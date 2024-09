Trois tasses de café par jour peuvent réduire le risque de certaines maladies, selon une étude

Même si les bienfaits du café sont encore en cours de découverte, certaines idées fausses concernant cette boisson ont été prouvées ou démystifiées au fil des années. Photo de Getty Images

Contenu de l’article Boire trop de café a la réputation d’être nocif, mais une nouvelle étude révèle que boire trois tasses par jour peut réduire le risque de développer plus d’une maladie cardiométabolique. Une consommation modérée de caféine peut « offrir un effet protecteur contre le développement de multiples maladies cardiométaboliques, notamment le diabète de type 2, les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux », a déclaré un communiqué de presse par l’organisation scientifique Endocrine Society.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Profitez des dernières nouvelles locales, nationales et internationales. Articles exclusifs de Conrad Black, Barbara Kay et autres. De plus, des newsletters et des événements virtuels en édition spéciale NP Platformed et First Reading.

Accès en ligne illimité au National Post et à 15 sites d’actualités avec un seul compte.

National Post ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée à consulter sur n’importe quel appareil, à partager et à commenter.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times.

Soutenez le journalisme local. ABONNEZ-VOUS POUR PLUS D’ARTICLES Profitez des dernières nouvelles locales, nationales et internationales. Articles exclusifs de Conrad Black, Barbara Kay et autres. De plus, des newsletters et des événements virtuels en édition spéciale NP Platformed et First Reading.

Accès en ligne illimité au National Post et à 15 sites d’actualités avec un seul compte.

National Post ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée à consulter sur n’importe quel appareil, à partager et à commenter.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times.

Soutenez le journalisme local. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. Vous n’avez pas de compte ? Créer un compte ou Connectez-vous sans mot de passe Nouveau une nouvelle façon de se connecter

Contenu de l’article L’étude a été publié dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de l’Endocrine Society le 17 septembre. L’étude a rassemblé les données de 172 315 personnes pour analyser leur consommation de caféine, et de 188 091 autres personnes pour analyser leur consommation de thé et de café. Les participants ont rempli une enquête basée sur leur régime alimentaire et leurs antécédents de santé. Au début de l’étude, aucun des participants ne souffrait de maladie cardiométabolique. Après près de 12 ans, 1 311 personnes du groupe consommation de caféine et 1 385 personnes du groupe thé et café les avaient développées. Ceux qui buvaient trois tasses de café par jour avaient un risque réduit de près de 50 % de développer de multiples maladies cardiométaboliques, par rapport à ceux qui ne consommaient pas de caféine ou qui en consommaient moins de 100 milligrammes par jour. Ceux qui consommaient encore 200 à 300 milligrammes de caféine provenant d’un mélange de thé et de café, ou simplement de thé, ont également constaté un risque réduit, à environ 40 pour cent. Même si les bienfaits du café sont encore à découvrir, certaines idées fausses concernant cette boisson ont été prouvées ou démystifiées au fil des années. En voici quelques-uns.

NP Publié Obtenez une touche de perspective ainsi que les actualités tendances du jour dans un format très lisible. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de NP Posted sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Recommandé par l’éditorial Ce café va te coûter cher. Pourquoi les prix de Java ont grimpé en flèche Si vous glissez votre carte puis quittez le bureau, vous pourriez être un blaireau de café Le café peut provoquer de l’anxiété : en partie vrai Le café a longtemps été associé à la nervosité, mais il s’agit davantage de la quantité de caféine que de la boisson elle-même. UN étude publié dans la revue scientifique Frontiers en février de cette année, met en lumière la relation entre l’anxiété et la caféine, en analysant les données de divers rapports et articles sur le sujet. « La caféine est un stimulant du système nerveux central… qui influence l’attention, la vigilance et produit des effets anxiogènes (induisant l’anxiété), qui peuvent provoquer des troubles anxieux », indique l’étude. Bien sûr, si vous devenez nerveux, c’est trop de caféine. Dr Nicole Clark Ses résultats ont montré que la consommation de caféine est « associée à un risque élevé d’anxiété chez les individus en bonne santé sans troubles psychiatriques, en particulier lorsque la dose ingérée est supérieure à 400 mg ». « La plupart des gens consomment en toute sécurité moins de 400 milligrammes par jour, ce que la Food and Drug Administration (FDA) considère comme sûr », a déclaré la neurologue Nicole Clark. a déclaré à l’American Medical Association.

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Bien sûr, si vous devenez nerveux, c’est trop de caféine. » Santé Canada indique également que 400 milligrammes par jour constituent l’apport maximal recommandé en caféine pour les adultes de 18 ans et plus. Le café peut retarder votre croissance : faux Cette idée fausse très répandue a peut-être été répandue par des parents qui essayaient de dissuader leurs enfants de boire cette boisson chaude, car de nombreux des récits anecdotiques impliquent. Mais ce n’est pas fondé sur des faits. « Il n’existe aucune preuve scientifiquement valable suggérant que le café puisse retarder la croissance d’une personne », selon un article publié par la Harvard Medical School en 2020. Cette croyance pourrait être due à des études reliant la consommation de café à l’ostéoporose, une maladie qui entraîne une faible masse osseuse et une détérioration du tissu osseux. L’ostéoporose accompagnée de fractures par compression peut réduire la taille d’un adulte, selon l’article de Harvard. «Il a été suggéré que la caféine pouvait augmenter l’élimination du calcium par l’organisme. Le manque de calcium peut contribuer à l’ostéoporose », a écrit la Harvard Medical School, ajoutant que « l’effet de la caféine sur l’excrétion du calcium est faible ». L’analyse des études a révélé que les personnes qui consommaient plus de café consommaient également moins de lait et d’autres boissons contenant du calcium, indique la publication médicale. Il est plus probable que le manque de calcium ait entraîné un risque accru d’ostéoporose, plutôt que le café.

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Cela a été repris par le Société royale de l’ostéoporose au Royaume-Uni : « L’effet de la caféine ne provoque qu’un léger déséquilibre entre votre apport en calcium et votre perte de calcium. » L’organisation recommande de ne pas boire plus de quatre tasses de café par jour si une personne atteinte de la maladie a un faible apport en calcium. Quant au retard de croissance du café ? La taille est « largement déterminée par la taille de vos parents, la qualité de votre alimentation et votre état de santé général pendant votre croissance », a déclaré la Harvard Medical School – et non par le café. Le café décaféiné ne contient pas de caféine : faux Ceux qui souhaitent éviter complètement de consommer de la caféine devraient éviter une tasse de café décaféiné. « Il est presque impossible d’éliminer toute la caféine d’un grain de café », a déclaré Nathan Arnold, porte-parole de la FDA. a déclaré à Self Magazine. Il n’existe aucune réglementation concernant la quantité maximale de caféine autorisée dans le café étiqueté décaféiné aux États-Unis, a-t-il déclaré. Cependant, au Canada, le café torréfié et moulu décaféiné ne peut pas contenir plus de 0,1 pour cent de caféine, et le café instantané décaféiné ne peut pas contenir plus de 0,3 pour cent de caféine, selon Règlement sur les aliments et drogues.

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Aux États-Unis, une étude de 2006 publié dans le Journal of Analytical Toxicology a montré que la teneur en caféine du café décaféiné variait en fonction du lieu d’achat de la boisson. La petite quantité de caféine dans le décaféiné pourrait être problématique pour une personne ayant des problèmes de santé sous-jacents, a déclaré à Self le spécialiste en médecine du sommeil et neurologue, le Dr Ajay Sampat. Certaines personnes souffrant de troubles du sommeil ou de différents types de maladies du foie peuvent ne pas vouloir consommer de caféine, a-t-il déclaré. Cependant, pour la personne moyenne, le choix d’une option décaféinée aura probablement peu d’effet. Notre site Web est l’endroit idéal pour les dernières nouvelles, les scoops exclusifs, les lectures longues et les commentaires provocateurs. Veuillez ajouter nationalpost.com à vos favoris et vous inscrire à nos newsletters ici.

Contenu de l’article