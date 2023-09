Troisième conférence Taki Plaza : L’avenir de la science et de la technologie dans le cinéma

La troisième conférence Taki Plaza, intitulée « MOVIES IN TAKI : Films and the future of science and technology », s’est tenue du 3 au 7 juillet 2023 au Hisao & Hiroko Taki Plaza (Taki Plaza), le centre d’échange phare de Tokyo Tech. L’événement a été co-organisé par la section de soutien à la réussite des étudiants du Student Support Center, le groupe de planification du soutien de la division de soutien aux étudiants et la Tokyo Tech Alumni Association.

Cet événement de trois jours était l’une des nombreuses sessions comprenant le Projet de soutien à la réussite des étudiantsune initiative soutenue par Hisao Taki, ancien élève de Tokyo Tech et président et directeur de Gurunavi Inc., qui vise à encourager les étudiants qui s’engagent activement dans diverses activités au Taki Plaza.