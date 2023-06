Trois théories massives d’ITV Coronation Street: un nouveau venu garde un secret dangereux et un double meurtre

EVELYN Plummer est sous le choc lorsqu’un de ses secrets est sur le point d’être dévoilé.

Coronation Street accueille Claire Sweeney cette semaine alors qu’elle assume le rôle de Cassandra Plummer alors que le drame continue de se dérouler.

Cassandra Plummer fait vibrer Weatherfield

Sa mère Evelyn espérait garder son secret

Tout commence lorsque Cassie est hospitalisée après une overdose

1. Cassie cache un sombre secret

Evelyn (représentée par Maureen Lipman) découvre qu’elle a Freddie tandis que Roy Cropper (David Neilson) emmène Yasmeen Nazir (Shelley King) à une réunion de la Société historique et elle est moins qu’impressionnée.

Roy a récemment subi une opération vitale et se remet lentement.

Son amie Evelyn, d’autre part, a lutté contre des sentiments de jalousie après avoir repéré Yasmeen au chevet de Roy à l’hôpital et essaie de maintenir la paix.

Mais dans des scènes ultérieures, Evelyn se plaint à son petit-fils Tyrone Dobbs (Alan Halsall) du fait que Roy passe du temps avec Yasmeen, tandis que quelqu’un les regarde à leur insu.

Il est bientôt révélé que la fille d’Evelyn, Cassie Plummer, a réussi à les retrouver.

Suivant les conseils de Tyrone, Evelyn se vole et invite Yasmeen et Roy à la rejoindre plus tard au Bistro.

Alors qu’Evelyn rentre chez elle, elle aperçoit Cassie de l’autre côté de la rue mais choisit de l’ignorer.

En route vers le bistrot, elle reçoit un appel qui l’arrête net.

Alors que Roy et Yasmeen attendent Evelyn, elle se précipite dans A&E et explique que sa fille, Cassandra Plummer, a été admise en urgence.

Cassie Plummer n’est autre que la mère biologique de Tyrone qui serait décédée.

Le mensonge d’Evelyn pourrait enfin être révélé la semaine prochaine.

Après avoir découvert que Cassie reste à l’hôpital, Evelyn reçoit un appel de l’hôpital, mais choisit de l’ignorer.

Elle appelle finalement à l’hôpital pour découvrir que Cassie est sortie de l’hôpital.

Evelyn rentre chez elle pour être accueillie par Tyrone qui révèle que quelqu’un appelé Cath est venu la voir.

Elle entre dans le salon et est horrifiée de voir Cassie lui sourire depuis le canapé.

Lorsque Tyrone demande comment ils se connaissent, Evelyn panique.

Mais comment va-t-elle réagir ?

Bien que cela reste à voir, l’arrivée soudaine de Cassie dans les pavés pourrait être une source d’inquiétude.

Avec de nombreux nouveaux arrivants cachant généralement des secrets profonds et sombres, on pourrait supposer que cela pourrait également être le cas pour Cassie.

Pourrait-elle être impliquée dans un monde criminel dangereux ?

Sarah découvre qu'elle est enceinte

2. Le combat de bébés fait trembler Weatherfield

En parlant de criminels, Damon Hay (Ciarán Griffiths) pourrait recevoir un choc après avoir couché avec Sarah Platt (Tina O’Brien).

Après avoir été en désaccord avec lui sur le sujet des enfants, Sarah a dit à son mari Adam (Sam Robertson) qu’elle était prête à avoir un enfant avec lui.

Cela a également suivi son insistance sur le fait qu’elle voulait se concentrer sur sa carrière à l’usine Underworld.

Mais quand on lui a finalement dit la vérité sur Sarah et Damon, l’avocat a quitté la maison avec laquelle il partageait et leur mariage semble se diriger droit vers les rochers.

Un bébé pourrait-il changer les choses ?

Cette semaine, Sarah rejoint Dee-Dee Bailey (Channique Sterling-Brown) chez les Rovers.

Alors qu’elle prend une gorgée de son vin, elle rechigne et inquiète d’être enceinte, se précipite.

De retour à la maison, Sarah regarde son test de grossesse positif en état de choc total.

En se volant, elle remet à Adam le test de grossesse et admet qu’elle ne sait pas qui est le père car cela pourrait être lui ou Damon.

Adam est sous le choc, bien conscient qu’il voulait fonder une famille avec Sarah – mais comment va-t-il réagir ?

La rage pourrait-elle à nouveau prendre le dessus sur lui ?

Sarah devra déterminer qui est le père de son bébé mais, si c’était Damon, elle et Adam pourraient-ils avoir un combat acharné entre leurs mains ?

Sarah et Adam resteront-ils ensemble ?

Ou Sarah arrivera-t-elle à la conclusion que Damon est le seul homme pour elle ?

TVI

Stephen Reid sera-t-il exposé ?

3. Deux nouvelles victimes pour tueur en série

Ailleurs dans les pavés, Elaine Jones (jouée par Paula Wilcox) a craqué pour Stephen Reid (Todd Boyce), fermement convaincue qu’elle a trouvé l’homme parfait pour elle.

Elle était aux anges quand il semblait prêt à s’installer avec elle alors qu’il décidait qu’ils devaient se marier.

Bien qu’ils aient gardé leurs fiançailles secrètes, le couple a finalement révélé qu’ils allaient se marier et ils ont emménagé dans leur propre appartement à Redbank.

Malheureusement, des fissures ont récemment commencé à apparaître dans la relation alors que Stephen est résolu à reprendre l’usine Underworld après que Carla Connor ait décidé de mettre son entreprise en vente.

Elaine, d’autre part, hésite à investir de l’argent dans l’usine et veut se concentrer sur sa retraite.

Les choses pourraient aller de mal en pis entre eux car Elaine doit faire une découverte choc sur l’homme avec qui elle partage sa vie.

Tout commence alors qu’Elaine pratique ses exercices de Tai-Chi et que Stephen lui lance un coup de gueule avant de partir au travail.

Une fois qu’il est parti, Elaine s’inquiète de sa mauvaise humeur.

Dans des scènes ultérieures, Stephen révèle que c’est la fête du Canada, incitant Elaine à proposer une idée.

Déterminé à gagner la manche d’Owen Longford (Ben Hull), Stephen l’invite à déjeuner.

Dans l’appartement, Owen est au niveau de Stephen et admet qu’il ne lui fait pas confiance et soupçonne qu’il utilise Seagull Ltd pour siphonner l’argent d’Underworld.

Pour couronner le tout, Owen est convaincu que Stephen veut Jenny, son amour, pour lui-même.

Stephen essaie d’argumenter mais la porte s’ouvre soudainement.

Elaine, Audrey Roberts (Sue Nicholls), Sarah Platt et Michael Bailey (Ryan Russell) ont éclaté en agitant des drapeaux, lui souhaitant une bonne fête du Canada.

Stephen peint sur un sourire, mais il est surpris de voir Elaine lui faire un air renfrogné.

Alors qu’Owen et Elaine grondent lentement ses plans, Stephen pourrait-il être tenté de s’en débarrasser ?

Son prochain mouvement pourrait-il impliquer un double meurtre alors qu’il tue deux témoins encombrants?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.