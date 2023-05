Trois théories massives de la BBC EastEnders: complot de meurtre de Noël, horreur de la vengeance de Vic et spirale de la santé mentale

LINDA Carter se retourne contre son amie Sharon Watts et le clan Panesar alors qu’elle présente le nouveau copropriétaire de The Vic cette semaine.

Mais en ne se rappelant pas à quel point Nish Panesar peut être dangereux, le favori des EastEnders flirte avec le danger.

La mère de Linda, Elaine, revient au Square la semaine prochaine

Harriet Thorpe reprend le rôle de Maria Friedman

1. Revanche furieuse sur la propriété de Vic

Linda, jouée par Kellie Bright, a dû vendre la moitié de The Vic de Mick et Janine Carter et a été dévastée de réaliser qu’elle pourrait perdre complètement le pub.

Sharon Watts (Letitia Dean) a été la première à faire une offre, prête à gérer une nouvelle entreprise en dehors de The Boxing Den et à sauver son amie de la rue.

La propriétaire était heureuse de permettre à Sharon de devenir copropriétaire du pub jusqu’à ce qu’elle rencontre les manières rigides de la femme d’affaires et une contre-offre de Suki et Nish Panesar (Balvinder Sopal et Navin Chowdhry).

Peu convaincue, Linda a ensuite été vue au téléphone avec un acheteur mystère et, en raison du retour de sa mère Elaine à Walford avec un tout nouveau partenaire, les téléspectateurs ont réalisé qu’elle garderait The Vic dans la famille.

Cette semaine sur BBC One, les trois acheteurs ne sont toujours pas au courant de la situation.

Linda a du mal à être honnête avec Sharon à propos de ses plans pour The Vic tandis que les Panesars continuent de fonctionner comme si l’affaire était conclue.

Les choses vont de mal en pis lorsque Linda reçoit des nouvelles de son mari perdu, Mick, et que Suki la surprend en train de s’effondrer.

Suki dit à Nish qu’il n’y a plus d’obstacles pour qu’ils scellent l’accord avec The Vic sans savoir que Linda est au téléphone avec un appelant mystérieux alors qu’elle explique qu’elle ne fait que garder les Panesars sur le crochet jusqu’à ce qu’ils aient trié l’argent.

Dans les scènes ultérieures, Linda fait savoir à Alfie Moon (Shane Richie) qu’elle a menti à Sharon et Nish au cas où son acheteur ne passerait pas.

Les Panesars, prêts à étendre leur empire, interviennent alors avec leurs associés pour montrer leur nouvelle acquisition, mais Linda éclate leur bulle en expliquant qu’elle se retire de l’accord.

Suki est furieux mais Nish reste étonnamment silencieux, déclarant simplement que ce ne sont que des affaires.

Mais une énorme bagarre éclate entre Linda et Sharon alors que la propriétaire se révèle claire.

Sharon fait rage face à la trahison de son amie alors que les portes du Vic s’ouvrent pour révéler la nouvelle copropriétaire du pub – Elaine, la mère de Linda.

Le retour d’Elaine à Albert Square déclenche des retombées massives alors qu’elle se fait rapidement chez elle en charmant certains parieurs et en mettant d’autres à leur place.

Alfie essaie de pousser Linda à réparer son amitié avec Sharon – mais est-il trop tard ?

Pendant ce temps, les tactiques d’intimidation de Nish ne fonctionnent pas sur Elaine, cependant, il pourrait avoir un plan pour se faire comprendre.

Elaine et Linda sont secouées plus tard lorsqu’elles entendent des bruits dans la nuit et elles descendent pour trouver le bar The Vic saccagé par des intrus mystérieux avec un flamant rose en verre que Nish avait précédemment offert à Linda laissé ostensiblement sur le bar.

Alors qu’Elaine est une force avec laquelle il faut compter sur la place, la nature violente de Nish a déjà conduit au meurtre.

Pourrait-il comploter une vengeance meurtrière contre Linda après avoir perdu The Vic ?

Sharon pourrait-elle planifier sa propre vengeance sur Ravi et les Panesars ?

2. Le complot pour le meurtre de Noël commence

Bien que son amitié avec Linda pourrait se diriger vers les rochers cette semaine, Sharon a un os encore plus gros à choisir avec les Panesars.

Des scènes récentes du drame basé à Londres ont montré que Ravi Gulati (Aaron Thiara) attaquait l’autre moitié de Sharon, Keanu Taylor, et qu’elle était impatiente de se venger.

Nish a vu que son fils était en danger et est rapidement intervenu.

Avec un polar effrayant en préparation, annoncé sur nos écrans pendant la saison de Noël, les fans ont émis l’hypothèse que Nish ou Ravi (ou les deux?) pourraient être au centre du mystère du meurtre.

Après avoir perdu The Vic, on pourrait émettre l’hypothèse que Sharon pourrait en avoir assez des Panesars essayant de régner sur Walford et avoir plus qu’assez de raisons de se déchaîner si Nish commence à se mettre en colère contre Linda.

Nish et Ravi se sont fait de nombreux ennemis sur la place et, pour aggraver les choses pour eux, Suki Panesar est tout aussi prête à se retourner contre eux pour vivre sa romance secrète avec Eve Unwin.

Les femmes de Walford, y compris Denise Fox jouée par Ravi, pourraient-elles commencer à voir qu’elles ont un ennemi commun à renverser ?

Kim Fox fait face à la justice cette semaine

3. Nouvelle lutte pour la santé mentale

Les patrons du savon ont annoncé que Ben Mitchell (Max Bowden) luttera contre un trouble de l’alimentation dans les scènes à venir – mais il ne sera pas le seul à lutter contre sa santé mentale.

Une nouvelle histoire déchirante commence pour Kim Fox (Tameka Empson) alors que l’esthéticienne audacieuse bien-aimée fait face à la justice pour son accident de voiture cette semaine.

Kim devient une coquille d’elle-même alors que les habitants d’Albert Square se préparent à célébrer le couronnement du roi Charles III.

Elle essaie d’abord de garder la tête haute en participant à une performance historique avec Felix Baker dans le rôle de Dusty Springfield.

Cependant, son niveau de stress atteint un niveau record et ne fait qu’empirer lorsqu’elle ne trouve pas Denzel Danes (Jayden Ladega) dans la foule.

À la veille de son procès, Kim a une véritable crise de panique lorsqu’on lui demande de conduire pour une course de travail.

Denzel la voit enfermée dans son véhicule et suppose qu’elle fait une crise cardiaque.

Le jeune fait promettre à Kim de parler de l’incident à son père Howie Danes, mais elle décide finalement de ne pas le faire.

Kim se prépare pour le tribunal le lendemain, pleine d’anxiété, tandis que Denzel essaie de l’aider.

Cependant, il se rend vite compte qu’elle n’a rien à dire à Howie sur sa crise de panique.

Après avoir subi une autre attaque, Kim se rallie au tribunal et est touchée de voir Howie (Delroy Atkinson) et Denzel attendre pour l’accompagner.

Dans des scènes ultérieures, l’avocat de Kim la rassure sur le fait qu’elle n’a rien à craindre, mais alors que l’affaire est devant le juge, le verdict laisse tout le monde sans voix – qu’est-ce que cela pourrait être ?

Son histoire pourrait-elle être un bon moyen de montrer aux téléspectateurs ce que la vie avec un trouble anxieux ou panique, léger ou grave, peut impliquer ?

Ira-t-elle vraiment en prison ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.