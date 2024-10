Trois superbes nouveaux jeux indépendants à découvrir, dont l’époustouflant « Neva »

Neva est une expérience époustouflante, instantanément l’un des meilleurs jeux de l’année. Nomada Studio/Devolver Digital

Le raz-de-marée de nouveaux jeux ne s’arrête tout simplement pas – désolé, Steam Next Fest, j’espère avoir le temps de découvrir quelques démos la prochaine fois ! Il est difficile pour quiconque de rester au courant de chaque version AAA (ou AAAA, je suppose), et encore moins de jouer à plus d’une poignée de grands jeux indépendants.

Cependant, j’ai récemment joué à quelques jeux indépendants qui valent le détour. Ils sont tous esthétiquement impressionnants et agréables à leur manière.

Néva

Néva m’a terrassé. C’est une œuvre vraiment époustouflante et profondément touchante.

Ce jeu de plateforme retrace la relation entre la gracieuse guerrière Alba et sa loup ornée de bois, Neva, à travers quatre saisons. Au début, Neva est un chiot et se laisse facilement distraire par des choses comme les papillons et les baies. À mesure qu’il grandit et prend confiance en lui, le loup devient un formidable allié au combat.

Il est clair presque immédiatement qu’il existe un lien profond entre les deux. En tant qu’Alba, vous interagissez avec Neva en l’appelant par son nom ou en la caressant. Alors qu’Alba doit convaincre Neva de sauter par-dessus certaines brèches au début, le loup commence plus tard à prendre les devants, vous laissant courir pour les rattraper. Lorsque le guerrier et le loup sont séparés, les cris d’Alba « Neva ! » devenir de plus en plus frénétique et plein d’inquiétude. Après des moments effrayants, Alba doit réconforter Neva avant que le couple ne continue.

Nomada Studio a créé un monde magnifique et luxuriant, en proie à une obscurité envahissante et dégueulasse. En utilisant une combinaison de l’épée d’Alba et des attaques de Neva, vous devez combattre des esprits corrompus cauchemardesques qui corrodent l’environnement.

Néva semble s’inspirer de gens comme Chevalier creux et Célestemais c’est tout à fait sa propre affaire. Les jolis jeux indépendants ne sont pas vraiment difficiles à trouver. Celui-ci a l’air et le son particulièrement somptueux, avec sa magnifique conception artistique et son animation, ainsi que son excellente conception sonore et sonore. Je recommande fortement de porter des écouteurs pour celui-ci.

Néva est instantanément l’un de mes jeux préférés de 2024. Il s’agit d’entropie et, peut-être, de la disparition de notre planète à moins d’intervention. S’il ne figure pas au moins dans le top 3 de ma liste GOTY, cela aura été une année vraiment spéciale.

Néva est maintenant disponible sur PC, macOS, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

L’écuyer courageux

Celui-ci a un slam dunk absolu d’un pitch d’ascenseur. Vous incarnez un héros classique nommé Jot qui entreprend de vaincre le maléfique Humgrump. Mais Humgrump a appris qu’ils sont les personnages d’un livre de contes pour enfants. Il a vu cette histoire particulière à maintes reprises, alors décide de changer le récit en éjectant physiquement Jot du livre et dans la chambre d’un jeune garçon.

L’écuyer courageux est sorti il ​​y a quelques semaines mais je viens tout juste de m’y mettre. Quelle chose délicieuse c’est aussi dans les premières heures où j’ai joué. Le style artistique du livre de contes est tout simplement merveilleux et les scènes de chambre sont également efficaces. Cela ressemble beaucoup à la série Zelda dans la nature, avec l’exploration, les énigmes et le combat à l’épée comme éléments centraux.

Il serait cependant difficile de recommander celui-ci à de très jeunes joueurs qui pourraient l’essayer par eux-mêmes. L’écuyer courageux est un jeu riche en texte, dont une grande partie de l’histoire se déroule dans des conversations entre les personnages. Cela aurait été bien si tous ces personnages avaient une voix, mais cela demande beaucoup de ressources. Néanmoins, cela offre une excellente occasion aux parents ou aux frères et sœurs plus âgés de pratiquer leurs voix de livre d’histoires (mon partenaire semblait particulièrement apprécier mon interprétation de Humgrump).

J’ai entendu des critiques selon lesquelles il y avait trop de dialogues incontournables. Mais cela ne me dérange pas. Cela correspond au décor d’un livre de contes et je trouve tout cela très charmant et divertissant. J’ai également entendu des plaintes selon lesquelles L’écuyer courageux fournit trop d’aide et d’explications – ce qui n’a pas été un problème pour moi jusqu’à présent – et qu’il y a de sérieux problèmes de rythme vers la fin. Je suppose que je découvrirai par moi-même ce dernier point une fois sur place.

Jusqu’à présent, au moins, cela ressemble à une lettre d’amour à l’imagination et à la créativité. Maintenant que j’ai battu Névaj’ai désespérément envie d’y revenir et de voir comment ça se passe.

Les membres PlayStation Plus Extra et Premium peuvent consulter L’écuyer courageux sans frais supplémentaires sur PS5. Il est également disponible sur Switch, Xbox et PC.

Europe

Europe m’a moins accroché que les deux autres jeux mais je l’ai trouvé non moins charmant. Il s’agit d’un voyage contemplatif à travers une version terraformée d’Europe, l’une des lunes de Jupiter.

En tant qu’androïde Zee, vous entreprenez d’atteindre une ville flottante au loin et de découvrir ce qui est arrivé au dernier humain d’Europe. Le style artistique est en grande partie un hommage aux œuvres du Studio Ghibli. Les paysages sont remplis de ruines et sont évidemment conçus avec beaucoup d’amour et de soin. C’est important, car l’esthétique et l’atmosphère sont ici les facteurs les plus captivants. J’ai véritablement ressenti un sentiment de connexion et d’appartenance avec ce monde généralement serein.

Il n’y a pas de combat en soi. Bien qu’il y ait des éléments nocifs sur cette lune, vous ne les combattrez pas directement. Les tours de tir laser sont éteintes en sautant sur un interrupteur connecté, par exemple. Les développeurs ont ajouté un « mode zen » dans lequel rien n’attaque Zee ; vous êtes libre d’explorer le monde et de vous imprégner de ses merveilleux panoramas et de son histoire sans aucune menace. Pendant ce temps, les pages à collectionner d’un journal précisent le récit.

Zee possède à la fois un jetpack et une capacité de vol plané, la première pouvant être améliorée pour vous aider à atteindre des altitudes de plus en plus élevées. De gros orbes bleus servent de stations de ravitaillement pour le jetpack, et il est important de trouver un chemin entre eux si vous souhaitez rester dans les airs pendant longtemps.

Pour un jeu qui est ostensiblement axé sur l’exploration, Europe semble d’une linéarité contraignante. Éloignez-vous trop du chemin jouable et une douce brise vous fera reculer. C’était décevant, car il y avait des parties intéressantes du paysage que je voulais examiner de plus près, mais qui étaient impossibles à atteindre.

Pour la découverte du jeu sur les moteurs de recherche, cela n’a probablement pas aidé que cela soit sorti juste avant que la NASA ne lance une sonde sur l’Europe actuelle. Comme Neva, Europe se préoccupe du monde naturel et de la place que nous y occupons. Les deux jeux ont une durée similaire de trois à quatre heures. Pendant que j’appréciais Europe et son voyage émotionnel, je le recommande sans hésiter Néva plus.

Europe est maintenant disponible sur PC et Nintendo Switch.

(Avertissement : on m’a fourni des copies de révision de Néva et Europe.)