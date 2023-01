Troisième tour de la FA Cup, nouvelles sur la fenêtre de transfert et plus: compte à rebours du week-end – en direct

Filtres BÊTA Les évènements clés (2) Gianluca Vialli (3)

il y a 5 m 05.26 HNE Quelques réactions à la mort de Vialli. Chelsea a tweeté Chelsea “Tu vas manquer à tant de monde. Une légende pour nous et pour tout le football. Repose en paix, Gianluca Vialli”, tandis que les propriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali ont ajouté : “C’est vraiment une journée horrible pour le Chelsea Football Club. La légende de Gianluca vivra à Stamford Bridge. Son impact en tant que joueur, entraîneur et surtout en tant que personne restera gravé à jamais dans l’histoire de notre club. Nous adressons nos plus sincères et sincères condoléances à sa famille et à ses amis. » Graeme Souness l’a décrit comme “une âme magnifique, fabuleuse à côtoyer, un gars qui aime s’amuser, une personne chaleureuse et un joueur fabuleux. Quel être humain. Vous manquerez à tant de personnes. Une légende pour nous et pour tout le football. Repose en paix, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO – FC Chelsea (@ChelseaFC) 6 janvier 2023 Et voici une belle interview de lui par Donald McRae en 2020, où il parle de faire face au cancer : Gianluca Vialli: “Maintenant, je réalise que chaque fois que je veux pleurer, je pleure” Lire la suite

Mis à jour à 05h26 HNE

il y a 12 mois 05h20 HNE Le football pleure la mort de Gianluca Vialli L’ancien attaquant italien Gianluca Vialli est décédéd à l’âge de 58 ans ayant souffert d’un cancer du pancréas. Il a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer du pancréas en 2017 et a annoncé qu’il avait reçu le feu vert en 2020 après un traitement au Royal Marsden Hospital de Londres, mais la maladie est revenue en décembre 2021. Vialli a commencé sa carrière à Cremonese avant de jouer pour la Sampdoria et la Juventus, et a terminé sa carrière de joueur à Chelsea avant de se lancer dans la gestion et l’entraînement. Il a marqué 16 buts en 59 apparitions pour l’Italie et a joué dans le Azzuriles équipes de la Coupe du monde 1986 et 1990. Gianluca Vialli, ancien attaquant de l’Italie, de la Juventus et de Chelsea, est décédé à l’âge de 58 ans Lire la suite