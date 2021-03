Trois vaccins. Augmentation de la fabrication. Comment les États-Unis auront suffisamment de vaccin COVID-19 pour chaque adulte américain en mai – ou même plus tôt.

Alors que les experts en vaccins se félicitaient du calendrier accéléré de distribution du président Joe Biden, ils ont offert une certaine prudence quant à savoir si les entreprises peuvent atteindre les doses et les dates de livraison promises. Bien qu’il n’y ait jamais de certitude à 100% dans la fabrication, la fabrication pharmaceutique est particulièrement capricieuse et exigeante.

Les gens aiment penser que fabriquer des vaccins, c’est comme fabriquer des widgets ou des automobiles, mais ce n’est pas le cas, a déclaré Robert Van Exan, président de Immunization Policy and Knowledge Translation, une société de conseil en production de vaccins.

Le processus est complexe, avec tellement de variables que les fabricants de vaccins ne peuvent pas compter sur chaque lot jusqu’au bout.

«Vous pouvez aller de l’avant et obtenir un certain rendement, puis tout à coup votre rendement baisse et vous ne savez pas pourquoi», a déclaré Van Exan. «Les retards ou échecs de test, la chaîne d’approvisionnement en matières premières, les échecs de lots et les problèmes de rendement sont juste quelques exemples de choses qui peuvent entraîner des ruptures d’approvisionnement. «

Biden a déclaré mardi qu’il y aurait suffisamment de vaccin COVID-19 disponible en mai pour chaque adulte aux États-Unis, près de deux mois plus tôt que son administration ne l’avait prédit il y a trois semaines, grâce à un accord négocié entre les géants pharmaceutiques Merck et Johnson & Johnson.

Ce calendrier n’a pas surpris les experts. En fait, certains disent que les États-Unis pourraient atteindre cet objectif d’ici la mi-avril.

Les « anges de la vaccination » ne peuvent pas faire grand-chose:Les États-Unis ont du mal à faciliter la recherche de rendez-vous pour la vaccination contre le COVID-19

Pour y arriver, les responsables prévoient 400 millions de doses de Moderna et Pfizer-BioNTech, suffisamment pour vacciner 200 millions de personnes, plus 100 millions de doses supplémentaires du vaccin en un coup de Johnson & Johnson. C’est plus que suffisant pour les 255 millions d’adultes du pays.

Cette réalisation «est incroyablement passionnante et me donne beaucoup d’espoir», a déclaré Melissa McPheeters, professeure de politique de la santé et d’informatique biomédicale au Vanderbilt University Medical Center.

«Nous sommes en vue de franchir un cap à partir d’un état d’esprit de rareté», a-t-elle déclaré.

L’administration a utilisé le Defence Production Act pour forger la collaboration entre Merck et Johnson & Johnson, généralement de féroces rivaux. Il a également accepté d’investir 100 millions de dollars supplémentaires pour augmenter la fabrication du vaccin lui-même et des usines de remplissage de flacons (appelées « fill and finish »), deux des plus gros goulots d’étranglement auxquels est confronté le vaccin J&J, a déclaré mercredi le conseiller en coronavirus de la Maison Blanche Andy Slavitt.

Grâce au renforcement de la fabrication fourni par Merck, Johnson & Johnson a accepté d’expédier 20 millions de doses d’ici la fin du mois de mars et 80 millions supplémentaires d’ici la fin du mois de mai.

Moderna et Pfizer-BioNTech prévoyaient initialement de livrer leurs 200 millions de doses chacun d’ici la fin juin, mais la fabrication des vaccins, basée sur la technologie de l’ARNm, s’est avérée plus rapide que prévu, accélérant le processus d’un mois, a déclaré Moncef Slaoui, chef de l’effort de développement de vaccins pendant l’administration Trump, a déclaré USA TODAY.

Le rythme accéléré des trois développements de vaccins autorisés pourrait signifier que les doses seront disponibles en abondance d’ici un mois, selon certains experts.

«Je suppose que d’ici la mi-avril à la fin avril, tous les adultes qui veulent un vaccin pourront l’obtenir», a déclaré le Dr Trudy Larson, doyen de l’école des sciences de la santé communautaire de l’Université du Nevada-Reno. « À ce moment-là, je pense qu’une grande poussée commencerait pour faire vacciner tous les étudiants qui fréquentent l’université. »

« Quelque part là-dedans, le vaccin a été trop promis »:Comment le processus de vaccination COVID-19 est devenu chaotique et déroutant

L’administration Biden a promis d’avoir « suffisamment de vaccins pour chaque adulte d’ici la fin du mois de mai ». Il y a une certaine marge de manœuvre là-dedans.

Les responsables n’ont pas dit que chaque adulte serait complètement vacciné d’ici là, ce qui signifierait deux doses pour les injections Pfizer-BioNTech et Moderna. Ils n’ont pas non plus dit que les vaccins seraient dans les bras, mais que le vaccin serait disponible.

Pourtant, avoir suffisamment de doses pour en administrer au moins une à chaque adulte est une réalisation impressionnante, a déclaré le Dr George Rutherford, épidémiologiste et biostatisticien à l’Université de Californie à San Francisco.

« C’est merveilleux, c’est une étape importante », a-t-il déclaré.

Maintenant, la phase suivante – convaincre ceux qui ne réclament pas de se faire vacciner – doit commencer sérieusement.

«Il y a encore des défis à relever pour faire face à l’hésitation à la vaccination», a déclaré le Dr Corey Casper, directeur général de l’Infectious Disease Research Institute, une organisation à but non lucratif basée à Seattle qui mène des recherches mondiales sur les maladies infectieuses.

Les enquêtes montrent systématiquement qu’un grand pourcentage d’Américains ne sont pas certains de se faire vacciner contre le COVID-19. Mais il y a aussi des données selon lesquelles une fois qu’ils voient leurs amis, collègues et voisins se faire vacciner, l’hésitation semble diminuer.

Suivi de la distribution du vaccin COVID-19 par État:Combien de personnes ont été vaccinées aux États-Unis?

Cependant, tout le monde ne sera pas facilement convaincu, a déclaré Jeffrey Shaman, professeur de sciences de la santé environnementale et de l’Université Columbia, qui a modélisé les cas de COVID-19 dans tout le pays.

« Il y aura ceux qui devront être réprimandés, ou rappelés, que se faire vacciner est bon non seulement pour eux, mais pour leur communauté et pour leur pays », a-t-il déclaré.

Contributeur: Karen Weintraub, USA TODAY

Contactez Elizabeth Weise à eweise@usatoday.com