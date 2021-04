Plus de 160 millions de contrôles de relance ont été déployés dans tout le pays alors que Joe Biden apporte un soulagement indispensable aux Américains.

L’état de votre paiement peut être consulté sur l’outil Obtenir mon paiement sur le site Web du service d’examen interne (IRS).

Les Américains peuvent consulter l’état de leurs paiements dans l’outil Obtenir mon paiement de l’application Internal Review Service. Crédits: Getty

Le dernier lot de paiements a commencé le traitement le 16 avril avec une date d’échéance de paiement le 21 avril.

Environ 900 000 chèques de paie ont été émis par dépôt direct avec 1,1 million de paiements envoyés sous forme de chèques papier, a confirmé l’IRS.

Les paiements continueront d’être effectués sur une base hebdomadaire et ils seront envoyés aux personnes admissibles qui ont récemment produit une déclaration de revenus ainsi qu’à celles qui sont admissibles aux «paiements majorés».

Les Américains peuvent vérifier l’état de leur chèque de relance à l’aide de l’outil Obtenir mon paiement sur le site Web de l’IRS.

Certains peuvent voir un message indiquant que le paiement est en cours, tandis que d’autres peuvent être informés que leur chèque n’a pas été traité, selon Newsweek.

Dans certains cas, l’IRS peut être incapable d’afficher l’état du paiement.

Si cela se produit, le chèque n’a peut-être pas encore été traité ou vous n’êtes pas admissible au paiement.

L’IRS exhorte tous les Américains qui ne produisent normalement pas de déclarations de revenus à soumettre une déclaration de revenus afin qu’ils reçoivent « tous les avantages auxquels ils ont droit » Crédits: Getty

Ne paniquez pas si vous n’avez pas encore reçu votre paiement car les chèques sont envoyés par étapes.

L’IRS exhorte les Américains qui ne produisent normalement pas de déclarations de revenus à soumettre une déclaration de revenus 2020 « pour obtenir tous les avantages auxquels ils ont droit en vertu de la loi ».

Deux millions de plans de relance supplémentaires – y compris des « paiements majorés » – ont déjà été dispersés cette semaine pour ceux qui ont déposé leur déclaration de revenus 2020 et d’autres pourraient maintenant être en route.

Depuis le lancement de son plan de sauvetage américain en mars, Biden a versé plus de 379 milliards de dollars de paiements directs pour aider les gens à faire face aux effets de la pandémie.

Jusqu’à présent, ils se sont déroulés en trois tours, le dernier comprenant des personnes éligibles à l’argent et en attente de « paiements majorés ».

Maintenant, Biden joue avec un nouveau plan d’infrastructure à long terme projeté de 7 billions de dollars – connu sous le nom de Build Back Better Plan.

L’objectif principal serait d’investir plus d’argent dans le réseau énergétique national, les transports et le haut débit.

‘CONSTRUISEZ MIEUX’

Une quatrième vague de chèques de relance pourrait être incluse dans les propositions et, si elle est introduite, elle verrait plus d’argent versé aux personnes dans le besoin une fois le paiement initial de 1 400 $ effectué.

C’est possible parce que le plan de sauvetage américain existant n’autorise pas qu’un seul paiement direct, mais trois.

Cela signifie qu’il est possible qu’un futur projet de loi étende ou même introduise plus d’argent par le biais de chèques directs à des groupes spécifiques – comme les parents qui gagnent moins d’un certain revenu ou les personnes sans emploi.

Cependant, son inclusion est loin d’être garantie et intervient alors que le président fait face à une pression accrue pour distribuer plus d’argent au milieu des impacts de la pandémie de Covid-19.

En mars, un groupe de 10 sénateurs – dont Bernie Sanders – a exhorté le président à inclure davantage de paiements récurrents dans ses politiques à venir.

Une demande similaire a également été faite le mois dernier par 21 autres législateurs, dirigés par le sénateur Ron Wyden.

Ils ont appelé le président à mettre de nouveaux paiements de secours dans son paquet d’infrastructure Build Back Better.

Les sénateurs ont écrit: « Les familles ne devraient pas avoir à se soucier de savoir si elles auront suffisamment d’argent pour payer les biens essentiels dans les mois à venir alors que le pays continue de lutter contre une pandémie mondiale. »

Ils ont également déclaré que près de six personnes sur dix pensaient que les paiements dureraient moins de trois mois.

Et un seul paiement direct de plus permettrait de sortir 6,6 millions d’Américains de la pauvreté, selon une étude du Urban-Brookings Tax Policy Center.