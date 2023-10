Le milieu de terrain sous-utilisé de Manchester City, Kalvin Phillips, aurait attiré l’attention de nombreux clubs européens de premier plan.

Phillips a eu du mal à obtenir du temps de jeu depuis son transfert à l’Etihad à l’été 2022. L’international anglais a joué un rôle central sous la direction de l’influent manager Marcelo Bielsa à Leeds. Depuis qu’il a rejoint Manchester City, il n’a débuté que deux matches de Premier League.

Vers la fin de la saison précédente, Rodri et John Stones jouaient au milieu de terrain devant la défense de City. De plus, les nouveaux arrivants Matheus Nunes et Mateo Kovacic ont obtenu plus d’opportunités de jeu que Phillips.

Ajoutant aux défis du joueur de 27 ans, Pep Guardiola a fait preuve de confiance dans le jeune Rico Lewis au milieu de terrain. Le patron espagnol a opté pour lui lors de la récente suspension de Rodri.

Aucune action de jeu sans rapport avec Southgate

Malgré son temps de jeu extrêmement limité, le manager anglais Gareth Southgate a toujours inclus Phillips dans ses sélections. L’entraîneur-chef anglais a négligé sa participation limitée au niveau du club. Cela est dû en partie au besoin des Trois Lions d’un meneur de jeu profond. Toutefois, ce n’est probablement pas une solution à long terme.

Néanmoins, l’Angleterre s’est qualifiée pour l’Euro 2024 après une victoire 3-1 contre l’Italie mardi. Désormais, le temps de jeu est crucial pour Phillips afin de conserver sa place dans l’équipe de Southgate.

Désormais, les derniers rapports suggèrent que Kalvin Phillips envisage un départ potentiel des Citizens lors de la prochaine fenêtre de transfert s’il continue de rester sur le banc. Ses options ont reçu un coup de pouce opportun de la part de plusieurs équipes d’élite, selon The Telegraph.

Kalvin Phillips pourrait faire son entrée en Europe en janvier

La Juventus et Newcastle devraient être contraints d’entrer sur le marché en raison des interdictions imposées aux milieux de terrain Nicolo Fagioli (sept mois de suspension) et Sandro Tonali (longue suspension). La suspension de Paul Pogba pour violation des règles antidopage a également accru le besoin des Italiens de renforcer leur milieu de terrain.

Pendant ce temps, Newcastle avait déjà exprimé son intérêt pour l’Anglais, même s’il préférerait probablement également un accord de prêt en janvier. Il reste à voir si les champions en titre de l’UEFA Champions League autoriseraient un transfert temporaire vers un concurrent de Premier League.

Par ailleurs, une troisième option se profile à l’horizon : l’Allemagne. Le Bayern aurait pris contact concernant la situation du milieu de terrain Kalvin Phillips en prévision du mercato de janvier.

Le manager des Bavarois Thomas Tuchel admire Phillips. Les performances du milieu de terrain anglais à Leeds ont vraiment impressionné le coach allemand.

