Trois théories massives de la BBC EastEnders: l’enfer du harceleur et le mystère du meurtre de Noël se dévoilent

KEANU Taylor est prêt pour une réunion intense avec son ex-fille Peggy alors qu’elle retourne à Albert Square avec Lisa Fowler.

Mais rien ne peut jamais être fluide et les fans d’EastEnders travaillent déjà sur la façon dont il pourrait se mettre en danger cette semaine.

Bbc

Keanu Taylor est prêt pour une réunion intense[/caption] Bbc

Lisa Fowler retourne à Walford avec sa fille Peggy[/caption] Bbc

Mais pourrait-il rouvrir de vieilles blessures ?[/caption]

1. Feud ravivé

La légende du savon Lucy Benjamin reprend son rôle dans l’émission BBC One après plus de trois ans d’absence alors que Lisa Fowler revient à Walford avec vengeance – et elle n’est pas seule.

Tout commence lorsque Lisa revient sur la place avec Peggy et l’envie de faire payer Keanu Taylor (joué par Danny Walters) pour ce qu’il a fait à sa fille Louise.

Les fans réguliers du drame basé à Londres se souviendront que Keanu a trompé Louise avec Sharon Watts (Letitia Dean), engendrant leurs deux bébés à la même époque, Albie et Peggy.

La mort de Keanu a ensuite été mise en scène alors que Ben Mitchell était déterminé à se venger et que le beau gosse a été filmé en train d’être menacé avec une arme à feu avant d’être apparemment abattu.

Martin Fowler et Linda Carter se sont associés pour rendre la mort de Keanu réaliste et l’ont aidé à fuir les Mitchells vengeurs.

Peu de temps après, Louise, Peggy et Lisa ont quitté Albert Square pour le Portugal, terrifiées par les répercussions de la mort apparente de Keanu.

La semaine prochaine, il est évident que l’argent est un problème pour Lisa lorsqu’elle s’enfuit pour éviter de payer un taxi.

Elle croise Sonia Fowler (Natalie Cassidy), qui l’invite à prendre un café, et elle lui explique que c’est dur au Portugal avec Louise – la jeune maman a déraillé.

Pendant ce temps, Sharon est excitée lorsque Keanu propose de réserver le lieu de mariage de ses rêves et lui donne de l’argent pour un acompte.

Après une rencontre maladroite avec l’ancienne flamme Phil Mitchell (Steve McFadden), Lisa prévoit de rester discrète jusqu’à ce qu’elle puisse affronter Keanu.

Son plan est déjoué lorsque Reiss Colwell (Jonny Freeman) laisse échapper que Lisa et Peggy sont en ville.

Keanu se précipite pour voir sa fille et est déterminé à arranger les choses, mais il n’est absolument pas préparé aux exigences financières de Lisa.

Plus tard, Sharon et Keanu se préparent avec enthousiasme à présenter leur fils Albie à Peggy.

Phil n’arrive pas à croire que Lisa laisse Keanu s’approcher de leur petite-fille.

Sharon est déçue d’apprendre qu’il y a eu un problème avec le virement bancaire de Keanu, et le lieu a abandonné leur rendez-vous.

Keanu interroge ensuite Reiss sur la façon de retirer rapidement de l’argent de Taylor’s Autos car il a besoin d’argent.

Après une belle visite avec Peggy, Keanu demande à Lisa s’il peut passer plus de temps avec elle.

Il est horrifié lorsque Lisa expose ses demandes financières et il se tourne à nouveau vers Reiss pour obtenir de l’aide.

Malheureusement pour lui, Sharon n’est pas satisfaite de l’attitude de Keanu vis-à-vis de l’argent et elle décide de le prendre au dépourvu.

Keanu est blessée et en colère de ne pas lui faire confiance, mais Sharon insiste sur le fait qu’elle doit se protéger.

Cela ne le conduit qu’à se résoudre à obtenir son propre argent.

Les téléspectateurs du drame basé à Londres ont vu Keanu et Phil s’entendre pour la première fois de l’année, d’autant plus que le beau gosse a finalement donné à Sharon Watts la proposition et la bague de ses rêves.

Mais avec la tension apparemment apaisée, les fans de savon sont convaincus que les choses seront à nouveau secouées entre les deux hommes alors que Keanu devient de plus en plus désespéré de voir sa fille Peggy.

Lisa pourrait-elle raviver la querelle mortelle entre Phil et Keanu ?

Pourraient-ils en venir aux mains avec des conséquences potentiellement mortelles ?

Bbc

Theo garde un énorme secret[/caption]

2. Danger de harceleur pour Stacey

Pendant ce temps, l’ancien professeur de Freddie Slater, Theo Hawthorne (William Ellis), a secoué Walford plus tôt cette année dans le cadre du scénario de diagnostic du TDAH du garçon.

Depuis lors, le reste de la famille Slater s’est pris d’affection pour lui, en particulier Lily Slater (Lillia Turner) à qui il a donné de toutes nouvelles baskets.

Les téléspectateurs l’ont immédiatement jugé inapproprié et ont été convaincus qu’il était trop beau pour être vrai.

Ils ont eu raison lorsqu’il a été révélé que Theo était le client de Stacey’s Secret Cam.

Le personnage effrayant cache son identité sur le site Web et a demandé à Stacey de montrer son visage pour de l’argent supplémentaire – ce qu’elle a accepté.

Mais le propriétaire du bap van n’a aucune idée que les intentions de Theo ne sont pas aussi pures qu’il pourrait le faire croire – et la chimie entre eux continue de croître

Cette semaine, la mère de Stacey, Jean (Gillian Wright), essaie de jouer les entremetteurs entre Stacey et Theo.

Stacey minimise son intérêt pour Theo, mais elle l’aime évidemment.

Plus tard, cependant, Stacey a des doutes sur l’organisation d’un rendez-vous avec Theo, mais lorsque Martin désapprouve, elle double le plan.

Elle rencontre Theo à Walford East, et les choses sont un peu gênantes – Stacey ne ressent aucun lien.

Les choses pourraient-elles se retourner contre Stacey alors qu’Eve Unwin (Heather Peace) essaie de la rapprocher de Theo, ignorant le manque de chimie entre eux?

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders



Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Bbc

Rocky fait un geste risqué cette semaine[/caption]

3. Un autre indice de polar de Noël

En parlant d’amour dans l’air, Kathy Beale (Gillian Taylforth) et Rocky Cotton (Brian Conley) se préparent à se marier.

Mais à l’approche de Noël, de nombreux fans se sont demandé comment le propriétaire de Prince Albert serait impliqué dans le mystère du meurtre à venir taquiné dans un flashforward macabre plus tôt cette année.

Kathy est l’une des six femmes de Walford qui pourraient être blâmées pour le meurtre d’un inconnu, que les téléspectateurs s’attendent à être Nish Panesar (Navin Chowdhry).

Les points se connectent enfin cette semaine.

Kathy demande à son petit-fils Bobby (Clay Milner Russell) d’infiltrer l’enterrement de vie de garçon de Rocky.

Harvey Monroe (Ross Boatman) et Mitch Baker (Roger Griffiths) taquinent Rocky à propos de l’épopée pendant que Bobby demande à participer.

Malheureusement pour lui, le garçon se fait arrêter par les cerfs.

Bobby se tourne bientôt vers Anna Knight ( Molly Rainford ) pour obtenir de l’aide et elle trompe Rocky pour qu’il invite Bobby.

Plus tard, Rocky demande à Elaine Peacock (Harriet Thorpe) de l’aider à organiser un enterrement de vie de jeune fille surprise pour Kathy, après que son fils Ben Mitchell (Max Bowden) lui ait dit en plaisantant qu’elle s’y attendrait.

Pendant ce temps, après un tête-à-tête avec Ben à propos de quelques soucis de mariage, Kathy décide de prendre le contrôle de sa propre nuit de poule.

Les deux événements commencent finalement dans des scènes ultérieures avec les garçons déguisés et de bonne humeur.

Mitch et Harvey sont déterminés à abandonner Bobby, sachant qu’il est l’espion de Kathy, désireux de faire des bêtises.

À l’Albert, Elaine fait des commentaires qui blessent accidentellement Kathy – mais qu’est-ce que cela pourrait être ?

Les cerfs finissent par se retrouver au Boxing Den de Sharon Watts, où ils mettent leurs plans à exécution.

Mais les choses tournent terriblement mal quand Bobby gronde leur moment.

Les choses vont de mal en pis alors que les cerfs ont un jeu de poker organisé par Nish Panesar, où les enjeux deviennent incontrôlables.

Rocky ne peut résister à l’aiguillon de Nish, mettant son futur bonheur en jeu.

Cela pourrait-il être une raison pour Kathy de s’en prendre à l’homme d’affaires ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.