Troisième pic de Covid qui pourrait voir 200 décès quotidiens encore dans des semaines alors que Sage avertit que le gouvernement pourrait devoir RENVERSER l’assouplissement du verrouillage

LE troisième pic de Covid frappera les jeunes quelques semaines seulement après la Journée de la liberté, ont averti les experts.

Les experts de Sage ont exhorté le gouvernement à être prêt à freiner le verrouillage si les cas explosaient et que les hôpitaux se débattaient.

Les experts ont averti qu’il devait y avoir un plan pour freiner si les hôpitaux sont durement touchés Crédit : PA

Les prévisions montrent un pic en août après la levée des restrictions

Ils ont averti que s’il appartiendrait bientôt au grand public de faire preuve de bon sens pour vivre aux côtés de Covid, il devrait y avoir un plan pour annuler la levée si cela ne se passe pas bien.

Les principaux conseillers du gouvernement insistent sur le fait qu’il doit y avoir une ligne rouge de capacité du NHS établie par les ministres – qui verrait les libertés rapidement limitées si la limite était approchée.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a confirmé cet après-midi que la fin du verrouillage se déroulerait dans une semaine, malgré l’augmentation des infections dans toute la Grande-Bretagne.

La variante Delta continue de se propager, avec des cas quotidiens dans les années 30 000 – mais surtout, les décès sont restés bas et les hospitalisations n’augmentent pas au même rythme.

Cependant, des conseillers principaux ont averti si le fonctionnement du NHS était trop affecté – si le nombre de lits de soins intensifs et de ventilateurs devenait élevé – le gouvernement doit être prêt à faire marche arrière.

Dans les annonces clés :

Les experts prédisent que le pic arrivera quelques semaines après le 19 juillet, vers la mi-août, avec des jeunes non vaccinés engloutis dans la vague.

Ils estiment que le nombre de morts par jour pourrait atteindre 100 à 200 d’ici la mi-août, et 1 000 à 2 000 admissions à l’hôpital chaque jour.

Bien qu’un autre expert, le professeur Tim Spector, ait suggéré que la vague actuelle ait peut-être déjà atteint son apogée.

Sage a également averti qu’il y aurait une quatrième vague hivernale, mais probablement plus petite que celle de l’hiver 2020, qui a forcé le pays à se confiner.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Pour nous voir sortir du verrouillage en toute sécurité, les experts ont exhorté les Britanniques à maintenir les habitudes de l’année dernière – comme porter des masques, travailler à domicile dans la mesure du possible et ne pas se mélanger avec de grands groupes à l’intérieur.

Les oublier instantanément et se précipiter pour revenir à une vie « normale » avant la pandémie verra un énorme pic de cas d’ici un mois, préviennent-ils dans des documents.

Cela ne causera pas un grand nombre de décès, grâce aux vaccins, mais pourrait voir le NHS s’étirer une fois de plus à mesure que les lits se remplissent.

Jusqu’à environ 4 800 hospitalisations par jour pourraient survenir en quatre semaines si les Britanniques abandonnent immédiatement toutes les pratiques de distanciation sociale.

Alors que si nous revenons prudemment à la vie à laquelle nous aspirons depuis longtemps, le NHS sera en mesure de faire face beaucoup mieux, ont-ils déclaré.

Environ 500 à 950 hospitalisations quotidiennes seraient plutôt observées, avec un retour progressif et plus prudent aux niveaux d’avant la pandémie sept mois après le Jour de la liberté.

ALLEZ STABLE

Dans un ensemble de modèles pour Sage, des scientifiques de l’Imperial College de Londres ont déclaré que les décès pourraient dépasser 500 par jour et 12 000 admissions à l’hôpital par jour – dans leur pire scénario.

Les experts exhortent le public à « aller doucement » une fois les restrictions levées le 19 juillet, pour freiner les infections et réduire le nombre de personnes qui mourront de Covid.

Le professeur Chris Whitty a également supplié les Britanniques d' »aller lentement, régulièrement et prudemment » à la sortie du verrouillage.

Et Sir Patrick Vallance a ajouté, lors d’une conférence de presse à Downing Street : « Il ne fait aucun doute que la quatrième étape entraînera une augmentation de la propagation de l’infection.

« Le risque d’hospitalisation est quelque chose comme quatre fois supérieur à ce qu’il était, mais il existe toujours si le comportement revient aux niveaux d’avant la pandémie, ce sera une très forte augmentation.

« Nous ne pouvons pas échapper qu’il y aura une augmentation des niveaux d’hospitalisation. »

Les documents Sage utilisés par le gouvernement pour prendre la décision finale de déverrouiller indiquaient : « Si l’objectif est d’éviter que le NHS ne soit submergé, Sage indique qu’il est important de comprendre l’impact des différents niveaux d’admissions sur la fonction du NHS et de disposer de plans d’urgence appropriés en place. «

Les scientifiques ont déclaré que le lien entre les infections, les hospitalisations et les décès n’avait pas été « rompu » par les vaccins – il avait simplement « beaucoup changé en notre faveur ».

Ils ont souligné que la plupart des cas concernent désormais des personnes plus jeunes qui n’ont pas été complètement vaccinées. Ils sont moins susceptibles de souffrir de maladies graves et de mourir que les groupes plus âgés.

Nous passerons donc à la prochaine étape de notre feuille de route en juillet. Et à ceux qui disent pourquoi faire ce pas maintenant – je dis, sinon maintenant, quand ? Sajid Javid

Dans son rapport au gouvernement, le groupe consultatif SPI-MO a déclaré que les infections « resteront presque certainement extrêmement élevées pendant au moins le reste de l’été ».

Mais il a ajouté : « Le prochain pic de décès sera presque certainement considérablement plus petit que celui de janvier 2021. L’ampleur de la prochaine vague d’admissions à l’hôpital est très incertaine.

« Alors que la plupart des scénarios modélisés ont des pics inférieurs à ceux de janvier 2021, une résurgence de cette échelle d’hospitalisations ne peut être exclue. »

Après 18 mois de verrouillage, M. Javid a déclaré aux députés que le gouvernement poursuivrait la quatrième et dernière étape de la feuille de route la semaine prochaine.

Il a déclaré que les quatre tests cruciaux – le déploiement du vaccin se poursuit à un rythme soutenu; les jabs coupent les maladies graves; les infections ne risquent pas de paralyser le NHS ; il n’y a pas de variantes inquiétantes émergentes – ont été adoptées.

M. Javid a déclaré aux députés: « Nous avons examiné de près les données par rapport à ces quatre tests et nous sommes fermement convaincus que c’est le bon moment pour rapprocher notre pays de la normale.

« Donc, nous passerons à la prochaine étape de notre feuille de route en juillet. Et à ceux qui disent pourquoi faire ce pas maintenant – je dis, sinon maintenant, quand ? »

Il a ajouté que les gens devraient continuer à porter des masques dans certains environnements intérieurs après le début de la prochaine étape de la feuille de route du gouvernement pour la réouverture le 19 juillet.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que les couvre-visages des Communes étaient toujours « recommandés » dans les zones intérieures surpeuplées, même après l’expiration des directives juridiques sur leur utilisation.

Le Premier ministre a fait écho à cela plus tard dans sa déclaration à la nation du n ° 10.

M. Javid a déclaré: « Alors que nous apportons ces changements, il est si important que les gens agissent avec prudence et avec responsabilité personnelle.

« Par exemple, tout le monde devrait retourner au travail progressivement s’il travaille actuellement à domicile ; il devrait essayer de rencontrer des gens à l’extérieur dans la mesure du possible ; et il est attendu et recommandé que les gens portent des couvre-visages, sauf s’ils en sont exemptés, dans des environnements intérieurs surpeuplés. . »