Troisième vague inévitable alors que les cas dépassent les 30 millions

Il s’est depuis répandu rapidement dans le monde et se trouve dans plus de 80 pays. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le delta devenait la variante dominante de la maladie dans le monde.

La nation sud-asiatique a subi une deuxième vague dévastatrice lorsque les cas de coronavirus signalés ont augmenté entre février et début mai. Cela a laissé les hôpitaux débordés et les nécessités médicales comme l’oxygène et les médicaments en pénurie.

Nous pensons que cette stratégie de réouverture n’est pas prudente et peut entraîner une nouvelle augmentation des infections et un nouveau resserrement des restrictions à l’avenir.

Des responsables gouvernementaux, des épidémiologistes et d’autres experts de la santé affirment qu’une troisième vague est inévitable, et certains prédisent qu’elle pourrait frapper l’Inde d’ici octobre.

Les taux de vaccination sont bien inférieurs aux niveaux jugés sûrs pour assouplir considérablement les mesures de distanciation sociale dans les États les plus peuplés et économiquement importants.

La baisse des cas de Covid-19 ces dernières semaines a incité les États à commencer à assouplir les restrictions, y compris la reprise prévue de enseignement en classe pour les écoles et les collèges. Certains observateurs disent que cette décision peut potentiellement se retourner contre eux.

« Les taux de vaccination sont bien inférieurs aux niveaux jugés sûrs pour assouplir considérablement les mesures de distanciation sociale dans les États les plus peuplés et les plus importants sur le plan économique », a déclaré Priyanka Kishore, responsable de l’économie pour l’Inde et l’Asie du Sud-Est chez Oxford Economics, dans une note mercredi.