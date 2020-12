Encore un autre monolithe métallique a été repéré par les habitants de Californie, la troisième structure de ce type à apparaître ces dernières semaines après la découverte de deux autres dans l’Utah et en Roumanie, laissant les internautes de plus en plus perplexes quant à leur objectif.

Le nouveau monolithe – ressemblant à la structure inquiétante de « 2001: A Space Odyssey » de Stanley Kubrick – a été découvert sur Pine Mountain à Atascadero, en Californie, par des résidents locaux mercredi matin.

« Je suppose que c’est le problème maintenant, non? » Gary Lyons, qui fait régulièrement de la randonnée dans la montagne, a déclaré dans une vidéo qu’il avait capturée après être tombé sur l’étrange découverte, obtenue pour la première fois par Storyful News.

Soyez prêt à les voir partout.



NOUVEAU: Un monolithe mystérieux apparaît à Atascadero, en Californie pic.twitter.com/aPJxe0U13X – Norbert Elekes (@NorbertElekes) 3 décembre 2020

Je me suis rapproché du mystère California #monolithe aujourd’hui. Quelqu’un d’autre est allé le voir? pic.twitter.com/8pOimhQiyY – Kaytlyn Leslie (@kaytyleslie) 3 décembre 2020

La structure semble presque identique à d’autres protubérances en forme de monolithes récemment découvertes dans le désert de l’Utah et près de la région montagneuse de Piatra Neamt en Roumanie – qui ont depuis disparu sans laisser de trace. Alors que les militants écologistes se sont efforcés de détruire le monolithe de l’Utah vendredi dernier – affirmant que le site attirait les touristes avec les déchets et la pollution – la disparition de la version roumaine reste un mystère.

Contrairement à son cousin de l’Utah, cependant, l’obélisque découvert en Californie n’était pas fixé au sol, et « Semble creux en haut, » selon un rapport local.

Aussi sur rt.com « Ne laissez aucune trace »: le monolithe de l’Utah mystérieusement disparu a été VOLÉ par des voleurs respectueux de l’environnement (VIDEO)

Le véritable objectif des monuments inhabituels a laissé les internautes perplexes, devenant un sujet de débat brûlant sur Twitter pendant des jours. La bataille a été relancée mercredi avec la nouvelle découverte, provoquant une litanie de théories différentes. Beaucoup, cependant, semblent convaincus que le phénomène est simplement « quelques taureaux marketing ** t« ou un «Coup de pub.»

