Troisième trimestre 2023 avec Jeff Cook

Après un niveau d’activité lamentable au deuxième trimestre 2023 – le trimestre le plus lent depuis que j’écris ces mises à jour trimestrielles – nous avons assisté à une résurgence de l’activité ce trimestre. Dans l’article du dernier trimestre, j’ai noté qu’il y avait plus d’entreprises « sur le marché » que pendant toute l’année et, heureusement, la plupart de ces entreprises ont fini par réaliser des transactions et générer du volume au troisième trimestre.

Au troisième trimestre 2023, nous avons suivi une valeur de transaction de 2,3 milliards de dollars, soit près de quatre fois plus que les 625 millions de dollars du trimestre précédent du deuxième trimestre 2023, et en légère hausse par rapport aux 2,1 milliards de dollars du troisième trimestre 2022 un an auparavant. Cela porte le volume total depuis le début de l’année à 5,1 milliards de dollars, contre 5,9 milliards de dollars pour la même période en 2022, et avec une bonne fin d’année, il est encore possible que le volume de 2023 éclipse le volume de 7,4 milliards de dollars de l’année dernière. Il n’est donc pas exclu que 2023 soit la deuxième année la plus active jamais enregistrée, une de mes prédictions du début de cette année.

Même si les chiffres généraux semblent bons, le point le plus encourageant du trimestre concerne la composition de l’activité. Contrairement au premier trimestre, où nous avons assisté à une transaction importante et à plusieurs transactions plus petites, ce trimestre a apporté un équilibre sain où aucune transaction n’a stimulé l’activité. Mais le plus important a été la présence de plusieurs nouveaux investissements dans des plateformes de capital-investissement (comme Accela et Exostar) aux côtés des acquisitions stratégiques qui ont jusqu’à présent représenté la grande majorité de l’activité cette année. Ces types de transactions ont tendance à être des précurseurs d’activités futures, car elles donnent aux vendeurs potentiels qui regardent de côté une confiance accrue dans la réalisation de leur propre transaction, et déclenchent également généralement une activité de consolidation alors que ces nouvelles plates-formes semblent être acquisitives. Cela signale également un « dégel » progressif de l’activité du capital-investissement – ​​presque tous les articles sur les transactions mentionnent la quantité record de « poudre sèche » du capital-investissement, et à mesure que chaque trimestre passe, il y a de plus en plus de pression et d’urgence pour que les investisseurs mettent cela en pratique. travailler. En ce qui concerne le reste de l’année et le début de l’année prochaine, nous prévoyons que ce que nous avons vu ce trimestre se poursuivra, car les indicateurs avancés de notre activité suggèrent certainement encore plus d’activité à l’horizon.



Les mesures de volume ci-dessus et les transactions ci-dessous concernent les transactions annoncées entre le 1er juillet 2023 et le 30 septembre 2023.

LA GROSSE AFFAIRE

Accela reçoit un investissement stratégique de Francisco Partners

Pourquoi est-ce important: Le développement communautaire, en particulier dans les domaines des licences et des permis, est devenu l’un des secteurs les plus actifs sur le marché des technologies gouvernementales, à mesure que les processus de développement commercial et résidentiel se numérisent rapidement. Accela est depuis longtemps un nom bien connu sur le marché des technologies gouvernementales, axé sur les licences et les permis pour les plus grands centres de population. L’entreprise a connu une transition majeure depuis l’investissement de Berkshire Partners en 2017, entreprenant à la fois une « SaaS-ification » de son activité tout en rationalisant son portefeuille en cédant des activités telles que Springbrook et IQM2. Le prochain chapitre d’Accela commence désormais avec un investissement stratégique de Francisco Partners, une société d’investissement mondiale spécialisée dans les partenariats avec des entreprises technologiques et axées sur la technologie. Berkshire Partners, une société de capital-investissement basée à Boston qui a acquis Accela en 2017, restera un investisseur important avec une participation égale. Accela dessert plus de 300 millions de citoyens dans le monde.

AUTRES AFFAIRES NOTABLES

LeadsOnline acquiert la technologie médico-légale d’Ultra Electronics

Pourquoi est-ce important: Nous avons constaté un pic d’activité entraînant une consolidation dans le segment de marché de la médecine légale et des enquêtes au cours des 18 derniers mois, avec des transactions telles que l’investissement majoritaire de Thoma Bravo dans Grayshift et la fusion ultérieure avec Magnet Forensics, l’investissement de Spire Capital dans PenLink et l’investissement de TA Associates dans LeadsOnline. LeadsOnline a été un acquéreur actif, rachetant Business Watch International (système de gestion de données pour les entreprises de prêt sur gages, d’occasion, de métaux précieux et de ferraille) et Hawk Analytics (plateforme d’analyse de données d’appels pour les agences d’enquête) en 2022, et plus récemment, Forensic Technology. , une unité commerciale d’Ultra Electronics et une société de portefeuille d’Advent International. La technologie d’identification balistique de Forensic Technology, combinée à la suite de données, de technologies et d’outils d’enquête de LeadsOnline, fournira aux organismes chargés de l’application de la loi une solution plus robuste pour les enquêtes sur les crimes commis avec des armes à feu. Forensic Technology, basée à Montréal, élargit également la présence internationale de l’entreprise.

Arlington Capital Partners accepte d’acquérir Exostar

Pourquoi est-ce important: Dans le cadre d’un autre accord notable sur la plateforme de capital-investissement, Arlington Capital Partners a annoncé avoir accepté d’acquérir Exostar auprès de Thoma Bravo. Basée en Virginie, Exostar accélère les initiatives de transformation numérique des utilisateurs dans des secteurs hautement réglementés, notamment l’aérospatiale et la défense, les soins de santé et les sciences de la vie. Cela atténue également les risques lors de l’engagement avec des communautés mondiales de clients, de partenaires et de fournisseurs. Le portefeuille de produits d’Exostar permet aux utilisateurs de partager des informations sensibles dans un environnement fiable et d’effectuer des transactions commerciales de manière sécurisée, conforme et efficace sur des réseaux à plusieurs niveaux. L’acquisition d’Arlington permettra à l’entreprise de continuer à s’appuyer sur la croissance et la transformation significatives réalisées sous Thoma Bravo, en stimulant le développement de produits et en élargissant les solutions pour les clients.

gWorks acquiert BMSI

Pourquoi est-ce important: gWorks, un fournisseur de solutions logicielles basé au Nebraska et conçues spécifiquement pour les villes de petite et moyenne taille et les communautés rurales, a acquis BMSI, un fournisseur de solutions de facturation de taxes et de services publics, de bons de travail et de ressources humaines pour les gouvernements locaux. Il s’agit de la troisième acquisition de gWorks depuis l’investissement de la société de capital-investissement BV Investment Partners après le rachat de PubWorks, un fournisseur de logiciels de travaux publics, et de Softline Data, un fournisseur de logiciels de facturation des services publics, de relevé de compteurs et d’alerte, en 2022. BMSI ajoute des fonctionnalités supplémentaires dans solutions de facturation des impôts et des services publics, des bons de travail et des ressources humaines, élargissant ainsi la portée de gWorks alors que l’entreprise continue de se tailler une niche en tant que plate-forme moderne au service des petits gouvernements.

Arlington Capital Partners acquiert des services de données intégrés

Pourquoi est-ce important: La société de capital-investissement Arlington Capital Partners, basée à Washington, DC, a également acquis Integrated Data Services (IDS), l’un des principaux fournisseurs de logiciels critiques et de services de support et de développement associés pour le gouvernement fédéral. La solution logicielle phare d’IDS, Comprehensive Cost and Requirement (CCaR), automatise les processus de gestion de portefeuille de programmes historiquement manuels et intensifs. Basée à El Segundo, en Californie, la société dessert près de 30 sites clients dans l’US Air Force, l’armée, la Space Force et d’autres départements de défense et civils. Il s’agit d’un autre accord gouvernemental de plate-forme technologique ce trimestre pour Arlington.

GCOM fusionne avec OnCore Consulting

Pourquoi est-ce important: GCOM, une société spécialisée dans les solutions axées sur les résultats pour les gouvernements étatiques et locaux, et OnCore Consulting, un fournisseur de services de modernisation technologique et de transformation numérique pour le secteur public californien, ont fusionné. La combinaison de GCOM et OnCore crée un fournisseur national de logiciels et de solutions numériques axé uniquement sur le marché du secteur public. Ensemble, les deux sociétés se spécialiseront dans les services de santé, les services sociaux et la fiscalité, entre autres domaines critiques pour les agences étatiques et locales. Soutenu par la société de capital-investissement Sagewind Capital, GCOM a été un acquéreur actif ces dernières années : il a racheté la plateforme gouvernementale d’IA et d’analyse avancée ASR Analytics en 2022 ; et en 2021, elle a acheté la société d’analyse de données et de business intelligence Qlarion, ainsi qu’Authomate, une solution d’identité numérique qui protège les informations d’identification et augmente les contrôles de sécurité.

Munetrix acquiert Eidex

Pourquoi est-ce important: La technologie éducative est un secteur actif, car la pandémie a rapidement accéléré l’adoption d’outils d’apprentissage numériques et mis en évidence l’importance durable des solutions et plateformes éducatives innovantes. L’acquisition d’Eidex par Munetrix l’a amenée dans le secteur de l’éducation. Fondée en 2012, Eidex est une société d’analyse de données de la maternelle à la 12e année qui permet aux écoles d’exploiter les données pour aider les élèves à réussir. L’entreprise dessert plus de 500 écoles, principalement dans le Michigan. L’acquisition ajoute des capacités de produit supplémentaires à la plateforme d’analyse des performances K-12 de Munetrix et étend l’empreinte géographique de la société combinée. Il s’agit de la deuxième acquisition pour Munetrix ; en avril 2022, elle a acquis la société de logiciels de planification et d’analyse du secteur public Dynamo Metrics.

Brydon acquiert des performances maximales

Pourquoi est-ce important: Le groupe Brydon, une société d’investissement qui s’associe à des cadres à mi-carrière pour acquérir des petites entreprises, a annoncé son acquisition de Peak Performance, un fournisseur de logiciels de formation, de conformité et d’audit pour les organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques et locaux. Avec 1,4 million d’utilisateurs et 70 clients au niveau fédéral et étatique, Peak Performance vise à fournir des informations précises et opportunes aux forces de l’ordre. Avec Brydon, la société prévoit d’introduire de nouveaux produits tels que la gestion des relations avec les agences pour les forces de l’ordre des États. Le marché des forces de l’ordre, notamment dans les domaines de la formation, de la conformité et de la gestion des politiques, restera un segment actif alors que de grands acteurs tels que Lexipol, NEOGOV et Vector Solutions continuent de se consolider.

FieldWare acquiert Uptrust

Pourquoi est-ce important: La technologie de la sécurité publique a été incroyablement active ces dernières années, y compris, plus récemment, la fin du cycle de vie de l’incident (pensez aux tribunaux et à la justice). L’acquisition d’Uptrust par FieldWare est un exemple notable ce trimestre : les deux sociétés fournissent des solutions technologiques aux défenseurs publics, aux procureurs et à d’autres parties prenantes concernées dans le domaine juridique…