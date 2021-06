Trois symptômes de Covid « DOIVENT être inclus sur la liste officielle du NHS »

Les MAUX de gorge, les douleurs musculaires et le nez qui coule devraient être des symptômes officiels de Covid, selon les scientifiques.

Jusqu’à la moitié des personnes n’ont pas la toux classique, la fièvre ou la perte de l’odorat, elles ne peuvent donc pas passer de test, ce qui signifie qu’elles passent à travers le filet et propagent le virus.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

De nouveaux symptômes doivent être ajoutés à la liste officielle, ont averti les experts Crédit : Getty – Contributeur

Des experts dirigés par l’University College London demandent une liste plus longue de symptômes qui pourraient inclure des reniflements, de la fatigue, des frissons et de la diarrhée.

Ils ont déclaré que cela permettrait aux gens d’obtenir plus facilement des tests sur le NHS et d’arrêter les épidémies.

Le scientifique de l’UCL, le Dr Alex Crozier, a déclaré: «Les personnes que le virus infecte actuellement – ​​les enfants, les jeunes adultes et les personnes vaccinées à une dose – présentent souvent des symptômes plus légers.

«Pour ceux qui présentent les principaux symptômes, cela prend deux à trois jours de plus, il est donc difficile d’arrêter la transmission.

«Nous voulons maintenir un faible nombre de cas sans avoir besoin de restrictions à l’échelle de la population.

« Cela se résume à un système de test, de traçage et d’isolement plus agile et plus raffiné. Cela nous aidera à revenir à la normale plus rapidement. »

Les signes de la maladie évoluent avec de nouvelles variantes et ils sont différents chez les plus jeunes, qui constituent désormais la plupart des cas grâce aux jabs protégeant les personnes âgées.

Les chefs de la santé aux États-Unis et dans l’UE utilisent chacun plus de 10 symptômes officiels pour détecter les cas, mais le Royaume-Uni n’en a que trois, a souligné l’équipe dans le British Medical Journal.

« SYMPTMES PLUS DOUX »

Un rapport de l’Office for National Statistics a révélé hier que 60% des personnes testées positives au Royaume-Uni présentent des symptômes.

La toux, les maux de tête, la faiblesse et la fièvre étaient les plus fréquents en juin.

Mais les maux de gorge et les douleurs musculaires – qui ne figurent pas sur la liste officielle – étaient plus fréquents que la perte d’odeur ou de goût – qui y figurent.

Les confusions sur les symptômes rendent également difficile la détection des personnes atteintes de long Covid.

Les scientifiques de l’Université d’Oxford ont découvert que les médecins généralistes n’avaient diagnostiqué que 23 000 cas de maladie persistante entre février 2020 et avril 2021, mais des enquêtes suggèrent que deux millions l’ont eu.

Ils ont déclaré dans le British Journal of General Practice que de nombreuses personnes souffrent en silence et que les médecins n’enregistrent pas correctement les cas lorsque les patients demandent de l’aide.

Le Dr Ben Goldacre a déclaré: « Nous avons été très surpris de voir une différence presque cent fois supérieure entre les estimations de l’enquête de population et les diagnostics officiellement enregistrés pour la même condition. »

Plus tôt ce mois-ci, nous avons expliqué comment un expert avait averti qu’il y avait 21 symptômes de coronavirus différents à surveiller et que la plupart se sentaient comme un simple rhume.

Le professeur Tim Spector, du King’s College de Londres et responsable de l’application Covid Symptom Study, a maintenant déclaré qu’en fonction de la protection que vous avez reçue d’un vaccin, ces symptômes pourraient être différents.

Il a expliqué : « Les gens ont un besoin urgent de savoir qu’il y a plus que les trois symptômes classiques.

« Les principaux symptômes actuellement enregistrés dans l’application Zoe sont : maux de tête, écoulement nasal, éternuements, fatigue et maux de gorge, qui pour beaucoup ressembleront davantage à un simple rhume.

« Plus tôt les gens peuvent attraper l’infection, plus vite ils peuvent s’auto-isoler jusqu’à ce que les symptômes s’atténuent et arrêtent la propagation.

« Nous encourageons tous ceux qui se sentent mal à passer un test dès qu’ils le peuvent et à rester à la maison. »