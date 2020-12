Kimberly Kacik, candidate ratée au Congrès du Maryland, est accusée de «racisme occasionnel» pour un fil Twitter qui fait tourner les têtes soulignant que les épouses de Mark Zuckerberg et de Mitch McConnell sont «chinoises».

«La femme de Mark Zuckerberg est chinoise. Je publie juste des faits » Klacik a tweeté samedi soir.

Autre « les faits » elle a fait remarquer à ses 500000 abonnés et plus, notamment que «La femme de Mitch McConnell est chinoise», «Le coronavirus est de Chine, « et un promettre qu’elle se présentera à nouveau au Congrès en 2022.

La femme de Mitch McConnell est chinoise. Je publie juste des faits. – Kimberly Klacik (@kimKBaltimore) 20 décembre 2020

La femme de Mark Zuckerberg est chinoise. Je publie juste des faits. – Kimberly Klacik (@kimKBaltimore) 20 décembre 2020

Klacik, qui est devenu populaire parmi les électeurs républicains grâce à un publicité virale de sa marche à travers Baltimore et accusant les démocrates de ne pas se soucier de la vie des noirs, a couru pour représenter le 7e district du Congrès du Maryland lors d’une élection spéciale en avril, ainsi que les élections de novembre.

Les tweets du républicain ciblant les épouses de McConnell et Zuckerberg ont attiré la plupart des critiques, beaucoup soulignant que l’épouse de McConnell est de Taïwan et que l’épouse du fondateur de Facebook, Priscilla Chan, est en fait née aux États-Unis.

«Kimberly Klacik est un troll raciste», acteur et activiste libéral George Takei tweeté, ajouter, «Je ne fais que publier des faits.»

«Je comprends ce que vous dites, mais tous les Chinois ne sont pas affiliés à la [Chinese Communist Party], « a souligné un autre utilisateur.

Je comprends ce que vous dites, mais tous les Chinois ne sont pas affiliés au PCC – Nick 🎅🏼 (@_NickGolonk_) 20 décembre 2020

Son nom est le Dr Priscilla Chan et elle est américaine, née au Massachusetts. Elle est née de parents chinois qui ont fui le Vietnam sur des bateaux de réfugiés. – Bethany S. Mandel (@bethanyshondark) 20 décembre 2020

Des experts encore plus conservateurs ont repoussé les tweets de Klacik, en particulier son message visant apparemment l’épouse de McConnell, Elaine Chao, la secrétaire américaine aux transports.

«Quelqu’un a décidé qu’il en avait fini avec sa carrière politique, je vois» l’écrivain Stephen L. Miller a écrit en réponse.

Elle est née à Taiwan, pas en Chine. Je ne poste que des faits. – Caleb Hull (@CalebJHull) 20 décembre 2020

Ah juste un peu de racisme occasionnel (Elaine Chao est originaire de Taiwan mais ne laissez pas les faits entraver vos faits.) – Bethany S. Mandel (@bethanyshondark) 20 décembre 2020

Vous devriez vous excuser auprès d’Elaine Chao. – Le 🐰FOO (@PolitiBunny) 20 décembre 2020

«J’ai rendu tellement de gens fous ce soir sur Twitter que je m’en fous. Ça arrive, » elle tweetéen réponse aux critiques.

Dans les tweets de dimanche, Klacik, qui a collecté plus de 8 millions de dollars dans sa course et fait maintenant campagne en Géorgie, a félicité Trump et a déclaré que « L’établissement des deux côtés doit disparaître. »

Elle a également semblé blâmer la fraude électorale sur sa perte électorale.

Beaucoup sur Twitter et dans les médias n’ont aucune idée de ce qu’il faut pour se présenter aux élections, mais ils sont des «contributeurs» en la matière. C’est brutal pour votre famille, votre équipe et vous le faites dans l’espoir d’avoir un impact positif. Trump s’est heurté à la machine, il aura toujours mon respect. – Kimberly Klacik (@kimKBaltimore) 20 décembre 2020

