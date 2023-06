Trois touristes britanniques portés disparus après qu’un bateau a pris feu au large de la côte égyptienne de la mer Rouge, selon les autorités

LE CAIRE (AP) – Les autorités égyptiennes ont déclaré que trois ressortissants britanniques étaient portés disparus après qu’un bateau de plongée sous-marine dans lequel ils naviguaient a pris feu au large de la côte égyptienne de la mer Rouge dimanche.

Dans un bref communiqué, le gouvernorat égyptien de la mer Rouge a déclaré que 12 membres d’équipage et 12 touristes britanniques avaient été secourus lorsqu’un bateau de plongée sous-marine de taille moyenne, baptisé « Hurricane », a pris feu au large de la station balnéaire de Marsa Alam, dans le sud de la mer Rouge.

Une équipe de recherche a été lancée pour retrouver les trois autres touristes britanniques dont l’identité n’a pas été révélée.

Après un premier examen du navire, les autorités égyptiennes ont déclaré qu' »un court-circuit électrique dans la salle des machines du bateau a déclenché l’incendie ».

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu’il était en contact avec les autorités égyptiennes et « soutient les ressortissants britanniques impliqués ».

Les accidents de bateau mortels sont relativement rares en Égypte. En 2021, un bateau a chaviré dans un lac près de la ville méditerranéenne d’Alexandrie en Égypte, faisant au moins cinq morts, dont trois enfants.

En 1991, le ferry égyptien Salem Express, qui naviguait entre l’Arabie saoudite et l’Égypte, a coulé, tuant jusqu’à 471 personnes, pour la plupart des pèlerins musulmans.

Les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge abritent certaines des destinations balnéaires les plus renommées du pays et sont populaires auprès des vacanciers européens. Il a cimenté sa réputation de destination de plongée avec un accès facile aux récifs coralliens depuis les côtes et les sites de plongée offrant une vie marine diversifiée.

Ces dernières années, l’Égypte s’est donné beaucoup de mal pour renforcer son industrie touristique, touchée par des années d’instabilité politique, le COVID-19 et les effets économiques négatifs de la guerre en Ukraine.

The Associated Press