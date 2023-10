Trois villes doivent se préparer à l’ouverture de centres d’échanges technologiques – Technology Today

VIETNAM, 14 octobre – HÀ NỘI — Le gouvernement a exhorté Hà Nội et Ho Chi Minh-Ville à achever rapidement les préparatifs nécessaires à l’ouverture de leurs centres de commerce technologique au plus tard à la fin de 2024. Đà Nẵng, la plus grande ville de la région centrale du Vietnam, a été de la même manière, il lui a été demandé d’ouvrir le sien d’ici la fin de 2025.

L’introduction de ces centres fait partie des efforts du gouvernement visant à renforcer le marché technologique, à accélérer le développement de la science et de la technologie dans le pays, ainsi qu’à résoudre un certain nombre de problèmes qui tourmentent le secteur depuis des années.

Le secteur technologique et scientifique du Vietnam n’a pas été en mesure de commercialiser ses produits auprès des entreprises nationales, selon le ministre de la Science et de la Technologie Huỳnh Thành Đạt.

Đạt a déclaré que même si l’offre est abondante, avec des revenus issus du transfert de technologie atteignant environ 1,3 billion de VNĐ au cours de la période 2009 à 2019 pour la seule Université de technologie de HCM City, la part du marché technologique de l’institut vietnamien de recherche et de développement a été estimée à à peine 25 pour cent environ.

Selon le ministre, seulement 16% environ des entreprises interrogées ont manifesté leur intérêt pour les produits scientifiques et technologiques vietnamiens, beaucoup ont évoqué des difficultés à fabriquer des produits commercialisables à partir de ces technologies, en particulier ceux qui ont reçu un financement du budget de l’État en raison de complications juridiques.

Par exemple, l’Académie des sciences et technologies de Hanoï détient actuellement plus de 400 technologies prêtes et disponibles pour le transfert d’entreprises. Parmi ceux-ci, 40 à 50 étaient des brevets.

En outre, il n’y a pas eu d’effort coordonné pour commercialiser les technologies des instituts mentionnés ci-dessus auprès du monde des affaires. Cela a abouti à une inadéquation entre l’offre et la demande, dans laquelle la demande de technologies grand public, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises, est restée élevée et le transfert de technologies vers les entreprises est resté très limité, principalement sous la forme de petits achats de machines et d’équipements. .

Pire encore, les entreprises vietnamiennes sont souvent confrontées à de nombreux défis pour acheter, absorber et maîtriser les nouvelles technologies, en partie à cause d’un marché peu exigeant qui les oblige à être constamment à la recherche de technologies plus récentes et meilleures.

Le ministre a exhorté le gouvernement à envisager la création d’organisations intermédiaires supplémentaires qui aideraient à relier les instituts de recherche et développement aux entreprises, à promouvoir et à mettre en œuvre les transferts de technologie, à commercialiser les inventions et les innovations, ainsi qu’à développer un marché d’échange de technologies.

Fin 2022, il n’existait que 20 salles des marchés technologiques, 63 centres d’application des sciences avancées, quatre zones industrielles de haute technologie, huit parcs logiciels et 186 organisations fournissant des services de représentation en propriété industrielle dans tout le pays.

En 2021-2022, il y a eu 161 contrats de transfert de technologie dans tout le pays (y compris des contrats prolongés, modifiés et complétés), d’une valeur totale de plus de 30 000 milliards de VNĐ, mais la majorité a été signée avec des entreprises à capitaux étrangers (28 000 milliards de VNĐ), principalement dans les domaines de la fabrication électronique, des automobiles, des motos, des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux, des produits pétrochimiques, des cosmétiques, des boissons, de la biologie, de l’élevage, de l’extraction et du traitement des minéraux et de la construction.

Les instituts de recherche n’ayant souvent pas la capacité de produire des machines et des équipements, les transferts de technologie vietnamiens se limitaient souvent au transfert de documents techniques, à la formation et à la fourniture d’un soutien technique aux bénéficiaires. -VNS