Troisième tentative d’assassinat de Trump déjouée – forces de l’ordre – RT World News

Un homme a été arrêté avec de fausses cartes de presse et des armes chargées devant un rassemblement organisé par l’ancien président en Californie.

Une troisième tentative d’assassinat contre Donald Trump a été déjouée samedi lorsque les forces de l’ordre ont arrêté un homme armé muni de fausses cartes de presse devant le rassemblement de l’ancien président américain à Coachella, en Californie, a déclaré un shérif local.

Vem Miller, un résident de Las Vegas âgé de 49 ans, a été arrêté samedi à un point de contrôle à l’extérieur du lieu du rassemblement avec un fusil de chasse détenu illégalement, une arme de poing chargée et un chargeur de grande capacité, a indiqué le bureau du shérif du comté de Riverside dans un communiqué. le dimanche.

Le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, a déclaré aux médias locaux que Miller avait présenté de fausses cartes VIP et de presse au point de contrôle.

«Ils étaient suffisamment différents pour alarmer les députés» Bianco a déclaré à Press-Enterprise. « Nous avons probablement stoppé une autre tentative d’assassinat. »

Bianco a décrit Miller comme un « citoyen souverain » faisant référence à un collectif vague de libertaires extrémistes qui croient que le gouvernement ne peut pas légalement exercer son autorité sur eux. Miller est un républicain inscrit, titulaire d’une maîtrise de l’Université de Californie à Los Angeles et s’est présenté à l’Assemblée de l’État du Nevada en 2022, a ajouté Bianco.















Miller n’a ni confirmé ni nié son intention d’assassiner Trump, a déclaré Bianco.

Le suspect de 49 ans a été libéré sous caution de 5 000 $ et comparaîtra devant un tribunal en janvier pour possession illégale d’armes à feu.

Trump a survécu à deux tentatives d’assassinat au cours des trois derniers mois. L’ancien président et candidat républicain à la présidentielle a évité de justesse la mort lors d’un rassemblement électoral en Pennsylvanie en juillet, lorsqu’une balle tirée à environ 150 mètres de distance lui a effleuré l’oreille. Le tireur a tiré depuis un toit qui avait inexplicablement été laissé sans protection par les services secrets, et a réussi à tuer un participant au rassemblement et à en blesser deux autres avant d’être abattu par un tireur d’élite.

La deuxième tentative a eu lieu sur le parcours de golf de Trump à West Palm Beach, en Floride, en septembre. Un homme armé visant Trump derrière des buissons a été effrayé par des agents des services secrets et arrêté après avoir fui les lieux. Le suspect, identifié comme Ryan Wesley Routh, avait tenté en vain de rejoindre l’armée ukrainienne en 2022, et s’était ensuite lancé dans un projet de recrutement d’anciens commandos afghans pour combattre pour Kiev.

Les agents du renseignement américain ont affirmé que l’Iran cherchait à assassiner Trump, et le président Joe Biden a averti Téhéran qu’il considérerait une attaque contre son ancien rival politique comme un acte de guerre.

Le représentant républicain Matt Gaetz a affirmé le mois dernier qu’il y en avait actuellement cinq « équipes d’assassinats » aux États-Unis essayant de tuer Trump, trois d’entre eux étant liés à l’Iran, au Pakistan et à l’Ukraine. Une autre théorie populaire auprès de certains républicains est que « une taupe au sein des services secrets » divulgue des informations à ces équipes de tueurs à gages, a déclaré Gaetz à Breitbart News.

Biden a déclaré vendredi qu’il avait ordonné aux services secrets de protéger Trump. « comme s’il était un président en exercice », et de lui accorder toute l’assistance en matière de sécurité demandée par sa campagne.