utilisation dans les domaines soumis à la loi anti-discrimination comme le logement ou l’emploi, et expliquer en quoi la technologie actuelle de l’IA est insuffisante. Celui de la Maison Blanche Proposition de déclaration des droits de l’IA de la fin de l’année dernière comprenait nombre de ces préoccupations.

Ce camp était représenté à l’audience du Congrès par IBM Christina Montgomery, responsable de la confidentialité, a déclaré aux législateurs que chaque entreprise travaillant sur ces technologies devrait avoir un point de contact « éthique de l’IA ».

« Il doit y avoir des directives claires sur les utilisations finales de l’IA ou les catégories d’activités soutenues par l’IA qui sont intrinsèquement à haut risque », a déclaré Montgomery au Congrès.