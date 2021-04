Une NOUVELLE série de chèques de relance pourrait être en cours, alors que l’IRS émet plus de 1 400 $ de chèques à deux millions d’Américains en difficulté.

Ceux qui ont attendu six semaines pour leur prochain chèque de relance devraient garder un œil sur l’IRS a émis un autre paiement.

Un autre paiement pourrait être en cours Crédits: Getty

Le nouveau cycle de paiements comprend deux millions de personnes.

Selon l’agence, 900 000 des paiements seront effectués par dépôt direct, et 1,1 million sont livrés par chèque papier.

L’IRS a commencé à envoyer les paiements le vendredi 16 avril, avec une date de paiement officielle le mercredi 21 avril.

Ce lot comprend 700000 paiements majorés qui sont des paiements de bonus pour ceux qui ont déjà reçu leur troisième chèque mais qui ont encore plus d’argent, sur la base de leur déclaration de revenus 2020.

L’IRS a confirmé qu’il continuerait à effectuer des paiements sur une base hebdomadaire et que les paiements sont en cours pour les personnes admissibles qui ont récemment déposé leur déclaration de revenus et les personnes admissibles à des paiements majorés.

Les Américains peuvent vérifier l’état de leur chèque de relance à l’aide de l’outil Obtenir mon paiement sur le site Web de l’IRS.

L’IRS a exhorté ceux qui ne produisent généralement pas de déclarations de revenus à soumettre une déclaration de revenus 2020 « pour obtenir tous les avantages auxquels ils ont droit en vertu de la loi ».

Le nouveau lot comprend plus de 700000 paiements Crédits: Getty

Deux millions de plans de relance supplémentaires – y compris des paiements plus élevés – ont déjà été dispersés cette semaine pour ceux qui ont déposé leur déclaration de revenus 2020 et d’autres pourraient maintenant être en route.

Depuis le lancement de son plan de sauvetage américain en mars, Biden a versé plus de 379 milliards de dollars de paiements directs pour aider les gens à faire face aux effets de la pandémie.

Jusqu’à présent, ils se sont déroulés en trois tours, le dernier comprenant des personnes éligibles à l’argent et en attente de «paiements majorés».

Maintenant, le président joue avec un nouveau plan d’infrastructure à long terme projeté de 7 billions de dollars – connu sous le nom de Build Back Better Plan.

L’objectif principal serait d’investir plus d’argent dans le réseau énergétique national, les transports et le haut débit.

Une quatrième vague de chèques de relance pourrait être incluse dans les propositions et, si elle est introduite, elle verrait plus d’argent versé à ceux qui en ont besoin une fois le paiement initial de 1 400 $ effectué.

Un rapport récent de l’Economic Security Project a révélé qu’un quatrième et un cinquième contrôle de relance est le « seul moyen efficace de maintenir 12 millions d’Américains hors de la pauvreté de Covid ».

L’aide à deux millions d’Américains en difficulté est en route Crédits: Getty

« Les preuves de l’année dernière montrent que les contrôles de relance sont les investissements les plus rapides et les plus efficaces pour aider les Américains à traverser cette crise, en sortant plus de gens de la pauvreté que toute autre politique », lit-on.

Des pressions sont exercées sur le président pour qu’il introduise des paiements directs récurrents aux familles en difficulté alors que la pandémie de Covid continue de faire des ravages.

La pression pour un quatrième chèque de relance – et peut-être plus – survient après qu’il a été révélé qu’un tiers des Américains ont déclaré qu’ils ne pouvaient toujours pas joindre les deux bouts, malgré trois paiements envoyés l’année dernière.