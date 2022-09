Trombone Champ : Ce qu’il faut savoir sur ce jeu de rythme idiot

Champion de trombone est un jeu qui est sorti de nulle part pour être un best-seller sur Steam, et ce n’est pas parce que vous pouvez vivre le rêve de jouer du trombone. Eh bien, peut-être que c’est le cas pour certaines personnes, mais la plupart semblent profiter d’un divertissement idiot et décalé.

Développé par Holy Wow, Trombone Champ est un jeu de rythme dans la veine de Guitar Hero, mais au lieu de se battre avec les riffs rock les plus lourds, les joueurs peuvent profiter des doux sons d’un trombone jouant Take Me Out to the Ball Game, O Canada, et la bannière étoilée.

En raison de sa prémisse amusante, les joueurs ont sauté sur le jeu, le rendant N ° 15 sur la liste des jeux les plus vendus de Steam dans sa première semaine de sortie. C’est aussi l’un des meilleurs jeux en streaming sur Tic.

Où puis-je acheter Trombone Champ ?

Trombone Champ n’est actuellement disponible que sur Vapeur et coûte 15 $.

Comment ça marche?

Les joueurs peuvent utiliser une souris ou une manette pour déplacer le curseur de haut en bas sur l’écran correspondant aux notes des plus de 20 chansons disponibles. Plus les notes sont précises et ponctuelles avec la musique, plus le score est élevé. Les joueurs devront être conscients du nombre de notes qu’ils jouent car ils peuvent être à bout de souffle. Et contrairement à d’autres jeux musicaux, Trombone Champ continue de jouer de la musique même si elle n’est pas précise. Il y a aussi 50 cartes Tromboner à collectionner et quelques autres secrets dans le jeu.

Quelles sont les chansons de Trombone Champ ?

Aussi Sprach Zarathustra – Richard Strauss

Auld Lang Syne (CHAMP MIX) – Robert Burns

Babouins ! – Holy Wow (chanson originale)

Cinquième Symphonie de Beethoven – Ludwig van Beethoven

La Valse du Danube Bleu – Johann Strauss II

Danse de la fée Dragée – Piotr Ilitch Tchaïkovski

Eine Kleine (CHAMP MIX) – Wolfgang Amadeus Mozart

Eine Kleine Nachtmusik (Trap Mix) – Wolfgang Amadeus Mozart

L’animateur – Scott Joplin

Entrée des gladiateurs – Julius Fucik

Dieu sauve le roi – Inconnu

Hava Nagila – Abraham Zevi Idelsohn

Limbo à longue queue – Max Tundra

Ô Canada – Calixa Lavallée

Rosamunde (Tonneau de bière Polka) – Jaromir Vejvoda

Passer à mon Lou – Inconnu

La bannière étoilée – Smith & Key

Étoiles et rayures pour toujours – John Philip Sousa

SkaBIRD – Holy Wow (chanson originale)

Trombone Skyze – Holy Wow (chanson originale)

Emmenez-moi au jeu de balle – Norworth & Von Tilzer

La vieille jument grise – Thomas F. McNulty

Trombone Fuerte – Holy Wow (chanson originale)

Ouverture de Guillaume Tell – Gioachino Rossini

Ah bon? Est-ce que c’est ça?

Ouais. Maintenant, allez-y et jouez du trombone comme un champion.