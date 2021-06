New Delhi: L’actrice Sofia Hayat a récemment partagé son expérience avec un troll sur Instagram et a écrit un long article à ce sujet. Le troll l’avait accusée d’avoir une relation illicite avec l’acteur de télévision Abhinav Shukla et avait envoyé des vœux de mort pour elle et ses parents. La femme avait également insulté Sofia et utilisé des termes désobligeants tels que s**t et p*rn star. Bien que perturbé par le message, le concurrent de Bigg Boss 7 a tenu à parler de l’intimidation en ligne et a écrit une note forte sur la gestion des trolls insensibles sur les réseaux sociaux.

Dans la légende, elle a écrit : « Quelqu’un m’a envoyé ce message. C’était mon erreur. Je ne consulte pas mes DM d’habitude. Mais elle a commencé par dire qu’elle avait désespérément besoin d’aide. l’avait bloquée. Elle a créé un autre compte et envoyé ce message ! Personne ne devrait avoir peur de gens comme ça. Les trolls et les tyrans ont une tristesse intérieure qu’ils infligent aux autres. Je comprends l’énergie et je sais que c’est leur énergie et non la mienne, alors quand je reçois un message comme celui-ci, je me sens désolé pour quelqu’un avec une telle tristesse et haine pour lui-même et je ne peux qu’espérer qu’il travaille sur lui-même pour libérer cette douleur au lieu de blesser les autres. ne suis pas investi dans cette personne. »

« Les intimidateurs ne peuvent pas vous blesser quand vous le savez, leur intimidation est un reflet intérieur de leur propre état d’esprit. Je vous envoie de l’amour et des bénédictions. Que votre cœur et votre esprit soient clairs. Sinon… je vis une vie et une journée merveilleuses 🙂 La vidéo suivante explique ma relation avec Abhinav Shukla. Namaste Shalom Salaam Satnam. Mère Sofia Hayat », a-t-elle ajouté.

Découvrez son post sur le même:

En 2013, elle était candidate à Bigg Boss 7 et avait participé à l’émission en tant que wild card. Cependant, elle a été expulsée la 12e semaine de l’émission.

D’autre part, Abhinav Shukla vient de terminer le tournage de l’émission de télé-réalité d’aventure ‘Khatron Ke Khiladi 11’

Abhinav Shukla est marié à Rubina Dilaik, gagnante de « Bigg Boss 14 », et ils étaient l’un des couples les plus aimés de la maison Bigg Boss. Bien que le duo ait eu des hauts et des bas, les deux étaient les piliers de la force de l’autre dans la série.

Rubina Dilaik et Abhinav Shukla ont parlé de leurs problèmes conjugaux dans la maison Bigg Boss 14. Rubina avait révélé que le couple se dirigeait vers un divorce avant de participer à » Bigg Boss « . Cependant, participer à l’émission ensemble a renforcé leur lien.