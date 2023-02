Trois technologies sauvages sur le point de changer les soins de santé

La technique a été réalisée sur au moins six malades , bien qu’aucun n’ait survécu. Le procès devrait inclure 20 personnes au moment où il se terminera en décembre, selon la liste sur le Base de données des essais cliniques aux États-Unis . Bien que compte tenu des exigences strictes pour les candidats (victimes d’un traumatisme d’urgence qui ne sont pas susceptibles de survivre), on ne peut pas exactement compter sur un horaire fixe.

Mais cette procédure expérimentale – appelée préservation et réanimation d’urgence (EPR) – va bien au-delà, «diminuant considérablement le corps‘s besoin d’oxygène et de circulation sanguine », explique Samuel Tisherman, MD, chirurgien traumatologue au centre médical de l’Université du Maryland et le chercheur principal de l’essai. Cela met le patient dans un état d’animation suspendue qui “pourrait faire gagner du temps aux chirurgiens pour arrêter le saignement et sauver davantage de ces patients”.

Utérus artificiel

Un autre classique de la science-fiction : faire grandir des bébés humains hors de l’utérus. Pensez aux champs de fœtus de La matriceou les embryons congelés dans Extraterrestre : Alliance.

En 1923, le biologiste britannique JBS Haldane a inventé un terme pour cela – ectogenèse. Il a prédit que 70% des grossesses auraient lieu, de la fécondation à la naissance, dans des utérus artificiels d’ici 2074. Cela semble peu probable, mais la chronologie est sur la bonne voie.

Développer un embryon en dehors de l’utérus est déjà courant dans in vitro fertilisation. Et la technologie permet aux bébés prématurés de survivre pendant une grande partie de la seconde moitié de la gestation. La grossesse humaine normale est de 40 semaines, et te plus jeune bébé prématuré à avoir survécu était 21 semaines et 1 jour vieux, juste quelques jours plus jeune qu’une poignée d’autres qui ont vécu.

Le plus grand obstacle pour les bébés plus jeunes que cela est la viabilité pulmonaire. La ventilation mécanique peut endommager les poumons et entraîner une maladie pulmonaire chronique (parfois mortelle) connue sous le nom de dysplasie bronchopulmonaire. Éviter cela signifierait trouver un moyen de maintenir la circulation fœtale – le système complexe qui achemine le sang oxygéné du placenta au fœtus via le cordon ombilical. Des chercheurs de l’hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) l’ont fait en utilisant un fœtus d’agneau.