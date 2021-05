Troll attaque Sonu Sood en le qualifiant de «  fraude utilisant une crise pour gagner de l’argent  », réagit Kangana Ranaut! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut fait la une des journaux après avoir aimé un tweet d’un utilisateur inconnu affirmant que l’acteur Sonu Sood est une fraude lundi 3 mai.

Le tweet a été rédigé par un utilisateur nommé « Maithu » et il s’était rendu sur Twitter pour dénoncer l’humanitaire Sonu Sood en le qualifiant de fraude et en l’accusant d’utiliser la crise du COVID-19 pour gagner de l’argent.

Il a écrit: « Une telle fraude utilisant une crise pour gagner de l’argent, un concentrateur d’oxygène ₹ 2 lakh » et a ajouté une photo d’une publicité pour des concentrateurs d’oxygène qui contenait l’image de Sonu Sood.

Jetez un œil à son tweet:

Une telle fraude utilisant une crise pour gagner de l’argent Concentrateur d’oxygène ₹ 2 lakh – Maithun (@Being_Humor) 3 mai 2021

Comme on le voit sur la page des likes Twitter de Kangana Ranaut, elle a aimé le tweet de l’utilisateur de Twitter «Maithun».

Récemment, elle avait également déclaré qu’elle était mécontente de la mise en place de plus en plus d’usines d’oxygène pour faire face à la pénurie lors de la deuxième vague de pandémie de COVID-19 et a déclaré comment allions-nous compenser l’oxygène prélevé sur la nature.

Auparavant, Kangana avait fait la une des journaux lorsqu’elle avait critiqué des journalistes et des internautes pour avoir critiqué l’Inde sur les segments de l’actualité internationale pour ses crises COVID-19. Elle a affirmé que cela avait complètement terni l’image de l’Inde.

Sur le plan du travail, Kangana sera ensuite vu dans le biopic d’AL Vijay sur la star de cinéma précédente et trois fois ministre en chef du Tamil Nadu J Jayalalithaa appelé «Thalaivi».

Elle sera également vue dans le thriller d’action «Dhaakad» de Razneesh Ghai et «Tejas» de Sarvesh Mewara.