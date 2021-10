Troisième médaille d’or pour Manu Bhaker, quatre pour l’Inde lors de la troisième journée du Championnat du monde junior de l’ISSF

L’Inde a remporté quatre médailles d’or sur les six proposées lors de la troisième journée de compétition dimanche, ainsi que deux d’argent, pour se hisser au sommet du classement des médailles au Championnat du monde junior de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF), actuellement en cours à Lima, au Pérou. . L’Inde a balayé les épreuves de médailles au pistolet à air comprimé 10M, y compris les compétitions par équipes mixtes, féminines et masculines ainsi que l’or par équipes masculines à la carabine à air comprimé 10M, pour terminer la journée avec six médailles d’or, six d’argent et deux de bronze. Les États-Unis sont deuxièmes avec quatre médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze.

Manu Bhaker était au cœur de la performance indienne en remportant deux autres médailles d’or dans la journée. Elle a maintenant un total de trois médailles d’or du championnat. Après s’être associée à Sarabjot Singh (rapporté dimanche) pour remporter l’or dans l’équipe mixte pistolet, elle s’est associée à Rhythm Sangwan et Shikha Narwal pour remporter l’épreuve par équipes féminines au pistolet à air comprimé 10M, battant la Biélorussie 16-12 dans le match pour la médaille d’or.

L’équipe masculine de pistolet à air comprimé a également décroché l’or avec Naveen, Sarabjot Singh et Shiva Narwal contre les hommes biélorusses 16-14.

Plus tôt dans la journée, l’équipe masculine junior de carabine à air comprimé 10 m avait également remporté l’or. L’équipe féminine de pistolet à air comprimé 10M a vu l’Inde dominer car elle avait dominé le premier tour de qualification plus tôt avec un total de 1722 après 180 tirs, puis le deuxième tour samedi en tirant 569 contre 568 en Biélorussie. En finale, même si c’était même au début , les Indiens ont fini fort pour sceller la victoire.

Dans l’épreuve masculine du pistolet à air comprimé 10 m par équipe, l’Inde a dominé la première et la deuxième manche avant de remporter à nouveau un match serré pour la médaille d’or contre la Biélorussie.

Dans l’épreuve féminine par équipe de carabine à air comprimé 10 m, les indiennes Nisha Kanwar, Zeena Khitta et Atmika Gupta ont remporté le premier tour de qualification, mais se sont qualifiées pour le match pour l’or en terminant deuxièmes derrière le trio hongrois Eszter Mezaros, Eszter Denes et Lea Horvath, au deuxième tour. Les Hongrois ont maintenu cette supériorité en finale pour décrocher l’or, leur premier de la compétition.

Il s’agissait également de la deuxième médaille d’argent d’Atmika de la journée, car elle avait fait équipe avec Rajpreet Singh lors de la première épreuve médaillée de la journée, l’équipe mixte de carabine à air comprimé 10M, pour y terminer également deuxième (rapporté dimanche). Rajpreet a également maintenant une médaille d’or et une médaille d’argent dans son chaton.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.