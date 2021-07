Troisième fois chanceux? Saint-Pétersbourg vise à éviter plus de misère Covid-19 après que l’UEFA a confirmé qu’elle accueillerait la finale de la Ligue des champions 2022

Les planificateurs en Turquie ont subi un chagrin et un énorme coup financier après les deux dernières finales, qui avaient toutes deux été attribuées à Istanbul, ont été transférés au Portugal à court terme en raison de l’escalade des crises de Covid-19.

Outre le prestige du club européen le plus prestigieux de la saison, l’afflux de dizaines de milliers de supporters représente une perspective économique alléchante pour la ville, qui espère pouvoir accueillir 68 000 supporters dans le stade inauguré en 2017.

Cela ne signifierait pas une répétition de la controverse qui a entouré la finale de cette année, lorsque les fans de Chelsea et de Manchester City ont été invités à effectuer un voyage ardu à court terme à Porto, où les autorités leur ont ordonné de retourner rapidement en Angleterre après le match. partie des tentatives de prévention des infections. Seuls environ 16 000 supporters y auraient assisté.

🏟️ Suite au déménagement du 2021 #UCL finale d’Istanbul à Porto, Istanbul accueillera désormais la finale en 2023. Les quatre prochaines finales seront :🇷🇺 2022 : Saint-Pétersbourg, Russie🇹🇷 2023 : Istanbul, Turquie🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024 : Londres, Angleterre🇩 🇪 2025 : Munich, Allemagne pic.twitter.com/hmiuJargPR — UEFA (@UEFA) 16 juillet 2021

Le propriétaire des Blues, Roman Abramovich, adorerait voir son club défendre son trophée après le désespoir de sa défaite en fusillade contre United il y a plus de 13 ans, lorsque le égaliseur de Frank Lampard après le premier match de Cristiano Ronaldo s’est avéré insuffisant après que John Terry et Nicolas Anelka aient raté des tirs au but.

Saint-Pétersbourg a été initialement annoncé comme hôte en 2019, seulement pour que ses fonctions soient repoussées tandis que les organisateurs essayaient de s’assurer qu’Istanbul pourrait organiser la finale un an plus tard que prévu au milieu des tribulations logistiques de la pandémie.

La capitale turque accueillera désormais le match en 2023, le match se dirigeant vers Londres en 2024 et l’Allemagne, où l’Euro 2024 aura lieu entre les deux, un an plus tard.

Six des sept matches organisés à Saint-Pétersbourg pendant la Coupe du monde 2018, dont les victoires de la Russie et du Brésil et la victoire 1-0 de la France championne sur la Belgique en demi-finale, ont accueilli plus de 64 000 fans.

La capacité a été réduite pour l’Euro 2020, avec un pic de plus de 26 000 spectateurs lors de la première défaite 3-0 de la Russie contre la Belgique dans le cadre d’un calendrier chargé de six matches en 12 jours, ainsi que la victoire palpitante de l’Espagne sur la Suisse aux tirs au but en quarts de finale .

Le « gazon doré » de l’arène, qui a constitué le terrain depuis l’ouverture du stade et a été sous les pieds du Zenit lors de trois victoires en Premier League russe, est actuellement remplacé dans un énorme changement par le personnel au sol.

Les fans sont invités à acheter des « éléments » du terrain, le Zenit devant jouer sur une nouvelle surface pour son premier match à domicile de la saison, contre Krasnodar le 7 août.