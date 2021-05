Troisième voie? Les critiques républicains de Donald Trump parlent de tiers

WASHINGTON – Un groupe de républicains mécontents qui s’opposent à Donald Trump demandent à leur parti de modérer ses vues ou de faire face à la perspective d’un défi par un tiers.

« Le GOP est en train de devenir un paria politique dans sa quête des extrémistes républicains pour subvertir la démocratie », a déclaré Miles Taylor, un ancien responsable de l’administration Trump qui organise une lettre publique à signer par plus de 100 républicains de premier plan.

Taylor – également connu sous le nom d ‘«Anonyme», le responsable de l’administration qui a écrit un livre critique sur Trump – a déclaré que le Parti républicain «doit réembrasser les principes conservateurs, la vérité et la décence».

Selon les gens qui l’ont vue, la lettre, à paraître jeudi, appelle les républicains à «soit ré-imaginer un parti dédié à nos idéaux fondateurs, soit hâter la création d’une telle alternative» – c’est-à-dire un tiers.

La demande intervient alors que les républicains de la Chambre ont voté mercredi pour purger la représentante Liz Cheney, R-Wyo., De son poste de direction du parti. Cheney a critiqué Trump et a exhorté ses compatriotes républicains à ne pas faire écho à ses mensonges sur la fraude électorale présumée en 2020.

La rétrogradation de Cheney montre que, le cas échéant, l’emprise de Trump sur le GOP se renforce.

Taylor a déclaré que son groupe de républicains ne retenait pas son souffle pour un parti républicain plus modéré à l’ère de Trump.

C’est « pourquoi nous présentons une vision plus fondée sur des principes pour l’avenir de notre Union, une vision qui peut unir les Américains autour d’idéaux communs tout en défendant nos institutions sacrées », a-t-il déclaré.

Les signataires de la lettre incluent des modérés qui ont longtemps eu des problèmes avec le Parti républicain de plus en plus conservateur. Ils comprennent les anciens gouverneurs Christine Todd Whitman du New Jersey et Tom Ridge de Pennsylvanie.

Il y a aussi d’anciens membres du Congrès du GOP qui ont critiqué l’influence de Trump sur le parti, y compris les ex-représentants américains Barbara Comstock et Denver Riggleman de Virginie.

Riggleman a déclaré que beaucoup de gens ne veulent pas créer un tiers, mais veulent que les républicains se réforment. Il a décrit la lettre comme «un appel à l’action pour améliorer le parti ou peut-être faire autre chose».

« L’objectif est de créer une coalition de bon sens et un mouvement politique qui repousse la désinformation comme le Big Lie » à propos des élections de 2020, a déclaré Riggleman.

Le système politique américain rend très difficile la réussite des tiers.

D’une part, ils sont souvent alimentés par des leaders individuels spécifiques, plutôt que par un groupe, comme c’est le cas actuellement.

Même alors, le «Parti réformiste» de Ross Perot n’a pas duré. Ni le Parti progressiste qui a nommé l’ex-président Theodore Roosevelt en 1912. Roosevelt a divisé le vote avec le président républicain William Howard Taft, permettant au démocrate Woodrow Wilson de devenir président.

Au cours des derniers mois, Trump lui-même a discuté de l’idée de diriger un tiers si les républicains refusaient de suivre son exemple. Il a depuis déclaré qu’un nouveau parti n’était plus nécessaire.

Les alliés de Trump se sont moqués de l’idée que leurs ennemis républicains pourraient monter un tiers, notant que de nombreux «Jamais Trumpers» votent de toute façon démocrate.

« Ces perdants ont quitté le Parti républicain lorsqu’ils ont voté pour Joe Biden », a déclaré le porte-parole de Trump, Jason Miller.