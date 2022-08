Troisième kit noir du Real Madrid 2022-23 inspiré par la magie du Bernabeu

Le nouveau troisième kit du Real Madrid pour 2022-23 reflète le caractère moderne et ambitieux du nouveau stade. adidas

Le Real Madrid a complété sa collection 2022-23 avec un nouveau troisième kit qui se veut un hommage au visage changeant du Bernabeu alors que la grande rénovation du célèbre ancien stade du club se poursuit tout au long de la saison.

2 Connexe

Le kit est principalement noir avec une garniture de chaux pulsée, qui reflète censément les couleurs du stade lors d’une soirée de match européenne – le noir étant le ciel du soir au-dessus de Madrid et le vert vif étant le terrain éclairé.

Le graphique ondulé sur le maillot sélectionne ensuite les vagues et les lignes modernes de l’architecture révisée de Bernabeu alors qu’elle brille dans l’obscurité, avec des crêtes et des badges d’aspect métallique complétant le look nocturne scintillant.

Le nouveau troisième kit du Real Madrid 🤩🔥 pic.twitter.com/L5SdThfRBR — ESPN FC (@ESPNFC) 19 août 2022

Le nouvel équipement peut être vu ce week-end en Liga alors que le Real Madrid le portera pour la première fois contre le Celta Vigo samedi (diffusion en direct sur ESPN + aux États-Unis, samedi à 16 h HE.)

Ailleurs en Europe, certains grands clubs ont prouvé à leurs contemporains qu’il est encore possible de sortir un troisième kit svelte, sobre et désirable à notre époque, mais d’autres se sont un peu déchaînés dans leurs choix. Vous soyez le juge.

C’est un défi de rendre le rose rose beau, mais Arsenal a utilisé le motif héraldique “hermine” trouvé sur le blason historique de son club comme point de départ et a créé un magnifique troisième kit rougissant dans des tons pastel.

Notre troisième kit Arsenal 22/23 est arrivé ! 🦩 Disponible dès maintenant chez Arsenal Direct, https://t.co/OblCU7YfdX et revendeurs sélectionnés 👇 — Arsenal (@Arsenal) 29 juillet 2022

Inspirée de la couleur des cartes à jouer (oui, sérieusement !), la nouvelle bande noire du Bayern est accentuée par une bordure rouge monochrome contrastante. Délicieusement slinky, le kit de changement des Bavarois est presque certain de scintiller de façon maussade sous les projecteurs tout en offrant un as dans le peloton les nuits européennes.

Construit différent ✨ pic.twitter.com/n8BYLupDcN — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11 août 2022

En toute honnêteté, le nouveau design imprimé ondulé bleu et bleu marine des Spurs est une amélioration par rapport à leur troisième kit violet vraiment, vraiment horrible de la saison dernière, mais c’est vraiment la définition de le condamner avec de faibles éloges. Hypnotique pour toutes les mauvaises raisons.

La chemise est censée ressembler à la célèbre abeille ouvrière mancunienne, mais cela n’explique pas pourquoi City a également choisi d’ajouter une nuance agressivement fluorescente de rayures jaunes et noires à effet “peinture en aérosol” dans l’équation.

𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 💚🐝 Achetez notre troisième kit 2022/23 maintenant ⤵️ – Manchester City (@ManCity) 4 août 2022

Manchester United

Il est peu probable que les efforts de Manchester United rendent leurs rivaux verts de jalousie. Le maillot est censé être directement inspiré de la culture de la mode des années 1990, bien qu’il y ait également des éléments de “l’identité graphique” de Manchester United qui sont représentés dans le motif imprimé géométrique intégral.

🔋 Rechargé avec notre nouveau troisième kit 2022/23 🟢#MUFC || @adidasFootball –Manchester United (@ManUtd) 12 août 2022

Si vous ne l’aviez pas déjà remarqué, c’est aussi la couleur d’une rainette amazonienne particulièrement toxique. Pas étonnant que Cristiano Ronaldo n’ait pas pu se résoudre à sourire après avoir été entraîné à modéliser la chose hideuse.