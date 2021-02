Deux infirmières et un psychologue ont été ajoutés à l’enquête sur la mort de Diego Maradona.

Maradona est décédée à l’âge de 60 ans d’une crise cardiaque le 25 novembre, deux semaines après avoir été libérée d’un hôpital de Buenos Aires après une chirurgie cérébrale réussie.

Une enquête a été ouverte par les autorités argentines pour déterminer s’il y avait eu négligence dans le traitement de Maradona après l’opération et, dans l’affirmative, pour que ces personnes fassent face à une affaire pénale d’homicide involontaire coupable.

Leopoldo Luque, le neurochirurgien qui a pratiqué la chirurgie cérébrale de Maradona, et la psychiatre Agustina Cosachov, qui avait soigné l’ancienne star de Naples, font l’objet d’une enquête et ont fait fouiller leurs maisons et leurs bureaux peu après sa mort.

Le psychologue Carlos Diaz, qui a soigné Maradona dans les mois précédant son décès, et les infirmières Dahiana Gisela Madrid et Ricardo Almiron, font désormais l’objet d’une enquête, selon des sources du parquet de San Isidro.

Diego Maradona a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine en 1986. Archivo El Grafico / Getty Images

Peu de temps après la mort de Maradona, son avocat, Matias Morla, avait demandé une enquête complète sur les circonstances de la mort de la légende du football, critiquant ce qu’il disait être une réponse lente des services d’urgence.

Les filles aînées de Maradona, Dalma et Giannina, tiennent Luque et Morla, qui avait engagé Luque, pour responsables et exigent que «justice soit faite».

Les médias locaux ont rapporté que Maradona n’avait pas reçu les soins médicaux appropriés dont il avait besoin après l’opération et que son entourage lui fournissait de l’alcool et de la marijuana.

L’autopsie de Maradona a révélé qu’il n’avait ni alcool ni stupéfiants dans son corps au moment de sa mort.