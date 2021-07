Troisième verrouillage de Covid «inévitable» avec 10 000 décès supplémentaires alors que le NHS est déjà cassé, les docs explosent

La GRANDE-BRETAGNE se dirige vers un autre troisième verrouillage si toutes les restrictions sont levées ce mois-ci, ont averti les experts.

Des médecins furieux ont déploré que le NHS soit « déjà brisé » – car ils craignent que davantage d’hospitalisations ne surviennent à mesure que les cas augmentent avec la propagation de la variante Delta.

Les experts ont averti que les plans visant à lever complètement les restrictions sont dangereux

Et de sombres prédictions ont été faites de 10 000 morts supplémentaires d’ici octobre, par de farouches opposants à la Journée de la liberté du 19 juillet.

Des experts se sont réunis pour un « sommet d’urgence » ce matin, pour discuter de l’abandon des masques, de la distanciation sociale et d’autres mesures de sécurité qui sont en place depuis l’année dernière.

Cela survient après qu’ils ont rejoint des dizaines de médecins et de scientifiques qui ont critiqué les plans de déverrouillage comme une « expérience dangereuse et contraire à l’éthique », dans une lettre au gouvernement.

Les cas continuent d’augmenter au Royaume-Uni et bien que les vaccins aident à protéger contre les maladies graves et la mort, les gens finissent toujours à l’hôpital avec le virus.

Les experts craignent que le NHS ait du mal à faire face si les cas atteignaient les 100 à 120 000 par jour prévus en quelques semaines seulement.

Même si les vaccins empêchaient la majorité des personnes de tomber suffisamment malades pour avoir besoin de soins médicaux, seulement 1% des 100 000 personnes verraient 1 000 admissions quotidiennes dans les services.

Hier, la Grande-Bretagne a enregistré 32 548 cas quotidiens de Covid – le chiffre le plus élevé depuis janvier et les décès ont augmenté de 33, portant le total à 128 301.

Il s’agit de la plus forte augmentation de cas depuis le 23 janvier, date à laquelle 33 522 infections ont été enregistrées.

Dans la lettre du Lancet, 122 scientifiques et médecins affirment que la stratégie d’infection massive du gouvernement à un moment où seulement la moitié de la population britannique est entièrement vaccinée entraînera « une maladie à la fois aiguë et à long terme ».

Et avec des milliers de personnes souffrant de long Covid, il y a une grande inquiétude que beaucoup plus de personnes développeront la maladie à mesure que les cas augmenteront chez les jeunes.

On pense qu’environ dix pour cent des personnes atteintes du virus ont un long Covid. Il se pourrait donc que 10 000 personnes par jour développent la maladie débilitante si 100 000 cas par jour sont atteints, ont-ils averti.

C’est particulièrement répandu chez les jeunes qui ne seront pas entièrement protégés avec deux jabs lorsque les restrictions seront levées.

Le Dr Deepti Gurdasani, épidémiologiste et maître de conférences à l’Université Queen Mary, a déclaré: « Cela créera une génération affectée par un virus contre lequel ils pourraient être vaccinés en quelques semaines.

« C’est effectivement renoncer à essayer de contrôler la pandémie du tout. Nous pourrions si facilement tenir quelques semaines de plus pour pouvoir vacciner et protéger tellement plus de personnes. »

Elle a également averti que le pays se retrouverait dans un autre verrouillage strict si nous abandonnions toutes les restrictions, affirmant qu' »il est déjà très tard » pour inverser la tendance.

L’expert a ajouté : « Nous ne sommes pas au bout du fil. Nous avons vu émerger des mutations qui sont plus transmissibles et il n’y a absolument aucune raison de penser que cela ne continuera pas à se produire. »

Le Dr Kailash Chand, vice-président honoraire de la British Medical Association, a déclaré: « Le NHS n’est pas au point de rupture. Il est cassé.

« Dans le service de santé, nous avons vu sous le choc le gouvernement lever complètement toutes les restrictions.

« De manière inquiétante, nous voyons de plus en plus de jeunes ayant besoin de soins, nos longues unités Covid se remplissent. »

Ce graphique montre le nombre de personnes testées positives au Covid au Royaume-Uni – de septembre 2020 à juillet

Le professeur Isabella Eckerle, virologue et codirectrice du Centre des maladies virales émergentes des Hôpitaux universitaires de Genève et de l’Université de Genève, a déclaré que le déverrouillage offrirait une « porte ouverte » à l’émergence de nouvelles variantes.

Le Dr Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a déclaré : « Contrairement aux déclarations des scientifiques du gouvernement, il n’y a pas de consensus scientifique sur les plans actuels du gouvernement de supprimer les mandats de protection le 19 juillet. Au lieu de cela, il y a un profond désaccord.

« De nombreux scientifiques s’inquiètent sincèrement du fait qu’avec des nombres de doubles vaccinations sous-optimaux et des taux de transmission en augmentation rapide, nous sommes à un moment très dangereux de la pandémie.

« La suppression des mandats le 19 juillet accélérera non seulement la transmission du virus, avec une augmentation substantielle des niveaux de maladie aiguë, d’hospitalisation et de Covid longue, mais créera également les conditions pour l’émergence de nouvelles variantes qui pourraient échapper à la protection vaccinale.

Carnet de commandes dans le NHS : Cela survient alors que le NHS a révélé à quel point l’arriéré de soins causé par la pandémie est énorme. Les chiffres sont élevés, car les médecins et le personnel médical sont confrontés à une montagne de rendez-vous manqués et retardés en raison des restrictions de Covid l’année dernière. Au total, 5,3 millions de personnes attendaient de commencer un traitement fin mai 2021, selon les chiffres du NHS England. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis le début des enregistrements en août 2007.

« Le plan du gouvernement n’est pas, comme certains l’ont caractérisé, un pari raisonnable – c’est un danger tout à fait inutile et auto-infligé qui causera de réels dommages à la santé. »

Des millions de vaccins ont été déployés à travers le Royaume-Uni pour protéger les gens de Covid et le Premier ministre a annoncé cette semaine que toutes les personnes de moins de 40 ans pouvaient désormais recevoir leur deuxième vaccin huit semaines après leur premier.

Le Premier ministre a déclaré que l’objectif était que « toute personne âgée de plus de 18 ans devrait recevoir une double piqûre d’ici la mi-septembre ».

Il a déclaré que cela s’ajoutait au programme d’automne de rappels pour les plus vulnérables.

M. Johnson a déclaré lundi: « Cette pandémie est loin d’être terminée, elle ne le sera certainement pas d’ici le 19.

« Nous voyons les cas augmenter assez rapidement, il pourrait y avoir 50 000 cas détectés par jour d’ici le 19 et comme nous l’avions prédit, nous assistons à une augmentation des admissions à l’hôpital, et nous devons nous réconcilier avec plus de décès dus à Covid.

« Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle nous pouvons envisager de passer à l’étape 4 … et c’est à cause de l’efficacité continue du déploiement du vaccin.

« Chaque adulte aura eu la chance d’avoir 1 dose et les deux tiers auront eu la chance d’en avoir deux. »

Les médecins ont averti que le système pourrait ne pas faire face à plus de cas