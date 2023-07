Trois théories explosives d’ITV Coronation Street: horreur de l’ex-femme et affaire à couper le souffle

SPIDER Nugent espérait un peu de paix et de tranquillité après l’arrestation de Griff Reynolds.

Malheureusement, la vie à Coronation Street réserve de sombres surprises. Mais qui pourrait être après lui ?

TVI

Le passé de Spider Nugent revient le hanter cette semaine[/caption] TVI

Et Toyah pourrait payer le prix[/caption]

1. Plan de vengeance à venir ?

Vivre comme un cuivre infiltré dans les pavés devient une source de problèmes mortels pour Spider Nugent (interprété par Martin Hancock).

La semaine de Spider commence par une rencontre avec son surintendant qui l’informe d’un nouveau travail qui signifierait s’éloigner avec une nouvelle identité.

Sachant que cela pourrait le protéger de l’activiste d’extrême droite Griff Reynolds, qui est assoiffé de sang, Spider pourrait-il accepter l’offre ?

Cela reste à voir, mais sa relation avec la flamme de longue date Toyah Battersby (Georgia Taylor) sera compromise par une découverte choquante.

Lorsqu’elle trouve des relevés bancaires montrant que Spider est loin d’être aussi maigre qu’il le prétend, Toyah, paranoïaque, consulte son ordinateur portable et découvre qu’il a envoyé un e-mail à son ex et qu’il cherchait des maisons près d’elle.

Sous le feu des critiques, Spider explique qu’il a essayé d’accélérer son divorce et que ses économies ont servi à quelque chose pour elle.

Spider produit une bague, tombant sur un genou, et demande à Toyah de l’épouser.

Pourrait-elle dire oui malgré son histoire troublée avec le mariage ?

Spider cache-t-il un autre sombre secret ?

Plus tard, le danger frappe à leur porte et ils obtiennent la preuve que Griff n’est pas le seul méchant dont ils doivent se méfier lorsque Spider reçoit un message de son poursuivant avec des instructions pour se rencontrer.

Sans en parler à Toyah, Spider informe ses supérieurs et ses collègues le regardent secrètement alors qu’il attend dans le parking du Freshco pour rencontrer son ennemi inconnu – mais personne ne se présente.

Pendant ce temps, à l’appartement, une femme arrive pour voir Toyah, se présentant comme la femme de Spider.

Pendant que Toyah fait la conversation, sa sœur Leanne (Jane Danson) tombe sur Spider et est choquée quand il révèle que sa femme n’est même pas dans le pays.

Spider téléphone à Toyah, effrayée pour sa vie, et l’avertit que la femme est un imposteur.

Paniqué, Toyah essaie d’agir normalement mais lorsque Leanne et Spider font irruption dans l’appartement, ils trouvent des signes de perturbation, pas de Toyah ou de Sam, et du sang sur le sol.

Mais Spider pourrait-il ignorer complètement ce que sa femme est vraiment en train de faire ?

Aurait-elle pu décider de revenir le hanter, lui et Toyah ?

TVI

Stephen sera-t-il un jour arrêté avant de tuer Elaine ?[/caption]

2. Stephen ENFIN pris au dépourvu

Stephen Reid (joué par Todd Boyce) a tenté de convaincre qui il pouvait dans les pavés qu’Elaine Jones (Paula Wilcox) échappe à tout contrôle.

Le tueur en série insiste même sur le fait qu’Elaine pourrait mettre fin à ses jours pour tenter de cacher ses plans pour se débarrasser d’elle lui-même – il lui a même fait écrire sa propre note de suicide dans des scènes récentes.

Mais cette semaine sur ITV, sa mère Audrey Roberts (Sue Nicholls) est surprise de voir Elaine si optimiste.

Il lui assure que tout cela n’est qu’un acte et il craint qu’elle n’essaie de se suicider.

La belle-fille d’Elaine, Sally Metcalfe ( Sally Dynevor ), fête son anniversaire au Bistro la semaine prochaine, ce qui la pousse à inviter Gerry, son instructeur de Tai-Chi.

Stephen est moins qu’impressionné par la décision d’Elaine mais l’accepte.

Dans les scènes ultérieures, Tim Metcalfe (Joe Duttine), Sally, Steve McDonald (Simon Gregson) et Ed Bailey (Trevor Michael Georges) assistent au cours de Tai-Chi de Gerry.

Elaine semble être dans son élément lorsque Gerry suggère qu’ils se retrouvent tous plus tard pour manger un morceau.

Tim, Sally, Elaine et Audrey pourraient-ils tous comprendre que Stephen ment entre ses dents ?

Vont-ils le confronter à leurs soupçons ?

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

TVI

Gemma pourrait-elle tromper Chesney ?[/caption]

3. Affaire de choc

Daniel Osbourne et sa fiancée Daisy Midgeley étaient sous le choc lorsqu’ils ont découvert que Bertie était livré à lui-même pendant que Gemma (représentée par Dolly-Rose Campbell) dormait.

La mère de quatre enfants a désespérément besoin d’argent supplémentaire et a ouvert à contrecœur une entreprise de garde d’enfants dans sa propre maison sans aucune qualification ni permis.

Avec cinq enfants à la maison – ses quadruplés et son beau-fils Joseph – et un frère malade aux prises avec une maladie du motoneurone, Gemma a admis qu’elle était au point de rupture, incitant Rita Tanner (Barbara Knox) ​​à recommander des antidépresseurs.

Cela a conduit, comme mentionné ci-dessus, un jeune Bertie en danger de surdosage avec les médicaments de Gemma.

À venir, Beth Tinker (Lisa George) accuse Gemma d’avoir mis en danger la vie de son petit-fils Bertie.

Pour ne rien arranger, elle révèle qu’elle l’a dénoncée aux services sociaux.

Gemma est horrifiée mais, assez tôt, Mandy l’assistante sociale arrive.

Elle est forcée d’avouer qu’elle s’occupait de six enfants à l’époque et qu’elle n’est pas assistante maternelle agréée.

Mandy est consternée et l’avertit qu’elle pourrait encourir une amende substantielle, ce qui signifie que ses problèmes financiers ne feront qu’empirer.

Gemma passe une nuit blanche à se soucier de l’argent, mais Jenny Connor (Sally Ann Matthews) suggère bientôt qu’elle demande à son ex, Henry Newton, alors qu’il cherche du personnel.

L’acteur George Banks a été confirmé pour reprendre son rôle d’héritier de la brasserie.

Pourrait-il inciter Gemma à donner un autre coup à son style de vie chic?

Gemma pourrait-elle complètement quitter son mari Chesney alors que ses problèmes d’argent s’aggravent et que le stress s’accumule sur elle?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.